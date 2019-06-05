«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки» - Советский спорт
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05 июня 2019 14:08ХоккейКузютина Елена

«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»

Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ

– Какие цели ставите перед собой на ближайший сезон?
– Моя задача – помочь команде, чтобы она добилась своей главной цели. В конечном результате, именно это и будет самым важным.

Егор Коршков всегда ассоциировался у меня с молодой, дерзкой и очень амбициозной ярославской командой. Этот «бронепоезд» не спускался даже в середину турнирной таблицы и мог дать отпор даже именитым армейским клубам. У Ярославля молодые лица, и одно из них – Коршков. Прошедший сезон сложился для игрока непросто, вернее не сложился вообще. Из-за травмы Егор пропустил большую часть регулярки, и раскрыть полностью свой потенциал он не успел. Может быть и это подтолкнуло хоккеиста к переменам…

1 мая Коршков подписал подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». «Листья», вдохновившись его голевой передачей и победной шайбой в полуфинале с США на МЧМ в 2016 году, выбрали его на драфте во 2-м раунде под общим 31-м номером. И вот, спустя три года, Егор сменил красную форму «железнодорожника» на сине-белое джерси канадской команды.

В эксклюзивном интервью «Советскому Спорту» нападающий рассказал о том, как принял решение отправиться в НХЛ и о впечатлениях от игры за океаном.

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– Егор, прошлый сезон сложился для вас крайне неудачно – обидная травма вывела из строя в самом начале и позволила выйти на лед лишь в конце декабря…
– Очень тяжелый сезон в психологическом плане. Из-за травмы я не мог присоединится к команде долгое время. Когда смог играть, матчей для Ярославля, к сожалению, оставалось немного. В плей-офф мы проиграли в плей-офф серию СКА, и сезон для «Локомотива» закончился. Да, я получил вызов в сборную, но даже с матчами, проведенными в ее составе, в целом игрового времени в этом сезоне у меня очень мало получилось.

– Во время работы с Алексеем Кудашовым молодое ярославское звено Коршков-Красковский-Полунин всегда было на слуху. Что можете сказать о работе под руководством Дмитрия Квартальнова?
– Если попытаться сравнить работу с одним и с другим, то ничего не получится. Они очень разные, и каждый по-своему хорош. И Алексей Николаевич, и Дмитрий Вячеславович положительно повлияли на мою игру. Конечно же, спасибо ярославскому «Локомотиву» – это клуб, где отлично работают с молодыми игроками, дают им все возможности для роста и развития.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

Егор Коршков_Торонто

– Как вы приняли решение отправиться за океан?
– Оно было непростое и, в тоже время, нужно было принять его быстро. Меня отцепили от сборной и мыслями я уже начал готовиться к отпуску. И тут раздается звонок: «Не хочешь ли поиграть сейчас в АХЛ?». Я сразу посоветовался с близкими – они полностью поддержали эту идею и позитивно меня настроили. Так и полетел в Канаду. Опять же, сезон у меня был ну очень короткий – почему бы не поиграть в хоккей?

– Так вы и попали с корабля на бал – сразу в плей-офф Кубка Колдера…
– Подождал несколько дней рабочую визу и вышел на лед…

– И забили за «Торонто Марлис» сразу в дебютном матче!
– Если честно, то в тот момент почувствовал такое облегчение, что словами не передать. Возможно, это что-то психологическое было. Здорово, что так получилось.

– Что можете сказать об уровне игры и тренировочном процессе в АХЛ? Удалось прочувствовать?
– Да я и потренироваться-то толком не успел. Но разница определенно есть. Даже атмосфера иная. Думаю, что в многом это связано с тем, что хоккей здесь более быстрый. Много физической борьбы из-за размера площадок. Чтобы не потерять шайбы, ты должен думать и принимать решения мгновенно.

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА

Коршков_Торонто

– Следил ли ты за игрой «Торонто» во время чемпионата НХЛ? Как оцениваешь свои шансы на попадание в основной состав клуба?
– Не скажу, что постоянно держал руку на пульсе событий клуба, но обзоры игр всегда просматривал. Свои шансы пока оценивать сложно – тут все покажут предсезонные матчи.

– С Никитой Зайцевым, который выступает за «Торонто» несколько сезонов, не общался?
– Нет, с Никитой пока не разговаривал.

– Кстати о предсезонке! В НХЛ игроки сами готовятся к старту сезона. Командная предсезонка почти отсутствует. Как планируешь готовиться к началу чемпионата?
– Мне дали специальную программу для индивидуальной подготовки. Буду по ней работать. Сейчас немного отдохну от переезда, от хоккея. А в конце июля снова вернусь в Канаду готовить себя к сезону и учить язык. Пока мой английский на начальном уровне!

– Уже возникали сложности на этой почве? И как вообще в бытовом плане живется в Торонто?
– Конечно, общение пока дается непросто. Часто я понимаю, что мне говорят, но не могу ответить. Буду над этим работать. А в бытовом плане пока не освоился, слишком мало времени провел в Торонто, чтобы понять тонкости местной жизни.

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