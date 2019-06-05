Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 20:16ХоккейДомрачев Владислав

Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки

На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.

Это очередной реверанс в сторону НХЛ уходящего в отставку главы Международной федерации хоккея. Только вот стоит ли российскому хоккейному хозяйству переходить на зауженные площадки. Слово специалистам.

Для начала напомним, что в КХЛ на канадских коробках играют «Адмирал» и «Амур». На очереди – «Авангард», уже к новому сезону в Балашихе смонтируют зауженную на 4 метра площадку. Есть и промежуточный вариант – финский, ширина поля 28 метров. «Йокерит», московское «Динамо», «Ак Барс», «Витязь», «Нефтехимик» играют на финских коробках.

Михайлов: мы проиграли Суперсерию-72 на большой площадке

i (10)

- Вот вы спрашиваете, на какой коробке мне было удобнее играть, - рассуждает двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. – Нам было, выражаясь языком современной молодежи, по барабану. Давайте вспомним, как наша сборная сыграла в Суперсерии-72. В Монреале и Ванкувере победила канадцев, в Торонто – проиграла, в Виннипеге сыграла вничью. В Москве же выиграла только один из четырех матчей, самый первый, а потом трижды уступила. И причем здесь коробки? Канадцы боялись, что не смогут за нами угнаться на больших площадках, а вышло наоборот. Они лишили нас коллективной игры. Так что дело не в ширине поля, а в исполнителях. Большие мастера покажут себя на любых площадках. А плохие игроки не станут лучше на узком льду. Нельзя ведь плохую обувь сделать хорошей с помощью дорогого крема.

Лично мне больше нравится хоккей на финских площадках. Там есть где развернуться, и в углах шайба не застревает. На канадских же коробках, как мне видится, тесновато. Кто-то даже заметил, что там сподручнее было играть «4 на 4».

Вы вот вспоминаете мой гол сборной НХЛ в решающем матче Кубка Вызова в Нью-Йорке (6:0 – прим. ред.). Мол, я шел по флангу и почти от борта бросил в дальний угол, что на европейских площадках не прошло бы. Но я ведь обманул и защитника, и вратаря Чиверса. Показал, что ухожу за ворота и внезапно бросил. Да, тихо. Но точно в дальний угол. И ширина коробки здесь не причем.

Поэтому надо сосредоточить внимание в первую очередь на подготовке качественных игроков, а потом уже сужать площадки.

- Если это не слишком затратное дело, то я бы перешел на более узкие площадки, - делится мнением трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. - На них хоккей динамичнее, больше остроты и бросков по воротам. В НХЛ играют почти без средней зоны, ее пролетают мгновенно. На узких площадках труднее защищаться в меньшинстве. Обороне приходится растягиваться, выдвигаясь под бросок, и оголять пятачок.

Светлов: наши трудности не в ширине площадок

70757-7

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов при росте 194 см считался одним из самых быстрых форвардов сборной СССР. Он буквально парил надо льдом. Если разгонится – не остановить. Легко уходил от самого Вячеслава Фетисова. А что московский динамовец вытворял на Кубках Канады…

- Да, я часто забивал канадцам. В полуфинале Кубка Канады-84 – играли в Калгари - сравнял счет. Через три года забил им две и столько же отдал в выставочном матче. Мы победили 9:4, но все почему-то запомнили четыре гола Марио Лемье. Потом в группе мы с канадцами сыграли вничью 3:3, и я опять две шайбы забросил и получил приз лучшему игроку матча. Мне нравились канадские коробки, я ведь не мастак возиться в углах, у бортов. В нашей тройке этим занимался Сергей Яшин.

Во Владивостоке мы играем на узком льду. Перед выездными матчами тренируемся на большой коробке, которая на «Фетисов Арене» располагается рядом с канадской. Я бы не сказал, что узкая площадка приносит нам преимущество. Все почему-то жалеют наших соперников и забывают, с какими трудностями сталкивается «Адмирал». Они не в ширине площадок, посерьезнее, чем переход с канадских коробок на европейские и наоборот.

Быков: надо переходить на канадские площадки, иначе останемся на задворках

1986395sblu

Вячеслав Быков во главе сборной России побеждал на чемпионатах мира в Квебеке и Берне. В 2008 – на канадских площадках, в 2009-м – на европейских.

- Надо принимать решение в пользу зрителей, которые ходят на голы,- считает Быков. – На узких площадках уйдет игра в средней зоне, чем всегда славилась сборная СССР. Станет больше атак и бросков. В ИИХФ решили перейти на канадские коробки, нам надо шагать в ногу, иначе останемся на задворках.

Многие утверждают, что хоккей на большом и малом льду – два разных вида спорта. По себе я так бы не сказал. Но вспоминаю, как в Швейцарию во время первого локаута в НХЛ приехал Крис Челиос. Знаменитый защитник сыграл три матча за «Биль», закончил их с полезностью «-7» и покинул клуб по-английски. Он очень неуютно чувствовал себя на европейских «аэродромах», да и подготовился к сезону неважно, думал вытянуть на голом мастерстве.

Девять лет назад председатель Правления Молодежной хоккейной лиги Владимир Юрзинов в редакции «Советского спорта» раскритиковал идею перехода на канадские коробки.

- Не понимаю, зачем это нужно! – заявил мэтр в программе «Час хоккея». – У нас на больших-то площадках головы поднять не дают, такая плотная и скоростная игра идет. Очевидно, что игрокам не хватает места на площадке. Отсюда в НХЛ обилие травм. С какой стати мы должны уходить от своих традиций и возвращаться в прошлое? Так что я категорически против перехода на канадские коробки!

С тех пор многое изменилось. Теперь овертаймы в регулярном чемпионате играют в формате не «4 на 4», а «3 на 3». А ИИХФ решили «вернуться» в прошлое. В угоду НХЛ. Только бы сужая коробки, не сузить бы мастерство наших игроков.

03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
05/06 14:12Футбол
Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю Полузащитник сборной России после утренней тренировки рассказал, как адаптируется в команде, а также о том, какой тренер Станислав Черчесов.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/06 09:00Футбол
Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?В Европе потихоньку раскручивается летняя трансферная лихорадка.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
05/06 07:00Футбол
Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют ДенисоваГлавный тренер клуба-новичка РПЛ поделился планами на летние сборы и трансферное окно.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
20:29 Волейбол Женская сборная России проиграла Сербии в Лиге наций
20:24 Футбол Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки
20:20 Футбол Вальверде одобрил трансфер Гризманна в «Барселону»
20:10 Футбол Дивок Ориги: Надеюсь переговоры с «Ливерпулем» будут позитивными
20:08 ММА Петр Ян: Следующий бой хотел бы провести за титул
19:55 Хоккей Владимир Крикунов: С Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит
19:47 Футбол Гутеев покинул пост тренера вратарей «Ростова»
19:29 Футбол Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже
19:19 Футбол «Ростов» презентовал нового генерального директора
19:07 Футбол На матч Россия - Сан-Марино назначены шведские арбитры
18:58 Футбол Илья Геркус: Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача
18:53 Футбол «Буффон» официально покинул «ПСЖ»
18:41 Футбол Петр Зелиньски: Откажусь, если Сарри предложит перейти в «Ювентус»
18:21 Хоккей Участие Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли под вопросом
18:15 Футбол Рауль Рианчо: У Бердыева не будет проблем с тем, чтобы тренировать другую команду
18:12 Теннис Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 6 июня
17:59 Футбол Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси»
17:57 Футбол Трусова взяла автограф у Дзюбы и сделала фото с Черчесовым (видео)
17:50 Директор «Автомобилиста»: Не берем Дацюка для пиара, мы берем его для высоких задач
17:33 Хоккей Кагарлицкий стал игроком СКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика