Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки

Это очередной реверанс в сторону НХЛ уходящего в отставку главы Международной федерации хоккея. Только вот стоит ли российскому хоккейному хозяйству переходить на зауженные площадки. Слово специалистам.

Для начала напомним, что в КХЛ на канадских коробках играют «Адмирал» и «Амур». На очереди – «Авангард», уже к новому сезону в Балашихе смонтируют зауженную на 4 метра площадку. Есть и промежуточный вариант – финский, ширина поля 28 метров. «Йокерит», московское «Динамо», «Ак Барс», «Витязь», «Нефтехимик» играют на финских коробках.

Михайлов: мы проиграли Суперсерию-72 на большой площадке

- Вот вы спрашиваете, на какой коробке мне было удобнее играть, - рассуждает двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. – Нам было, выражаясь языком современной молодежи, по барабану. Давайте вспомним, как наша сборная сыграла в Суперсерии-72. В Монреале и Ванкувере победила канадцев, в Торонто – проиграла, в Виннипеге сыграла вничью. В Москве же выиграла только один из четырех матчей, самый первый, а потом трижды уступила. И причем здесь коробки? Канадцы боялись, что не смогут за нами угнаться на больших площадках, а вышло наоборот. Они лишили нас коллективной игры. Так что дело не в ширине поля, а в исполнителях. Большие мастера покажут себя на любых площадках. А плохие игроки не станут лучше на узком льду. Нельзя ведь плохую обувь сделать хорошей с помощью дорогого крема.

Лично мне больше нравится хоккей на финских площадках. Там есть где развернуться, и в углах шайба не застревает. На канадских же коробках, как мне видится, тесновато. Кто-то даже заметил, что там сподручнее было играть «4 на 4».

Вы вот вспоминаете мой гол сборной НХЛ в решающем матче Кубка Вызова в Нью-Йорке (6:0 – прим. ред.). Мол, я шел по флангу и почти от борта бросил в дальний угол, что на европейских площадках не прошло бы. Но я ведь обманул и защитника, и вратаря Чиверса. Показал, что ухожу за ворота и внезапно бросил. Да, тихо. Но точно в дальний угол. И ширина коробки здесь не причем.

Поэтому надо сосредоточить внимание в первую очередь на подготовке качественных игроков, а потом уже сужать площадки.

- Если это не слишком затратное дело, то я бы перешел на более узкие площадки, - делится мнением трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. - На них хоккей динамичнее, больше остроты и бросков по воротам. В НХЛ играют почти без средней зоны, ее пролетают мгновенно. На узких площадках труднее защищаться в меньшинстве. Обороне приходится растягиваться, выдвигаясь под бросок, и оголять пятачок.

Светлов: наши трудности не в ширине площадок

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов при росте 194 см считался одним из самых быстрых форвардов сборной СССР. Он буквально парил надо льдом. Если разгонится – не остановить. Легко уходил от самого Вячеслава Фетисова. А что московский динамовец вытворял на Кубках Канады…

- Да, я часто забивал канадцам. В полуфинале Кубка Канады-84 – играли в Калгари - сравнял счет. Через три года забил им две и столько же отдал в выставочном матче. Мы победили 9:4, но все почему-то запомнили четыре гола Марио Лемье. Потом в группе мы с канадцами сыграли вничью 3:3, и я опять две шайбы забросил и получил приз лучшему игроку матча. Мне нравились канадские коробки, я ведь не мастак возиться в углах, у бортов. В нашей тройке этим занимался Сергей Яшин.

Во Владивостоке мы играем на узком льду. Перед выездными матчами тренируемся на большой коробке, которая на «Фетисов Арене» располагается рядом с канадской. Я бы не сказал, что узкая площадка приносит нам преимущество. Все почему-то жалеют наших соперников и забывают, с какими трудностями сталкивается «Адмирал». Они не в ширине площадок, посерьезнее, чем переход с канадских коробок на европейские и наоборот.

Быков: надо переходить на канадские площадки, иначе останемся на задворках

Вячеслав Быков во главе сборной России побеждал на чемпионатах мира в Квебеке и Берне. В 2008 – на канадских площадках, в 2009-м – на европейских.

- Надо принимать решение в пользу зрителей, которые ходят на голы,- считает Быков. – На узких площадках уйдет игра в средней зоне, чем всегда славилась сборная СССР. Станет больше атак и бросков. В ИИХФ решили перейти на канадские коробки, нам надо шагать в ногу, иначе останемся на задворках.

Многие утверждают, что хоккей на большом и малом льду – два разных вида спорта. По себе я так бы не сказал. Но вспоминаю, как в Швейцарию во время первого локаута в НХЛ приехал Крис Челиос. Знаменитый защитник сыграл три матча за «Биль», закончил их с полезностью «-7» и покинул клуб по-английски. Он очень неуютно чувствовал себя на европейских «аэродромах», да и подготовился к сезону неважно, думал вытянуть на голом мастерстве.

Девять лет назад председатель Правления Молодежной хоккейной лиги Владимир Юрзинов в редакции «Советского спорта» раскритиковал идею перехода на канадские коробки.

- Не понимаю, зачем это нужно! – заявил мэтр в программе «Час хоккея». – У нас на больших-то площадках головы поднять не дают, такая плотная и скоростная игра идет. Очевидно, что игрокам не хватает места на площадке. Отсюда в НХЛ обилие травм. С какой стати мы должны уходить от своих традиций и возвращаться в прошлое? Так что я категорически против перехода на канадские коробки!

С тех пор многое изменилось. Теперь овертаймы в регулярном чемпионате играют в формате не «4 на 4», а «3 на 3». А ИИХФ решили «вернуться» в прошлое. В угоду НХЛ. Только бы сужая коробки, не сузить бы мастерство наших игроков.