Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 08:30ХоккейКостяев Иван

Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли

«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.

В седьмом матче не будет явного фаворита. «Бостон» и «Сент-Луис» – равные команды со своими преимуществами. Но плюсы «Блюз» должны перевесить в борьбе за Кубок Стэнли. Самое главное – в состав вернется Иван Барбашев. Россиянин пропускал шестой матч финала из-за дисквалификации. И его очень не хватило «музыкантам». Разгром случился, в том числе, из-за отсутствия оборонительного форварда на площадке.

Барбашев – идеальный центр идеального четвертого звена. Его тройка умеет не только сдерживать соперника, но и забивать голы. «Сент-Луис» точно не пропустит пять шайб, как это было в шестой игре. Барбашеву по силам этого не допустить. Иван улучшит игру «Блюз» в своей зоне. Он это делает в каждом матче. Никакой свободы перед воротами соперника у «Брюинз» не будет.

«Сент-Луис» прекрасно знает, как закрыть лидеров «Бостона». Давид Пастрняк и Брэд Маршанд круто провели предыдущий матч, но больше им не дадут этого сделать. «Блюзмены» успешно «душили» лучших игроков соперника почти всю серию. Тренер Крэйг Беруби обязательно напомнит своим парням, как это делать. Здесь должна помочь агрессивная манера игры «Сент-Луиса». Тем более, на лед выйдет Барбашев, который является идеальным проводником системы Беруби.

Еще один фактор – вратарь Джордан Биннингтон. Дважды подряд он точно не провалится. В шестой игре вратарь допустил ошибку и в целом выглядел слабее, чем Туукка Раск. Но теперь «Бостону» можно не рассчитывать на провал голкипера соперника. Биннингтон – главный претендент на «Конн Смайт трофи». И вы знаете, почему. Весь плей-офф Джордан играет стабильно. На седьмой матч он обязательно включит режим «стена» и выдаст 4-5 гениальных спасений.

У «Бостона» нет такого снайпера, как Владимир Тарасенко. Пастрняк, Маршанд? Они также умеют забивать, но никто из лидеров «Бостона» не имеет столь классного броска. Россиянин замолчал на пару матчей, но форвард не может быть в этом состоянии очень долго. Он обязательно найдет возможность для голевого выстрела.

Фактор домашней площадки не станет для «Бостона» преимуществом. Наоборот, на «мишек» собственные болельщики будут оказывать сумасшедшее давление. С ним могут не справиться даже самые опытные хоккеисты. Тем более, «Сент-Луис» выиграл пару матчей в Бостоне – команда Беруби знает, как это делать. Их не будут гнать вперед трибуны, а это значит, что игрокам «Блюз» должно быть значительно легче сохранять холодные головы. В решающем матче это очень пригодится.

06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
12/06 08:30Хоккей
Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
11/06 18:00Хоккей
В НХЛ прилюдно унизили лучшего защитника Кубка Стэнли-2019 – и все молчатОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин вправляет мозги североамериканскому горе-эксперту Дону Черри.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
11/06 16:00Футбол
Они делали ничьи с чемпионами мира и Европы! Все, что надо знать о сборной КипраПриводим исторические и статистические факты о ближайшем сопернике россиян в отборе Евро-2020.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
12/06 08:00Футбол
Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшимГлавный тренер сборной России по футболу пообщался с главным редактором «Советского спорта» после игры Россия – Кипр.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
12/06 00:00Футбол
Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотовКоманда Станислава Черчесова одержала третью победу в четырех матчах отборочного цикла Евро-2020, минимально обыграв сборную Кипра
Новости
08:58 Футбол Александр Бородюк: Сборной России нужно стремиться к уровню лучших сборных мира
08:52 Футбол Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей в составе сборной Германии
08:48 Футбол Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал
08:42 Футбол Дзюба после матча с Кипром: Двигаемся дальше (фото, видео)
08:35 Футбол СМИ: Влашич хочет перейти в «Бешикташ»
08:29 Футбол Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в чемпионате Испании
08:24 Хоккей Иван Барбашев: Седьмой матч с «Бостоном» будем самой главной игрой в моей карьере
01:28 Футбол 1400 рабочих из Непала погибли при строительстве объектов к ЧМ-2022
01:14 Футбол Алексей Ионов: В первом тайме счет мог быть 4:0
01:02 Футбол Дзюба – о переезде в АПЛ: Дайте перевести дух, хочу поехать на рыбалочку
00:53 Футбол Артем Дзюба: В концовке матча стало темнеть в глазах
00:44 Футбол Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное – три очка
00:36 Футбол Станислав Черчесов: Претензии могу предъявлять только себе
00:24 Футбол Тренер сборной Кипра: Моя задача – подтянуть команду до уровня России
00:16 Футбол Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019
00:04 Футбол Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает
23:55 Футбол Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере
23:49 Футбол Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль
23:48 Футбол Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020
23:43 Футбол Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика