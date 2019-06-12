Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли

В седьмом матче не будет явного фаворита. «Бостон» и «Сент-Луис» – равные команды со своими преимуществами. Но плюсы «Блюз» должны перевесить в борьбе за Кубок Стэнли. Самое главное – в состав вернется Иван Барбашев. Россиянин пропускал шестой матч финала из-за дисквалификации. И его очень не хватило «музыкантам». Разгром случился, в том числе, из-за отсутствия оборонительного форварда на площадке.

Барбашев – идеальный центр идеального четвертого звена. Его тройка умеет не только сдерживать соперника, но и забивать голы. «Сент-Луис» точно не пропустит пять шайб, как это было в шестой игре. Барбашеву по силам этого не допустить. Иван улучшит игру «Блюз» в своей зоне. Он это делает в каждом матче. Никакой свободы перед воротами соперника у «Брюинз» не будет.

«Сент-Луис» прекрасно знает, как закрыть лидеров «Бостона». Давид Пастрняк и Брэд Маршанд круто провели предыдущий матч, но больше им не дадут этого сделать. «Блюзмены» успешно «душили» лучших игроков соперника почти всю серию. Тренер Крэйг Беруби обязательно напомнит своим парням, как это делать. Здесь должна помочь агрессивная манера игры «Сент-Луиса». Тем более, на лед выйдет Барбашев, который является идеальным проводником системы Беруби.

Еще один фактор – вратарь Джордан Биннингтон. Дважды подряд он точно не провалится. В шестой игре вратарь допустил ошибку и в целом выглядел слабее, чем Туукка Раск. Но теперь «Бостону» можно не рассчитывать на провал голкипера соперника. Биннингтон – главный претендент на «Конн Смайт трофи». И вы знаете, почему. Весь плей-офф Джордан играет стабильно. На седьмой матч он обязательно включит режим «стена» и выдаст 4-5 гениальных спасений.

У «Бостона» нет такого снайпера, как Владимир Тарасенко. Пастрняк, Маршанд? Они также умеют забивать, но никто из лидеров «Бостона» не имеет столь классного броска. Россиянин замолчал на пару матчей, но форвард не может быть в этом состоянии очень долго. Он обязательно найдет возможность для голевого выстрела.

Фактор домашней площадки не станет для «Бостона» преимуществом. Наоборот, на «мишек» собственные болельщики будут оказывать сумасшедшее давление. С ним могут не справиться даже самые опытные хоккеисты. Тем более, «Сент-Луис» выиграл пару матчей в Бостоне – команда Беруби знает, как это делать. Их не будут гнать вперед трибуны, а это значит, что игрокам «Блюз» должно быть значительно легче сохранять холодные головы. В решающем матче это очень пригодится.