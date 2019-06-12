Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея Андронова - Советский спорт
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12 июня 2019 08:30ХоккейАндронов Алексей

Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея Андронова

В качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.

В каждой шутке – как известно, ее лишь доля.

Аргумент номер 1 – вратарь. В отдельно взятом матче может произойти что угодно, но, базируясь на всем этом плей-офф – можно точно сказать, что Туука Раск играет сильнее Джордана Биннингтона. Дело не в том даже, кто сколько пропускает, а в том как Раск невероятным порой образом держит команду в игре. Биннингтон – новичок, у него впереди еще вся карьера. Раск давно заслужил большой успех, его не первый год называют одним из лучших вратарей НХЛ

Аргумент номер 2 – Брэд Маршанд. Все любят обсуждать его «поцелуйчики», но они только маскируют суть. Отрицать что Маршанд очень крутой игрок – вряд ли кто-то решится. 25 раз «Крысиная Морда» забивал за «Брюинз» в плей-офф, и 24 таких матча «Бостон» выиграл. В начале финальной серии «Сент-Луису» удавалось его сдерживать, но Маршанд подал-таки голос в 6-м матче. И знаете, сейчас кажется, что «Блюз» больше устали. Устали именно от оборонительной работы, связывая лидеров соперника.

Аргумент номер 3 – Здено Хара. Словацкий ветеран-гигант по ходу этой серии рассчитался за шайбу зубами, и выходит на лед с сломанной челюстью и шлеме-«аквариуме». Не знаю, насколько сильны жизненные неудобства Хары (мяса, например, он давно не ест и так) – но, к примеру, он не может давать интервью, да и вообще говорить. На одну из пресс-конференций Здено все же пришел. И отвечал на вопросы письменно! Полагаю, сейчас наши спортсмены скажут «во дурак-то». Но такие истории очень сплачивает команду. Кстати, последняя на данный момент шайба в плей-офф – заброшена именно словаком.

Аргумент номер 4 – Зрелость. «Блюз» в своем текущем виде – не существуют и сезона. Тренер Крэйг Беруби (тот самый индейский тафгай) принял их по ходу регулярного чемпионата, а зимой побывал на последнем месте. Сказка все еще продолжается, но о командной зрелости тут говорить не приходится. «Бостон» в этом виде живет дольше, основные атакующие связки Крейчи-Пастрняк и Маршанд-Бержерон сыграны годами.

Аргумент номер 5 – Дом чемпионов. Это тоже шутка, но... Начало этой истории – в Питтсбурге. «Пингвинс» выиграли Кубок Стэнли в тот же год, что «Стилерз» – Супербоул. За ночь болельщики-шутники сменили таблички на въезде в город. С «Pittsburgh» на «Home of Champions and Pirates» (жестокий троллинг бейсбольной команды). В Бостоне братство спортивных клубов существует давно. Кто выиграл в этом году Супербоул, вы, наверное, еще не забыли – «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Кстати, уверен, что и Билл Беличик, и Том Брэди будут в ночь на четверг во дворце «TJ Garden» (домашняя арена 7-й игры пусть будет аргументом номер 7).

А шестой – вот такой. Есть в Америке такое понятие – «on fire» (в огне). Сейчас это Райан О’Райли у «Блюз» и Чарли Макэвой у «Брюинз». Но, мне кажется, группа поддержки у массачусетцев сильнее.

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