Триумф Русской пятерки и два успеха Зубова. Российские обладатели Кубка Стэнли, часть 1

В ночь на 13 июня количество российских игроков, которые выигрывали Кубок Стэнли, может увеличиться до 31. Владимир Тарасенко и Иван Барбашев выйдут на лед в седьмом матче финала против «Бостона». Пока россияне готовятся к решающей серии, «Советский спорт» рассказывает, кто из россиян выигрывал главный трофей НХЛ. В первой части речь пойдет о тех, кто побеждал в прошлом веке.

1994 год

Сергей Зубов, Александр Карповцев, Сергей Немчинов, Алексей Ковалев («Рейнджерс»)

25 лет назад впервые российские хоккеисты завоевали Кубок Стэнли. Ковалев, Зубов, Карповцев и Немчинов играли в основном составе самого сильного клуба лиги. «Рейнджерс» легко забрали Президентский кубок, а затем выдали крутой плей-офф.

В финале конференции команда из Нью-Йорка «горела» в серии с «Нью-Джерси» со счетом 2-3, но в итоге собралась и выиграла два матча подряд. В битве за Кубок Стэнли «Рейнджерс» пришлось провести все семь встреч с «Ванкувером», в котором тогда зажигал Павел Буре.

Все четверо россиян были основными игроками команды. Ковалев стал с 21 баллом третьим бомбардиром команды (после Марка Мессье и Брайана Лича), а Зубов – четвертым, набрав 19 очков. Статистика Немчинова (7 очков) и Карповцева (4 очка) скромнее, но и они внесли весомый вклад в победу. К сожалению, Карповцева уже нет в живых – он погиб в 2011 году при крушении самолета с хоккеистами «Локомотива».

1995 год

Сергей Брылин, Валерий Зелепукин («Нью-Джерси»)

«Нью-Джерси» 1990-х годов называли скучной командой, которая играет строго от обороны. Откат, капканы на своей синей линии – этим «дьяволы» вошли в историю. Тем не менее, это была настоящая сила. Против «Дэвилз» никто не любил играть.

В том сезоне за «Нью-Джерси» выступали Вячеслав Фетисов и Александр Семак. Но оба не получили перстни за победу в Кубке Стэнли, поскольку не провели достаточное количество матчей. Тот чемпионат запомнился локаутом и очень сенсационным финалом. Безоговорочным фаворитом был «Детройт», но он уступил в четырех играх. «Нью-Джерси» не сыграл ни одной семиматчевой серии.

Зелепукин и Брылин исполняли роли сдерживающих форвардов (хотя кто в том «Дэвилз» занимался чем-то другим?). Оба набрали по три очка в плей-офф. Брылин забросил свою единственную шайбу в четвертой игре финала – она стала первой для Сергея в кубковых играх.

1996 год

Алексей Гусаров, Валерий Каменский («Колорадо»)

Зарубы «Колорадо» и «Детройта» в то время помнят все. Собственно, основная часть фанатов из России полюбила эти клубы именно в 90-е годы. В составе «Эвеланш» тогда блистали Джо Сакик, Петер Форсберг, Сандис Озолиньш, Патрик Руа и Валерий Каменский.

На пути к решающей серии «Колорадо» попался «Детройт», который снова круто выступил в регулярке (второй подряд Президентский кубок). То противостояние стало классикой мирового хоккея. Сильнее оказались «Эвеланш». После такой серии «Колорадо» не могли облажаться в финале. «Флорида» была разбита в четырех матчах.

Каменский был одним из лучших игроков того «Колорадо» – 22 очка в плей-офф. Это второй результат в команде после Сакика (34), который получил «Конн Смайт трофи». Не менее крут был и Гусаров. Он набрал девять очков за передачи и стал самым полезным игроком своей команды в Кубке Стэнли (+13).

1997 год

Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов («Детройт»)

Русская пятерка – это одно из лучших, что случалось с НХЛ за всю ее историю. Фетисов, Константинов, Федоров, Ларионов, Козлов творили магию на льду еще задолго до появления Павла Дацюка в Америке. Рассказы об игре этих хоккеистов обросли легендами, но что удивительно – все из них правдивы. Они доминировали в НХЛ. Вряд ли за столетнюю историю этой лиги была пятерка круче, чем эта.

«Детройт» два сезона подряд уничтожал своих соперников в регулярке, но неизменно уступал в плей-офф. Еще одно фиаско «крыльям» бы не простили собственные болельщики. Они явно устали ждать и смотреть на победы в гладком чемпионате.

«Крылья» не стали упираться в регулярке, отдав Президентский кубок, но в плей-офф «Детройт» прошелся по всем катком. Досталось и «Колорадо», которому «Ред Уингз» отомстили за прошлогодний розыгрыш. В финале «Филадельфия» не сумела взять у команды Русской пятерки ни одного матча.

Федоров тогда стал лучшим бомбардиром «Детройта» в плей-офф (20 очков), Козлов был третьим по очкам в команде (13), а Ларионов – пятым (12).

1998 год

Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Владимир Константинов («Детройт»)

«Детройт» продолжил доминировать в НХЛ и через год. Но уже без Русской пятерки. После завершения победного сезона 1997 года Константинов попал в аварию. Последствия были трагические – Владинатор (прозвище Константинова в НХЛ) оказался прикован к инвалидному креслу.

Та трагедия еще больше объединила «Детройт». В плей-офф «крыльям» не было равных. В финале «Вашингтон», как и сезоном ранее «Филадельфию», ждало сухое поражение. Самая трогательная часть того Кубка Стэнли – вручение его Константинову. НХЛ в порядке исключения разрешила нанести на трофей имя и фамилию россиянина вместе с хоккеистами, которые играли в победном чемпионате.

1999 год

Сергей Зубов («Даллас»)

К концу 20 века Сергей Зубов стал элитным защитником в НХЛ. К тому времени он уже имел один Кубок Стэнли. Но в 1994 году Зубов находился в тени Брайна Лича. В «Далласе» же россиянин был безоговорочно лучшим игроком обороны. В плей-офф он заработал 13 очков – больше из защитников «Далласа» не набрал никто.

Зубов был незаменим в большинстве. Через него строился розыгрыш лишнего. При этом Сергей не только двигал шайбу на синей линии – у него был отличный бросок. Хотя в Кубке Стэнли он забил всего лишь однажды.

За сезон до победы «Даллас» уступил в плей-офф волшебному «Детройту». Но в чемпионате-1998/99 «Звезд» было не остановить. Вслед за Президентским кубком они забрали и Кубок Стэнли. Самым упорным раундом для «Старз» получился финал конференции. Лишь в семи матчах был обыгран «Колорадо». В решающей серии «Даллас» в шести встречах победил «Баффало» с Домиником Гашеком. Решающая игра закончилась в третьем (!) овертайме.

2000 год

Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов, Александр Могильный («Нью-Джерси»)

Завершаем первую часть материала о российских обладателях Кубка Стэнли воспоминаниями о победе «Ню-Джерси» в 2000 году. «Дьяволы» никуда не ушли от своей скучной, вязкой, но эффективной игры.

Лучшим из россиян в том плей-офф стал Брылин, для которого это был второй Кубок Стэнли в карьере. Брылин окончательно утвердился в качестве классного чеккера, но это не помешало ему набрать восемь очков в 17 встречах.

Определенно большего ждали от Могильного. Один из лучших игроков эпохи по ходу сезона перешел из «Ванкувера» в «Нью-Джерси», где его статистика резко упала. В плей-офф он заработал всего семь очков. Но самое главное – победа позволила Могильному войти в «Тройной золотой клуб». Ему не хватало только Кубка Стэнли.

Малахов считался надежным защитником в системе «Дэвилз». Он набрал мало очков (5), но был практически незаменим в своей зоне. Немчинов также не блистал результативностью (7), однако сыграл практически все матчи в плей-офф.

В финале «дьяволы» разобрались с «Далласом» в шести встречах. Тогда обладателями Кубка Стэнли также стали Вячеслав Фетисов и Владимир Буре – оба в качестве тренеров.