Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывут - Советский спорт
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12 июня 2019 19:00ХоккейФедоровский Александр

Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывут

Мы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.

В ночь на четверг в Бостоне состоится решающий, седьмой матч в серии между «Бостоном» и «Сент-Луисом». Напомним, что это 17-й случай в истории лиги, когда победитель Кубка Стэнли определяется в семиматчевой серии.

По три раза в седьмых матчах побеждали «Детройт» и «Торонто», два раза это удавалось «Монреалю» и вот теперь у «Бостона» есть шанс второй раз в своей истории выиграть финал в седьмой игре.

Любопытно, что в последний раз в 2011 году именно «Бостон» добыл свою последнюю победу в истории, используя все семь попыток. «Советский спорт» решил побеседовать с комментатором телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским, который был живым свидетелем всех матчей финальной серии «Бостон» – «Ванкувер».

– В то время на НТВ+ процессом руководил Дмитрий Чуковский, – вспоминает комментатор. – Он и решил – вперед! До меня коллеги уже ездили работать матчи НХЛ с места – Сергей Крабу и Юрий Розанов работали из двух городов финалистов, а вот мне выпала шанс гонять из Ванкувера в Бостон и обратно.

– Откуда вам больше понравилось работать – из Ванкувера или из Бостона?
– Это был вообще первый визит за океан, а тут еще и финал Кубка Стэнли. Города на максимальном расстоянии и оба сумасшедшей красоты. И деликатесные: Бостон – это омары, а Ванкувер – устрицы. Я был в диком восторге. Обе арены в плане комфорта вполне сопоставимы друг с другом, но имелись нюансы. В Ванкувере комментаторская позиция находится прямо надо льдом. Ты сидишь в так называемой «гондоле». Хотя мы привыкли к тому, что обычно ты работаешь на трибуне среди болельщиков. А в Ванкувере и еще в Монреале (из тех арен, где мне посчастливилось работать) ты словно подвешен над площадкой, с которой просматривается абсолютно весь лед.

– У нас на стадионах «гондол» пока не замечено. А есть арены с комментаторскими точками, которые хотя бы отдаленно напоминают формат НХЛ?
– Нет. У нас до сих пор есть арены с комментаторскими кабинами, что, на мой взгляд, просто плохо. У меня как у комментатора это убивает ощущение причастности к происходящему на площадке и к зрителям. Сидеть в таком аквариуме так себе.

«Болел за тех, кто не играл»

– Какими были ваши предпочтения в финале восемь лет тому назад?
– Конечно, персонально я переживал за Сергея Широкова и за Антона Худобина, которые тогда выступали за «Ванкувер» и «Бостон» соответственно. Там с ними и познакомился, к слову. К большому сожалению их «не одевали» ни на одну из игр финальной серии. Конечно, Худобину было сложнее пробиться в состав, в «Бостоне» блистал вратарь Тим Томас. А вот Широкова главный тренер «Ванкувера» Ален Виньо вполне бы мог и выпускать, но не делал этого. Как жизнь показала – зря. И я приглашал ребят на комментаторскую позицию, мы выходили в эфир минут за пять до возобновления матча, и они подводили итоги завершившихся периодов. Было интересно.

– А что касается командных предпочтений?
– Я был скорее за «Ванкувер» просто потому, что в отличие от «Бостона» у него никогда не было Кубка Стэнли. И вообще в этих городах совершенно разное отношение к хоккею. В Бостоне победу восприняли достаточно спокойно, а вот в случае победы «Ванкувера», я уверяю вас, город бы просто сошел с ума. Собственно, именно это и произошло. Ведь седьмой матч «Бостон» выиграл именно в гостях. Послематчевый антураж был достаточно жесткий, начиная от бросания посторонних предметов на лед во время вручения Кубка, до беспорядков на улице с участием полиции и применения слезоточивого газа. Из-за всего этого мы довольно долго не могли покинуть арену.

– Можно сравнить нынешний «Бостон» с его предшественником образца 2011 года?
– Серии уж точно похожи. Ведь тогда все было в руках «Ванкувера», который три раза по ходу финала вел в счете. Но сейчас игра номер 7 в Бостоне и у меня ощущение, что, к сожалению, свой шанс «Сент-Луис» уже упустил, проиграв дома шестой матч. Сравнить команды? Вполне возможно! Тогда в воротах феерил Томас, теперь Туукка Раск творит историю. Здено Хара, конечно, постарел, но продолжает приносить пользу команде.

– А Патрис Бержерон?
– Я не представляю, что он там ест... или чем закусывает. Вообще человек не стареет! Не будем забывать и про Давида Пастрняка, который сильно изменил атаку «Бостона» за счет скорости и чтения игры. «Бостон»-2019, и его вариант 2011 года, вполне сопоставимы.

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– В чем соль «Сент-Луиса»? За счет чего они смогли навязать борьбу «Бостону» в финале?
– На мой взгляд, эта история чем– то похожа на историю «Вегаса». Точное попадание в фигуру тренера зимой – и у команды все складывается здесь и сейчас. Следующий момент – вратарская линия. Приз самого ценного игрока плей-офф получит Раск (если возьмет чашку), но я бы отдал этот приз Джордану Биннингтону. Именно вратарь вытащил «Блюз» со дна на самый верх. Крутая стратегия первого и второго звена, а также мы поняли, что четвертая линия команды с Иваном Барбашевым и без – это две большие разницы. Ну, и психология, конечно. Люди просто получают кайф от игры.

На примере «Сент-Луиса» мы видим, как судьба порой поворачивается к отдельным игрокам. Ну, кто такой Биннингтон, в самом деле? Никто ж его с роду не знал! Райан О’Райлли мучался в «Баффало», Тайлер Бозак, Карл Гуннарсон – жуткое ожидание светлого будущего в Торонто. И вот в «Сент-Луисе» все «кликнуло» и команда выдаёт выдающийся плей-офф.

«Игра Раска – это нокдаун для игроков «Блюз»

– Поделитесь мнением по поводу эпизода «Бозак – Аччиари» из пятого матча.
– В этой серии количество судейских ошибок буквально катастрофическое. Это одно из самых сильных откровений для меня. Такие матчи должны судить лучшие рефери, но мы видим судейские пары, которые порой откровенно «плывут». И с этой подножкой, про которую вы спросили, прокол. В шестой игре, вспомните, было удаление Маршанда, а в предыдущем матче за ровно такое же фол наказания нет. Думаю, это серьезный вопрос не столько к квалификации арбитров, сколько к их готовности на сегодняшний день.

– Можно ли считать шестой матч своего рода вратарским нокдауном от «Бостона»?
– Да, Раск провел выдающийся матч, но и Биннингтон играет очень хорошо. Я бы сказал так: игра Раска – это нокдаун для игроков «Блюз». Посмотрите, «Бостон» удалялся кошмарно часто. А где же реализация «Сент-Луиса»? Мне кажется, что эта проблема серьезнее, чем то, какие шайбы пропускает Биннингтон. Если бы «Сент-Луис» хотя бы половину своего большинства использовал, то сейчас бы мы с вами обсуждали нового обладателя Кубка Стэнли.

– Какой фактор в седьмой игре окажется решающим?
– Думаю, что психологическое преимущество за «Бостоном». «Сент-Луис» был обязан закрывать серию у себя дома. А «Бостон» прекрасно знает, что такое шестой матч на примере серии первого раунда с «Торонто». Раск тащит все, команда побеждает, а в седьмой игре просто прибивает соперника.

– Если бы вы оказались один на один с Раском при равном счете в третьем периоде на последней минуте седьмого матча финала, то как бы вы его попытались переиграть?
– Я бы, наверное, просто закрыл глаза и пульнул, как следует. Не вижу вариантов как его обыгрывать! Раск сейчас в бешеной форме.

– На прощание небольшой блиц!
– Поехали.

– Раск или Биннингтон?
– Биннингтон.

биннигтон

– Хара или Парайко?
Алекс Пьетранжело.

– О’Райлли или Бержерон?
– Бержерон.

– «Бостон» или «Сент-Луис»?
– Это будет невероятно трудно сделать, но я очень хочу, чтобы Володя Тарасенко и Иван Барбашев выиграли Кубок Стэнли.

Кубок Стэнли. Финал. Седьмой матч

«Бостон» – «Сент-Луис». 13 июня. 03.00 мск

Счет в серии: 3-3 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2, 2:4, 1:2, 5:1)

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