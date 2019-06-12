«Бостон» и «Сент-Луис» проведут седьмой матч финала и определят обладателя Кубка Стэнли - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 19:07ХоккейЛипкин Антон

«Бостон» и «Сент-Луис» проведут седьмой матч финала и определят обладателя Кубка Стэнли

Игра пройдет в TD Garden и начнется в 3:00 (мск).

В ночь со среды на четверг в НХЛ состоится заключительный матч сезона. В решающей седьмой игре финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» примет «Сент-Луис».

В ночь на понедельник «музыканты» упустили возможность стать чемпионами, проиграв шестой домашний матч (1:5), после чего счет в серии стал 3-3.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды дважды сыграли в регулярном чемпионате: 17 января «Бостон» победил дома (5:2), 23 февраля – «Сент-Луис» (2:1 Б).

В случае победы «Бостон» станет семикратным обладателем Кубка Стэнли. Причем в предыдущий раз «медведи» выигрывали трофей в 2011 году. В то же время «Сент-Луис» ранее никогда не становился чемпионом.

Из российских хоккеистов титул могут завоевать два форварда «Сент-Луиса» – Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Седьмой матч серии пройдет 13 июня на арене TD Garden в Бостоне. Начало – 3:00 (мск).

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