«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиян

Перед седьмым матчем хоккеисты обеих команд говорили примерно одно и то же. Игроки размышляли о единственном шансе выиграть Кубок Стэнли и о том, что прекраснее решающей встречи нет ничего на свете. «Это мечта каждого мальчишки, занимающегося хоккеем. Идти на замерзший пруд, гонять шайбу и представлять, что это седьмой матч. Помню, как мы с приятелем это делали. Конечно, я мечтал об этом. Надеюсь, дети и сейчас мечтают о таких вещах», – сказал вратарь «Бостона» Туукка Раск.

Болельщики и игроки «Сент-Луиса» с нетерпением ждали возвращения в состав Ивана Барбашева, который из-за дисквалификации пропустил шестой матч. Барбашев перед игрой привычно тренировался в четвертом звене команды. «Силовой хоккей помогает ему отбирать у соперников шайбы, особенно в форчеке. Он делает жизнь соперников непростой. Нам определенно это пригодится», – сказал перед матчем защитник «Блюз» Алекс Пьетранжело.

Игровое преимущество «Бостона» в первом периоде не вызывало сомнений. «Брюинз» включили бешеный прессинг, с которым «Сент-Луис» откровенно не справлялся. У хозяев получалось примерно все: «музыканты» ничего не могли поделать с входом в зону в исполнении соперника, а защитники «Блюз» постоянно терялась при позиционной обороне.

«Бостон» был не только сверхактивным, но и сверхопасным. Вратарь гостей Джордан Биннингтон только по ходу первого периода вытащил три шайбы, которые должны были становиться голами. Вы обязательно должны увидеть эти спасения. Биннингтон воевал против «медведей» фактически в одиночку и отразил 12 бросков. Он творил настоящие чудеса.

Хозяева точно не наиграли на две пропущенные шайбы в стартовом отрезке. «Сент-Луису» понадобилось всего четыре броска, чтобы забить два гола. Самое интересное – Раск ни в чем не виноват. Сначала удачно клюшку подставил Райан О’Ралли, а затем с близкого расстояния голкипера переиграл Пьетранджело. О’Ралли забросил в четвертый раз подряд. Последний раз такое в финалах удавалось великому Уэйну Гретцки в 1985 году.

«Бостон» не стал ничего менять в своей игре после перерыва. Снова тот же активный прессинг в чужой зоне и давление на ворота Биннингтона. Проблема «медведей» заключалась в том, что «Сент-Луис» что-то подкрутил в своих настройках и был готов к подобной игре соперника.

Болельщики не увидели доминирующий «Бостон». У хозяев не получалось войти в чужую зону с шайбой. Увеличилось количество забросов за ворота Биннингтона, где игроков «Брюинз» защитники «Сент-Луиса» вязали по рукам и ногам. Начало атак – вот что перестало проходить у «медведей».

К середине матча «Блюз» должны были вести со счетом 3:0, но Туукка Раск совершил невероятное спасение после броска Брэйдена Шенна. Правда, вратарь должен сказать спасибо Здено Харе, который активно мешал нападающему забить и вынес шайбу с линии ворот.

В некоторые моменты «Сент-Луис» не чурался отбрасываться – все это выглядело не очень, но в данном случае цель оправдывала средства. Тем более, «Бостон» совершал слишком много потерь в чужой зоне, потому что слишком торопился.

Отступать «Бостону» было некуда. 20 минут на две шайбы – это очень много. Но «Брюинз» попытался решить эту задачу в самом начале периода. У «медведей» вновь было полное преимущество. Они создавали моменты – да, не такие опасные, как в первом периоде, но Биннингтону пришлось потрудиться.

Мало что получалось у первого звена «Бостона». Патрис Бержерон мало напоминал себя обычного. Пытался зажигать Брэд Маршанд, но против него «Сент-Луис» действовал очень внимательно. Самый реальный момент качнуть игру в свою сторону «Бостон» упустил за 11 минут до конца третьего периода. Юаким Нордстрем в упор не сумел пробить Биннигтона.

А чуть позже «Сент-Луис» забросил шайбу, которая фактически стала точкой в этом матче. Владимир Тарасенко выдал идеальную передачу под бросок Шенну – и он не промахнулся. Четвертый гол забил Закари Санфорд. «Бостон» за четыре минуты до сирены поменял вратаря на шестого полевого игрока, это дало возможность «Бостону» пробить Биннингтона, но в целом выглядело как жест отчаяния.

О’Ралли получил «Конн Смайт трофи». Он заслужил. То, что Райан творил в этом финале – феноменально. Хотя Биннингтон заслужил не меньше. «Сент-Луис» еще в январе находился на последнем месте в лиге, а через несколько месяцев выиграл Кубок Стэнли. Это ли не чудо? Для «Блюз» это первый трофей в истории клуба. Тарасенко и Барбашев стали 30-м и 31-м российскими обладателям Кубка Стэнли.

