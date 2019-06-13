1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 17:00ХоккейКостяев Иван

1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы

Обладатель Кубка Стэнли в цифрах.

GettyImages-1155564891

«Сент-Луис» впервые в своей истории победил в плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли. «Советский спорт» приводит самые интересные цифры и факты этой победы.

52 года «Сент-Луис» ждал завоевания первого Кубка Стэнли.

43 раза из 52 сезонов «Сент-Луис» выходил в плей-офф.

26 матчей «Сент-Луис» сыграл в Кубке Стэнли – больше, чем кто-либо.

2.88 гола в среднем забивал «Сент-Луис» в плей-офф за один матч (75 шайб всего), 2.69 – пропускал (70 всего).

50 % выигранных вбрасываний у игроков «Блюз» в плей-офф.

Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали 30-м и 31-м обладателями Кубка Стэнли из России.

Райан О’Райлли забивал в четырех подряд матчах финала. Последний раз такое удавалось Уэйну Гретцки 34 года назад.

О’Райлли набрал 23 очка (8+15) в плей-офф – это лучший результат в «Сент-Луисе».

Вратарь Джордан Биннингтон до текущего сезона провел в НХЛ всего один матч.

Биннингтон одержал 16 побед в плей-офф – это рекорд для вратарей, кто проводил первый сезон в НХЛ.

1 января 2019 года «Сент-Луис» находился на последнем месте в турнирной таблице.

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/06 06:00Хоккей
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
12/06 12:45Футбол
Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешьСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
12/06 17:30Футбол
«Зеленые» удивляют, «Краснодар» теряет. Все, что нужно знать об отборе Евро-2020Сборные Ирландии и Северной Ирландии одержали уже 7 побед на двоих (при одной ничьей) и сенсационно лидируют в своих отборочных группах. А вот «Краснодару» отборочные матчи ЧМ-2020 принесли печальную весть – тяжелую травму в Испании получил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/06 07:00Футбол
Адвокат: Сегодня Мамаева могут отпустить на свободу (эксклюзив)Второй вариант развития событий: его отправят в колонию.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
12/06 08:30Хоккей
Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли. Прогноз Ивана Костяева«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
12/06 17:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявокСегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит. 
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который начинал работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
12/06 21:00Футбол
Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
12/06 19:30Футбол
Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
Новости
17:10 Футбол Суд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева, футболисты отправятся в колонию общего режима
17:04 Футбол Роман Шаронов: Закиров для «Рубина» - игрок на перспективу
16:57 Футбол «Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото)
16:48 Футбол Давид Трезеге: Мбаппе – будущее сборной Франции и мирового футбола
16:44 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА нуждается в омоложении, костяк – немолодой
16:31 Велошоссе Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, ребер и локтя
16:20 Хоккей Хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Сент-Луис (видео)
16:06 Теннис Хачанов выбыл из розыгрыша турнира в Штутгарте во втором круге
16:03 Футбол Сергей Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ
15:59 Футбол Мамаев и Кокорин сказали последнее слово суду
15:58 Футбол Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков
15:52 Футбол Мурило прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
15:50 Футбол Павел Мамаев: На свободе мы принесем больше пользы, чем в лагере
15:46 Футбол Защитник молодежной сборной Эквадора может стать игроком «Спартака»
15:44 Футбол Александр Кокорин: Дайте шанс исправиться перед обществом
15:39 Футбол Кирилл Кокорин: Зачем нам ехать в лагеря? Что это даст?
15:35 Футбол Адвокат: У Пака не было шишек, к голове он даже не прикоснулся 
15:31 Футбол СМИ: «Динамо» готово заплатить 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева
15:23 Футбол Адвокат: Кокорин помогает больным детям
15:17 Футбол «Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика