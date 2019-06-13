1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы

«Сент-Луис» впервые в своей истории победил в плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли. «Советский спорт» приводит самые интересные цифры и факты этой победы.
52 года «Сент-Луис» ждал завоевания первого Кубка Стэнли.
43 раза из 52 сезонов «Сент-Луис» выходил в плей-офф.
26 матчей «Сент-Луис» сыграл в Кубке Стэнли – больше, чем кто-либо.
2.88 гола в среднем забивал «Сент-Луис» в плей-офф за один матч (75 шайб всего), 2.69 – пропускал (70 всего).
50 % выигранных вбрасываний у игроков «Блюз» в плей-офф.
Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали 30-м и 31-м обладателями Кубка Стэнли из России.
Райан О’Райлли забивал в четырех подряд матчах финала. Последний раз такое удавалось Уэйну Гретцки 34 года назад.
О’Райлли набрал 23 очка (8+15) в плей-офф – это лучший результат в «Сент-Луисе».
Вратарь Джордан Биннингтон до текущего сезона провел в НХЛ всего один матч.
Биннингтон одержал 16 побед в плей-офф – это рекорд для вратарей, кто проводил первый сезон в НХЛ.
1 января 2019 года «Сент-Луис» находился на последнем месте в турнирной таблице.
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