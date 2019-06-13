Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей - а просто в хоккей! - Советский спорт
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13 июня 2019 07:22ХоккейАндронов Алексей

Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей - а просто в хоккей!

На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.

Да, я считал, что у Бостона больше шансов. Так же считал и Дон Черри. Но главное - так считал и Крейг Берубе. И был ко всему готов.

«Бостон» начал страшно. Давление, давление, еще раз давление, броски отовсюду. Получил большинство. Ничего не смог. В этот раз впервые показалось, что что-то не так - камера выхватила на лавке Брэда Маршана, а тот никак не мог успокоить дыхание.

За 15 минут «Сент-Луис» бросил в створ дважды. На его половине льда потел и горел Джордан Биннингтон - порой невозможно было понять, как именно вратарь-новичок спасает команду.

«Бостон» явно сделал ставку на стартовый штурм. Начнем активно - закончим позитивно. Так любили говорить тренеры второй футбольной лиги СССР. Играя дома, и (почти всегда) при поддержке судей. У «Бостона» не вышло. Биннингтону и «Блюз», конечно, повезло, что Маршан не забил в большинстве. Бросая наверняка. Но шайба застряла во вратаре. Через несколько минут застряли «Брюинз». Навсегда.

Чего не хватило «Бостону» для победы? Мое мнение - не «чего», а «кого». Тома Брэйди, Билла Беличика, Диона Льюиса, Донты Хайтауэра. Джулиана Эдельмана, который бесился в фан-секторе.

Финал - это отдельное искусство, играть его нужно уметь. В чемпионате НФЛ не существует никаких серий, там каждый матч - финал. Бостон («Нью-Ингленд Пэтриотс») выиграл его 6 раз за 18 лет.

Стремление ошеломить в спорте - всегда красиво. Но окончательно красиво оно только тогда, когда работает. На деле - после гола О’Райли «Бостон» больше пыхтел, чем играл. Почти все броски были «мусорными», легко парируемыми. Никакого «плана Б» у Брюса Кассиди не нашлось.

Был ли он у Берубе? Это уже неважно. Предъявлять его тренеру не пришлось. Показательным (и страшным для хозяев льда) оказался второй гол «Блюз». Он был забит за 8 секунд до конца первого периода. А за 10 секунд (не до гола - до конца периода) Брэд Маршан поехал меняться. В момент, когда на его ворота шла атака.

Именно здесь и понадобился бы Донта Хайтауэр. Если не понятны слова - он может объяснить руками.

Во втором периоде «Бостону» даже не удалось начать с активности. «Блюз» выстроили барьер на синей линии, и соперник заезжал в их зону уже спотыкаясь, и суетясь. Вообще, кроме первых 10 минут игры - «Бостон» постоянно совершал «мусорные» броски. Не опасные, неподготовленные, не острые.

На мой взгляд (нисколько не стараюсь выставить себя большим специалистом хоккея) - поражение тренерское. Ничего лучше давления тренер не придумал, а получив в зубы (да так, что они чуть не вылетели) - перестроиться не смог.

Для нас это все очень хорошо. Владимир Тарасенко и Иван Барбашев обнаружат свои имена на Кубке Стэнли. И не просто так - каждый из них внес свой вклад в эту победу. Голевой пас Тарасенко на Шенна был прекрасен - но совершенно непонятно, куда поехал, «отлепившись» от Владимира, игрок «Бостона».

Впрочем, проблемы нищих, салютующих проезжающему поезду - это именно их проблемы. Не более. «Сент-Луис» провел невероятную работу, Крэйг Берубе в этом сезоне «родил тройню» - самого себя, как тренера, Биннингтона как основного вратаря, и чемпионскую команду.

Все абсолютно справедливо. Выиграл тот, кто не просто хотел, но и был готов. Это и есть «торжество спорта». И нисколько не обидно, что выиграли «не те». Кто должен был - тот и выиграл.

До встречи в следующем сезоне.

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