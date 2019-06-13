Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных жен - Советский спорт
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13 июня 2019 14:58ХоккейДомрачев Владислав

Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных жен

Главный тренер сборной России Валерий Брагин – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Артемий Панарин, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Никита Гусев, Александр Георгиев, Иван Барбашев… Это далеко не полный список наших энхаэловцев, прошедших школу Брагина в молодежной сборной. Шесть из них завоевали Кубок Стэнли.

На следующее утро после победы «Сент-Луиса» я позвонил Валерию Николаевичу.

- Ну что я еще могу рассказать о Тарасенко? Всё уже давно сказано-рассказано, - взмолился Брагин.

- Он вас на финал не пригласил?
- Да нет. Теперь он человек женатый. Его семья разрастается. А это совсем другие заботы, другие хлопоты. Видно, правильную жену выбрал Тарасенко. Она обеспечивает тыл. А когда тыл в надежных руках, то и хоккеисту на льду комфортно. Отсюда такие его успехи.

- Вы сразу увидели в Тарасенко капитана молодежной сборной?
- Ну… Сначала присмотрелся к нему. Разглядел лидерские качества. Главное – он видел цель и не замечал препятствий. К тому же всегда был на позитиве, что очень важно. В молодежной сборной Владимир не был новичком, за год до Баффало сыграл на чемпионате мира в США.

- В Калгари-2012 в вашей сборной капитанил Евгений Кузнецов. Он ведь совсем другой…
- У него характер более игривый что ли. А так тоже лидер.

- И тот еще цицерон…
- И Тарасенко за словом в карман не лез. Не молчун и тем более не тихоня. Очень целеустремленный молодой человек. Лидер. Если кто-то шел вразрез с командой, мог на место поставить, а когда нужно - поддержать. Правильно работал в этом отношении.

- На место Тарасенко ставил Никиту Филатова, разжалованного Плющевым из капитанов молодежной сборной.
- Было дело. Они оба лидеры. Филатов на год старше.

- Седьмой матч финальной серии удалось посмотреть?
- Почему нет? Смотрел. Болел за наших.

- Что-нибудь зацепило кроме победы «Сент-Луиса»?
- Гол Шенна с передачи Тарасенко! Вспомнился финал с канадцами в Баффало, который мы выиграли 5:3. Тогда такую же шайбу забросил Тарасенко и сравнял счет, а отдал ему из угла Кузнецов. Кстати, тот самый Шенн играл за Канаду и забил нам гол.

- Два года назад в конце мая, когда «Советский спорт» поздравлял вас с 60-летним юбилеем, к нам редакцию позвонил Тарасенко: «Хочу через вашу газету поздравить любимого тренера».
- Спасибо. Его слова особенно для меня приятны.

- Теперь поговорим об Иване Барбашеве. Он ведь прибыл в молодежную сборную из юниорской лиги Квебека…
- Но хоккейное образование получил здесь, в школах ЦСКА и «Динамо», Молодежной лиге. Мы проверили его в суперсерии в Канаде, выглядел он прилично, поэтому и получил приглашение на чемпионат мира.

- Но Барбашев играл за год до этого на МЧМ-2014 в Мальме…
- Там он был не на первых ролях, а у нас стал центром первого звена. Забивал важный гол в финале – канадцам. Задатки у него очень хорошие.

- В пятом матче финала Кубка Стэнли он локтем засадил сопернику в голову и был дисквалифицирован на одну игру. Это его стиль?
- Нет, не его. Меня удивил этот прием. В молодежной сборной он так не играл. Я же говорил, Барбашев был центром первого звена, а в «Сент-Луисе» выходит в четвертом и решает совсем другие задачи. Там требуют агрессию. Тем более такой тренер, как Беруби, бывший тафгай. Отсюда и удар в голову. Не станешь бить – не будешь играть. При этом Иван как-то ухитряется голы забивать, даже хет-трики делать.

- Кузнецов тоже далеко не сразу отвоевал в НХЛ право на свой стиль – советский, милый глазу нашего болельщика…
- Об этом я не раз говорил. И в вашей редакции. Верю, что Барбашев пойдет по пути Кузнецова. У Ивана все для этого есть. Теперь и титул. Он серьезный парень, это я понял по личным беседам. Тогда его целью было закрепиться в НХЛ.

- Я не знаком с Иваном. Но лет восемь назад слышал по громкой связи, как в интервью моему коллеге Барбашев-младший критиковал главного тренера ЦСКА Сергея Немчинова за то, что тот зажимает его старшего брата Сергея. Я не верил своим ушам. Ивану тогда было всего 16!
- Я всей ситуации не знаю. Но когда команда борется за плей-офф, ее тренеру часто не до наигрывания молодежи. Вспомните, как тяжело пробивались те же Гусев, Кучеров.

- Барбашев, как и Тарасенко, женат.
- Знаю, он познакомил меня с Ксенией на молодежном чемпионате мира в Канаде. Приятная девушка, я перебросился с ней парой фраз. В том, что Иван добрался до Кубка Стэнли, есть и ее заслуга.

- Овечкин ел из Кубка Стэнли черную икру, Кузнецов варил в нем пельмени. Интересно, что придумают наши «музыканты», когда привезут трофей в Россию?
- Мне тоже интересно. Но не это важно. Главное – что они выиграли Кубок Стэнли и на этом не остановятся.

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