Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса» Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.

Новым чемпионом НХЛ стал «Сент-Луис». Команда Крейга Беруби в семи матчах одолела «Бостон» и впервые в истории завоевала Кубок Стэнли. Для этого клубу понадобилось более 50 лет и наличие двух российских игроков в составе – Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева.

Вклад этих парней сложно переоценить. Даже несмотря на разный статус: Тарасенко – лидер и главный снайпер «Сент-Луиса», а Барбашев – ведущий разрушитель команды, игрок четвертого звена. Они абсолютно по-разному влияли на игру «Блюз» в плей-офф. Каждый привносил что-то свое. Но оба делали это на благо общей победы.

Тарасенко чуть-чуть не дотянул до «Конн-Смайт трофи»

Немного статистики. Тарасенко набрал 17 очков в Кубке Стэнли – 11 шайб и шесть голевых передач. Он занял восьмое место в бомбардирской гонке и третье – в снайперской. Не выдающийся, но очень крутой результат. Впрочем, его действия не должны оцениваться только с точки зрения голых цифр.

Тарасенко – это лидер «Сент-Луиса». Это человек, за которым тянутся абсолютно все полевые игроки. Если у Владимира что-то не получается, то валится вся команда. Причем речь идет не только о результативности россиянина. Тарасенко может быть в огне и без заброшенных шайб или голевых передач. Если у него все в порядке с физикой, скоростью и желанием, то страсть нападающего передается одноклубникам.

В этом плей-офф Тарасенко не испытывал никаких проблем. У него почти все получалось. Владимир стал универсальным солдатом. Загибайте пальцы: он отрабатывал в обороне, играл важную роль в контратакующих действиях, таскал шайбу в чужой зоне и являлся наконечником атак «Блюз». Сложно сказать, чего он не делал на площадке.

А как он хитовал. После этого силового приема Давид Пастрняк еле встал.

Его бросок давно стал легендарным в НХЛ. Он лупит с кистей так, как будто хочет разорвать в клочья сетку ворот. Но при этом Тарасенко в плей-офф не стал полагаться только лишь на свой сумасшедший навык. Если нужно было поработать на пятаке и добавить шайбу в ворота, то для Владимира это не было проблемой.

Тарасенко играл очень эффектно в плей-офф. Гол в ворота «Сан-Хосе» характеризует состояние Владимира весной и летом 2019-го. Шайба получилась красивой. Оцените скорость и резкий бросок нападающего. Кто еще в Кубке Стэнли мог исполнить такое?

Он был среди претендентов на «Конн Смайт трофи». Да, его никто не называл главным кандидатом на трофей, для этого ему не хватило пары шайб в финале. Но Тарасенко переживет отсутствие личного приза. Конец сезона Владимиру все равно удался – у него родился ребенок, а через несколько дней он завоевал Кубок Стэнли.

Барбашев стал лучшим центром лучшего четвертого звена

Сразу перенесемся в шестой матч финала. Накануне игры в Сент-Луисе Барбашев схлопотал одноматчевую дисквалификацию за удар Магнуса Юханссона. В самом начале предпоследней встречи финала стало понятно, что четвертое звено «Блюз» попросту не работает без россиянина. Оно развалилось словно это карточный домик.

Барбашев – это не про голы и передачи. Чтобы понять ценность нападающего, нужно анализировать его игру. Статистика Ивана (3+3) вам ничего не скажет о вкладе форварда в общую победу. Но несколько шайб в плей-офф он все-таки забросил, в том числе, первую для себя в Кубке Стэнли.

Играть лучше в своей зоне – это кредо Барбашева. Хорошее движение, прекрасное чтение игры, умение отбирать шайбу и вести борьбу сделали из Ивана элитного чеккера. Он вряд ли когда-то будет суперзвездой, но без таких игроков Кубок Стэнли не выиграть.

Расцвет Барбашева пришелся на приход в команду Беруби. Тренер полностью изменил систему игры «Сент-Луиса» по ходу сезона. Барбашев же стал главным ее проводником. Нынешние «Блюз» – суперагрессивная команда, в которой таланты Барбашева стали видны невооруженным глазом.

Если вы смотрели финал, то заметили, что первая тройка «Бостона» пропала со льда. Ее сожрали парни из звена Барбашева. Патрис Бержерон вообще не понимал, как действовать против этих ребят. Канадец проиграл более 50% вбрасываний.

Барбашев – это современная версия Сергея Брылина, который выиграл три Кубка Стэнли за счет работы в обороне. У Ивана пока только один трофей, но если он продолжит прибавлять, то другие победы в плей-офф станут делом времени.