Самая страшная история. О горе в семье вратаря Максима Соколова 

С чего все началось?

Эта трагедия разыгралась 13 июня. Бывшую супругу известного голкипера 45-летнюю Ирину убили в собственном доме, где кроме нее находились два ее сына: 15-летний Арсений и 18-летний Максим.

Соседи узнали про трагедию, когда к ним прибежал измазанный в крови Арсений и сообщил, что брат сошел с ума: сначала убил маму, а потом пытался убить и его.

Вскоре Максима обнаружили тяжело раненного, лежащего рядом с матерью, и его в тяжелом состоянии отправили в больницу. По первоначальной версии - он пытался покончить собой после убийства матери.

Ситуацию прокомментировала бабушка детей (эти слова опубликованы на портале 78.ru):

– Я все не могу понять, что там за мама такая, что она такого наговорила, что сын кинулся на нее с ножом. Что можно было сказать сыну, который сегодня сдавал ЕГЭ, чтобы он ее зарезал? Чтобы взялся резать горло матери! Господи, ребенку только 18 лет исполнилось, Кошмар! В 5 лет у него был лейкоз - 70 процентов давали врачи, что умрет, 30 процентов только на жизнь было дано. Господа его спаса Ребенок хороший, скромный. И тут на тебе!

Где произошла трагедия?

Все случилось в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Это в 30 минутах езды от Санкт-Петербурга, где работает Максим Соколов-старший. Его старший ребенок тоже хоккеист. Когда родители вытащили его с того света и здоровье Максима нормализовалось, в семье решили, что поставят его на коньки. Как и отец, Соколов-младший защищал ворота.

Он вместе с отцом работает в клубе СКА-1946, который входит в структуру большого СКА и выступает в Молодежной хоккейной лиге. Если зайти на сайт команды сейчас, то первое сообщение, которое вам предложат прочитать, – поздравление Максиму Соколову-старшего с днем рождения. 27 мая ему исполнилось 47 лет. Он старший тренер СКА-1946. А Максим Соколов-младший - в числе вратарей команды. Он выходил на лед всего в двух играх и в общей сложности провел на воротах чуть более одного периода.

Кого подозревают теперь

И вот в четверг, 13 июня, Максима нашли лежащим в крови рядом с матерью. Именно его в первые минуты все посмешили назвать виновником трагедии, ориентируясь на слова Арсения. В полиции младший брат подтвердил то, что он уже рассказал соседям: ранив мать ножом, Максим попытался задушить и его, но ему удалось вырваться. После чего старший решил покончить жизнь самоубийством. Также Арсений рассказал следователям, что брат готовил ритуальное убийство всей семьи. Об этом ему, якобы, было известно заранее со слов самого Максима.

После первых объяснений Арсения следственный комитет принял решение задержать его самого в качестве подозреваемого в убийстве матери. Сообщается, что в словах 15-летнего подростка следователи обнаружили ряд нестыковок.

На следующий день после трагедии на сайте СКР была опубликовано видео с места преступления. Там можно увидеть орудие убийства – большой кухонный нож, а также помещение где оно было совершенно. Стены и пол в комнатах сильно измазаны в крови.

В настоящий момент следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 45-летней жительницы поселка Новая Романовка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления и решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.