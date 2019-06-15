Он посеребрил Россию. Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики первой половины нулевых

Стена для шведов

…Меня отправили в Новогорск, где сборная под руководством Александра Якушева готовилась к Кубку Карьяла-1998. Задание – взять интервью у вратаря Соколова, который дебютировал в главной команде страны на предыдущем этапе Евротура в Чехии.

Мы проговорили с Максимом больше часа, но пересказать беседу я не смог бы. Да и на бумагу она не ложилась. Новый вратарь показался мне фигурой загадочной.

В Хельсинки он вышел на второй матч против «Тре Крунур», первый – наши без него проиграли финнам. Шведы всего единожды распечатали ворота Соколова, в третьем периоде он отразил 17 (!) бросков, россияне ответили лишь одним.

Жаль, что в заключительной игре с чехами не удалось сохранить 2:0, в третьем периоде соперники забросили две шайбы. Но и второе место в лихие 1990-е считалось положительным результатом.

Соколов вернулся из Финляндии основным вратарем для Евротура.

Чешский душ

Кубок «Балтики»-1998 Соколов начал с победы над канадцами (3:1). А потом был матч с чехами и мое первое редакционное задание в «Советском спорте» - написать репортаж. После двух периодов надо было надиктовать большую часть заметки по телефону в стенбюро и добить ее одним абзацем после финальной сирены. Наши играли вдохновенно, вели 3:1, я задержался, описывая события в Лужниках. А когда вернулся на трибуну, ахнул – на табло горели цифры 3:4. И как за семь минут случился этот переворот? Потом последовало поражение от шведов 3:5, и Соколов утратил доверие Якушева. Наши заняли на домашнем турнире четвертое место, впервые оставшись за пьедесталом.

Ставку сделали на молодого вратаря из Ярославля Егора Подомацкого.

Вертикальный взлет в Гетеборге

Казалось, карьера Соколова в сборной закончилась, едва начавшись. Якушев дал ему сыграть в матче-открытии «Ледового» в Санкт-Петербурге перед ЧМ-2000. Наши обыграли канадцев 2:0.

Может, и к лучшему, что Соколов непричастен к фиаско на домашнем первенстве мира.

Возглавивший сборную Борис Михайлов в качестве первого номера рассматривал Вадима Тарасова из «Кузни». Но травма паха не позволила ему сыграть на ЧМ-2001. Это был шанс для Соколова, которым он не воспользовался. Россияне проиграли Канаде (1:5), потом Чехии (3:4) и в четвертьфинале Швеции (3:4 ОТ).

ЧМ-2002 Максим начал на лавке, первые четыре матча ворота защищал Подомацкий. Российская сборная лишь по разнице шайб пробилась в плей-офф, проиграв в заключительную встречу на втором групповом этапе Словакии (4:6). В конце первого периоде Соколов вышел вместо Подомацкого, однако погоня не увенчалась успехом.

Уже на следующий день наших в четвертьфинале ждали чехи во главе с Яромиром Ягром. Ярда приехал за золотом, которое давало бы ему пропуск в «Тройной золотой клуб».

Россиянам предстоял переезд из Гетеборга в Йенчепинг, соперникам никуда срываться с места не надо было, к тому же они лишний день отдыхали. Но всему вопреки выиграли Соколов и его товарищи – 3:1.

В полуфинале с финнами Максим справился с 43 бросками из 45 (наши попали в створ 11 раз) и взял верх во всех четырех буллитных дуэлях.

Жаль, что в финале против Словакии Соколов сыграл хорошо, но не гениально. Наши уступили 3:4, но то серебро было с золотым блеском. Сблоная России вернулась на пьедестал после 9-летнего перерыва. А ее вратарь был признан лучшим по версии директората и выбран журналистами в сборную звезд турнира.

Ночь после торжества

На вечере закрытия сезона-2001/02 гуляли от души и до упора. Вдруг выяснилось, что лучшему голкиперу ЧМ некуда ехать. Билета до Питера у него не было, никто не позаботился и об отеле. Мы уговорили молодую, но бойкую журналистку, снимавшую с подругой квартиру, приютить на ночь Соколова. Она смутилась, но… Как можно было отказать вратарю республики.

На кухне Максим стал утолять жажду пивом и заснул прямо за столом. Всякий раз при встрече со мной он передавал своей спасительнице, выросшей в звезду, привет.

Встречи с канадцами и американцами

Сменивший Михайлова Владимир Плющев планировал омолодить сборную. Основным вратарем на ЧМ-2003 он видел Андрея Медведева. Но, увы, 20-летний спартаковец себя в этой роли не видел. Поэтому в Финляндию поехали Подомацкий и Соколов. Ни тот, ни другой не выручили сборную, с трудом прорвавшуюся в плей-офф и вылетевшую в четвертьфинале.

Возглавивший национальную команду Виктор Тихонов доверял Соколову, но их сотрудничество успехом не увенчалось – в Чехии-2004 наши вообще остались без плей-офф.

На Кубке мира-2004 Зинэтула Билялетдинов сделал ставку на Илью Брызгалова, а о Соколове вспомнил перед игрой в группе с Канадой. В ничего не решавшем матче наши уступили 1:3.

Принявший перед ЧМ-2005 в Вене сборную Владимир Крикунов лишился Брызгалова, которого не отпустили из клуба АХЛ. Соколов закрыл амбразуру. Но полуфинал с Канадой ему не удался. Наши не сумели отыграть четыре пропущенные подряд шайбы (3:4). Но и бронзу посчитали успехом.

На Олимпиаде-2006 в Турине Соколову доверили ворота в третьем периоде матча с Латвией (9:2), а также во втором и третьем - против стареющей сборной США (5:4).

Максим попрощался со сборной на ЧМ-2006 в Риге. Увы, россияне сошли с дистанции после досадного поражения в четвертьфинале от чехов (3:4 ОТ).

Возглавивший сборную Вячеслав Быков решил омолодить вратарскую бригаду.

Золото и Кубок европейских чемпионов

Было бы несправедливо, если б Соколов не добился успехов на клубном уровне. СКА в нулевых не претендовал на медали. В отличие от «Авангарда». Восхождение на Эверест «ястребы» начали с низов. Прямо как свежеиспеченный обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис». Как и «музыканты», омичи поменяли тренера. Команду возглавил Валерий Белоусов. В финале Соколов переиграл канадского индейца Норма Маракла. Пятый, решающий матч «Авангард» выиграл в Магнитогорске – 1:0 по буллитам.

А в следующем январе омичи в Питере выиграли Кубок европейских чемпионов. Их ворота защищал… Маракл, Соколов все три матча просидел в запасе. Впрочем, титула не пахнут.

Завершал карьеру лучший вратарь ЧМ-2002 в новокузнецком «Металлурге» у Бориса Михайлова. Бок о бок с быстро прогрессирующим Сергеем Бобровским. Болельщики удивлялись, почему зажимают молодого голкипера, выросшего потом в звезду НХЛ.