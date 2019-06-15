Беруби – главный творец победы «Сент-Луиса». Он был тафгаем и имеет индейские корни

Его запомнили в НХЛ крутым бойцом

Беруби родился в канадской деревне Калаху. Там живет не более 200 человек. Пройти насквозь этот населенный пункт можно прогулочным шагом за пару десятков минут. Бабашка Беруби – индианка, представительница народа кри. Беруби не является индейцем, официально он – метис. Однако в НХЛ его прозвали Вождь. Такое прозвище было у многих представителей коренных народов Северной Америки.

Крейг Беруби для канадцев – как Андрей Назаров для россиян. Он был известен как тафгай. В 1054 матчах НХЛ он набрал 3149 минут штрафа. По сей день – это седьмой показатель в лиге. В некоторых сезонах Беруби зарабатывал по 300 минут штрафа.

Он и правда был горячим парнем. А когда на пути Беруби попадался такой же боец, гарантированно случалась драка.

Беруби был классным тафгаем. Он держал удар, а его кулак был тяжелее кувалды. Некоторые падали буквально от пары хуков или джебов в исполнении Крейга.

Тай Доми, Дональд Брашир – он бился со всеми известными в 90-х тафгаями. Болельщики со стажем вряд ли вспомнят момент, когда Крейг кого-то испугался. Для понимания – Брашир тогда был что-то вроде пятерки тафгаев из «Витязя» времен первых сезонов КХЛ. Его боялись все. Например, российский защитник Виталий Вишневский, когда рассказывал о НХЛ 90-х, обязательно упоминал о своей драке с Браширом. Потому что выйти против этого парня было реально страшно. Беруби же это делал легко.

Его выгнали из «Филадельфии» за самодурство

У Беруби нет какого-то крутого опыта работы главным тренером клуба НХЛ. Свою карьеру наставника он начинал ассистентом в клубе АХЛ «Филадельфия Фантомс» в 2004 году. Спустя два года, когда «Филадельфия Флайерз» разваливалась на глазах, его взяли в тренерский штаб Джона Стивенса. Впрочем, там он проработал недолго – Беруби принял «Фантомс».

В 2014 году он наконец-то дорос до главного тренера «Филадельфии». Крейг запомнился тремя вещами: любви к силовым игрокам, гибкой тактикой и самодурством, из-за которого ему и пришлось покинуть «Флайерз».

Он мог себя позволить заменить вратаря после первой или второй шайбы в матче, доведя голкипера до белого каления. С ним конфликтовал Стив Мэйсон – ему-то как раз и приходилось садиться на скамейку запасных после голов, в которых сложно обвинить голкипера. Долго в «Филадельфии» выходки Беруби терпеть не стали. Тренера выгнали. Крейгу год пришлось сидеть без работы.

В «Сент-Луисе» пробиваться наверх Беруби также пришлось через фарм. Одного сезона в «Чикаго Вулвз» хватило, чтобы подняться в «Сент-Луис», где он стал ассистентом. Дальше – вы знаете. Майка Йео уволили перед Новым годом, когда «Блюз» шли на последнем месте в лиге. Изначально Беруби был временным вариантом. Это не удивляет. Тогда без работы, например, сидел Джоэль Кенневилль. Руководство «музыкантов» имело возможность выбирать. Тем более, если ты идешь на последнем месте в лиге, когда на дворе новый год.

Беруби навел порядок в раздевалке, а самое главное – поверил в парней, которые проигрывали всем. Он постоянно повторял, что «Сент-Луис» может выйти в плей-офф. В один момент с «Блюз» стало крайне неприятно играть. Пожалуй, в 2019 году в НХЛ не было команды жестче, чем «Сент-Луис» Беруби. Тактика Крейга сработала и в регулярке, и в плей-офф. Всего за полсезона Беруби из малоизвестного тренера превратился в человека, чей подход к хоккею уже через несколько месяцев будут использовать многие команды в НХЛ.

Как хоккеист Крейг проиграл два финала, но сейчас у него получилось все. Это не предел для Беруби. Мы обязательно еще раз увидим его команду в решающей серии Кубка Стэнли. Возможно, это будет снова «Сент-Луис», ведь его лидеры молоды и прекрасно ладят с главным тренером.