Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛ - Советский спорт
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19 июня 2019 12:08ХоккейКостяев Иван

Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛ

В Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон») совершенно точно получат на сцене в Лас-Вегасе по индивидуальному призу. Кучеров набрал 128 (41+87) очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. «Арт Росс Трофи» от него никуда не уйдет. Овечкин же с 51 шайбами стал лучшим снайпером и завоевал восьмой «Морис Ришар Трофи» в карьере.

Владельцы остальных наград пока неизвестны. НХЛ объявила лишь трех номинантов для каждого приза. Россияне могут побороться за «Харт Трофи», «Везина Трофи» и за «Тед Линдсей Эворд». В номинантах на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» – Кучеров, на «Везина Трофи» – Василевский.

На шансы российских хоккеистов не повлиял провал «Тампы-Бэй» в плей-офф. Голосование закончилось до первого матча Кубка Стэнли. Так что сухое поражение от «Коламбуса» в стартовом раунде никак не отразится на Кучерове и Василевском.

«Харт Трофи»

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Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды. У Кучерова высокие шансы на успех, но и соперники весьма серьезные. Кросби и Макдэвиду при прочих равных отдадут любой приз в НХЛ. Не верите, спросите у Евгения Малкина, который не досчитался одного «Конн Смайт Трофи» в карьере.

Кучеров провел выдающийся сезон. Он доминировал весь год, почти в каждом матче. Со старта чемпионата Никита взял сумасшедший темп – более 1,5 очка в среднем за матч и выдержал этот график. Он должен получить «Харт» с точки зрения здравого смысла. Макдэвид и Кросби провели хорошие сезоны, но им не удалось даже близко подобраться к россиянину. К тому же, Коннор не сумел затащить свою команду в плей-офф, тогда как феерия Кучерова обеспечила «Тампе» победу в регулярном чемпионате.

Если «Харт» не уйдет к Никите, то это будет преступлением против хоккея. Да, у «Тампы» подобралась сильная команда, не один Кучеров ее тащил к рекордам. Но без него «Лайтинг» могли бы не занять даже первого места в своем дивизионе.

«Везина Трофи»

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Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Бен Бишоп («Даллас»), Робин Ленер («Айлендерс»)

С «Везина Трофи» все просто – этот приз вручается лучшему вратарю чемпионата. У каждого из претендентов есть, чем зацепить жюри. Василевский одержал 39 побед – лучший результат сезона. Бишоп – второй по коэффициенту надежности (1.98) и лучший по проценту отраженных бросков (93.4%). Ленер – третий по КН (2.13) и второй по проценту (93.0%).

Василевский был номинирован на «Везину» еще в прошлом году, но тогда награда ушла Пекке Ринне («Нэшвилл»). В этом преимущество Андрея. За него могли голосовать с учетом предыдущего сезона.

Вероятно, основная борьба развернулась между Бишопом и Василевским. Ленер – третий в этой компании. Для получения приза ему нужно несколько крутых сезонов.

«Тед Линдсей Эворд»

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Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Патрик Кейн («Чикаго»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Награда вручается лучшему игроку в НХЛ по мнению хоккеистов из профсоюза игроков НХЛПА. «Тед Линдсей Эворд» считается очень престижным призом, поскольку выбор делают сами игроки.

Кейн выигрывал эту награду в 2016 году, Макдэвид – в 2017 и 2018 году. Кучеров своей игрой впечатлил не только партнеров по команде, но и соперников. О Никите говорили очень много хоккеисты других команд. Но это не значит, что они за него голосовали.

Откровенно, но у Макдэвида и Кейна больше шансов. Коннор совсем скоро потеснит с трона Кросби, а Кейн – был и остается самым раскрученным игроком в США. За Кучерова может сыграть провал «Чикаго» и «Эдмонтона», которые остались без плей-офф. Против него – Кейн и Макдэвид более разносторонние форварды. Для хоккеистов большой набор навыков очень важен. Интересно, что в последний раз крайний форвард выигрывал этот приз в 2011 году (Даниэль Седин). Затем побеждали центральные нападающие или вратари.

Важные номинации, в которых нет россиян

«Норрис Трофи»

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Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

«Норрис Трофи» вручается лучшему защитнику лиги и является самой неоднозначной наградой. НХЛ уже давно советуют придумать отдельный приз для атакующего защитника и второй – для домоседа. Обычное награду забирают те, кого журналисты называют «полузащитниками».

Хедман не вошел в топ-10 лучших защитников-бомбардиров сезона, тогда как Бернс и Джиордано заняли первое и второе места соответственно. Скорее всего, кто-то из них получит приз. Активнее к награде двигали защитника «Калгари», но НХЛ любит преподносить сюрпризы.

«Колдер Трофи»

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Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Расмус Далин («Баффало»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

Приз вручается лучшему новичку сезона. Если бы обладатель награды определялся с учетом плей-офф, то Биннингтон забрал бы «Колдер Трофи». Но поскольку учитывается только регулярный чемпионат, самые высокие шансы имеет Петтерссон. Будет странно, если лучший бомбардир «Кэнакс» не уедет из Вегаса с призом в руках. В минувшем сезоне швед набрал 66 очков.

«Селки Трофи»

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Патрис Бержерон («Бостон»), Райан О’Ралли («Сент-Луис»), Марк Стоун («Вегас»)

Обладателем «Селки Трофи» становится лучший нападающий оборонительного плана. Победитель всегда имеет хороший процент выигранных вбрасываний и большое количество перехватов. Бержерон номинирован на этот приз в восьмой раз подряд. В этом году он также главный претендент на «Селки Трофи». Хотя О’Ралли может поспорить с нападающим «Бостона». У Стоуна статистика по ключевым показателям чуть хуже.

«Джек Адамс Эворд»

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Джон Купер («Тампа-Бэй»), Барри Троц («Айлендерс»), Крейг Беруби («Сент-Луис»)

На приз лучшему тренеру претендуют наставники с абсолютно разными историями. Купер построил машину для побед, Троц – вдохнул в «Айлендерс» новую жизнь, а Беруби – вытащил в плей-офф (и привел к Кубку Стэнли) команду, которая 1 января занимала последнее место в лиге. Журналистов, которые выбирают обладателя «Джек Адамс Эворд», поставили перед сложным выбором.

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