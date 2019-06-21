Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019? - Советский спорт
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21 июня 2019 09:00ХоккейКостяев Иван

Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?

На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.

В канадском Ванкувере 21 и 22 июня пройдет традиционная церемония драфта Национальной хоккейной лиги. Клубы НХЛ закрепят права на лучших молодых хоккеистов планеты. Фавориты драфта давно известны – американец Джек Хьюз и финн Какко Каапо. Если выбор падет на Каапо, то он станет первым игроком из Финляндии, кто будет удостоен такой чести.

У россиян мало шансов даже попасть в первую пятерку драфта. Лучший рейтинг по версии Международного скаутского бюро (ISS) у Василия Подколзина. Нападающий занял шестое место. Скорее всего, в первом раунде выберут трех россиян.

Василий Подколзин, нападающий («СКА-Нева»)

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«Русский Макдэвид», самый талантливый игрок поколения – его называли по-разному. Одно сказать можно точно – Подколзин самый раскрученный игрок 2001 года рождения в России. В 2018 году он перебрался из школы «Витязя» в систему СКА. В минувшем сезоне ему довелось сыграть за три главные команды «армейцев»: «СКА-1946», «СКА-Нева» и СКА. В КХЛ он провел три матча, очков не набрал.

Большую часть сезона Подколзин ездил по сборным командам России. Он попал и на молодежный, и на юниорский чемпионаты мира. В обоих случая – не впечатлил. Но не только из-за этого скауты понизили ему рейтинг (раньше Подколзин был третьим). В дело вмешался пресловутый «русский фактор». У Подколзина – контракт со СКА. В ближайшее время он никуда из Санкт-Петербурга не уедет. Когда соглашение закончится, «армейцам» будет что предложить нападающему. Это учитывают клубы НХЛ.

Шестым будет выбирать «Детройт». Новый генменеджер «крыльев» Стив Айзерман знает, как могут играть хоккеисты из России. Перестройка в «Ред Уингз» затянется на несколько сезонов. Это значит, что Айзерман вполне может подождать Подколзина из СКА. Но «Детройту» также нужны хорошие защитники. Поэтому руководство клуба может потратить первый пик на талантливого игрока обороны.

Вряд ли Подколзина задрафтует кто-то из тех, кто будет выбирать с первого по пятый номер («Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Чикаго», «Колорадо», «Лос-Анджелес»). Это значит, что, скорее всего, россиянин попадет в «Детройт», «Баффало», «Эдмонтон», «Анахайм» или «Ванкувер». Если, конечно, эти команды рассматривают возможность выбора Подколзина в первой десятке.

Егор Афанасьев, нападающий, («Маскегон», USHL)

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Уроженец Твери уезжал в Северную Америку из школы ЦСКА. Это случилось в 2016 году. Сначала он попал в команду «Литл Сезарс», которая выступает в HPHL. Однако уже через год он играл за «Маскегон» в USHL.

Первый сезон у Егора ушел на адаптацию к лиге. Статистика хоккеиста вряд ли устроила даже самого Егора. Но как показал минувший чемпионат – Афанасьеву и правда было нужно только лишь время.

В этом сезоне он набрал 62 (27+35) очка и вошел в топ-10 бомбардиров лиги. Для сравнения – у лидера Ника Абруззисе 80 очков, но он на три года старше Афанасьева.

Афанасьев – мощный крайний нападающий с левым хватом. Если он продолжит прогрессировать, то получит свой шанс в НХЛ. Кто его может выбрать? На самом деле, вариантов слишком много, поскольку Егора выберут ближе к концу первого раунда или в начале второго. Сейчас в рейтинге он лишь 24-й. Под этим номером будет выбирать «Нэшвилл».

Илья Николаев, нападающий («Локо»)

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Николаев пока никогда не играл на взрослом уровне. Весь его опыт связан с Молодежной хоккейной лигой. Прошедший сезон форвард провел «Локо» и впечатлил не только местных болельщиков, но и скаутов.

Помните, когда суперзвездный Ярославль мучился в финале с «Авто» и чуть было не проиграл Кубок Харламова? «Локо» тогда уперся в голкипера уральцев Владимира Галкина. Не беремся утверждать на 100%, но есть ощущение, что с Николаевым в составе «железнодорожникам» было бы чуточку легче пробить этого вратаря. Нападающий во время плей-офф МХЛ был в расположении юниорской сборной России, поэтому помочь своей команде не сумел.

Николаев – это перспективный центрфорвард. Он не впечатляет какими-то выдающимися габаритами. Его рост всего 183 сантиметра. Возможно, кого-то в НХЛ это и отпугнет. Но за Николаева – его хоккейный интеллект и голевое чутье. На уровне МХЛ он раздает классные передачи, а также умело подставляет клюшку под броски партнеров. В преддрафтовом рейтинге Николаев 28-й. Для игрока МХЛ – очень неплохая позиция. Под этим номером будет выбирать «Каролина».

Кого еще из россиян выберут на драфте НХЛ-2019?

В топ-50 должны также оказаться нападающие Павел Дорофеев («Стальные Лисы», МХЛ), Владислав Фирстов («Ватерлоо», USHL) и Никита Александров («Шарлоттаун», QMJHL). Правда, позиции Дорофеева несколько снизились. Ранее скаутское бюро было уверено, что Павла выберут в первом раунде, сейчас – только во втором.

Интересно, кто положит глаз на Данила Мисюля («Локо», МХЛ). Защитник здорово себя зарекомендовал в плей-офф КХЛ. Он жесткий, может подраться, умеет проводить классные силовые приемы. А самое главное – успевает подключаться в атаку и отрабатывать сзади.

На драфте также выберут вратаря Петра Кочеткова (СКА, КХЛ) – героя прошедшего молодежного чемпионата мира. По версии официального сайта НХЛ, он третий среди всех вратарей. Петра в рейтинге опередили Спенсер Найт, США (сборная США U18) и Мадс Сегор, Дания («Медисин Хэт», WHL). Про Найта говорят, что это сильнейший вратарь за последние несколько драфтов НХЛ. Ему прочат хорошую взрослую карьеру.

Кому-то достанется Кирилл Слепец («Локо», МХЛ). Он поразил всех на МЧМ своей скоростью и заброшенными шайбами в меньшинстве. Но в КХЛ ему закрепиться пока не удалось.

Конечно, будут и другие российские хоккеисты, которых задрафтуют клубы НХЛ. Но их выберут в поздних раундах.

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