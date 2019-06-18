Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастные

15-летнего Арсения Соколова освободили из СИЗО. Этот тот самый мальчик, в показаниях которого запутались то ли он сам, то ли милиционеры, и который теперь 72 часа провел в заключении. Закончилось всё это ничем. Мальчик выпущен на свободу. Только нет у него больше мамы, к которой можно было прибежать за защитой. С папой он не жил уже несколько лет. Старший брат – в больнице, говорить не может. И когда сможет – не очень понятно. Поначалу врачи оптимистично говорили про две недели – сейчас избегают точных дат. С милицией показания он дает пока что жестами. Много ли удастся этих показаний снять вот таким образом, не очень понятно.

Но было ли мальчику уютно в том доме, который у него был до трагедии? Большой вопрос. Папа и мама не просто в разводе с 2017 года. Мама и до этого никогда не ездила с папой в те регионы, где он играл или работал. Даже если представить, что она домоседка, вряд ли это улучшало отношения в семье. А то, что часто папа поколачивал маму – уже не секрет семьи. Об этом в разнообразных телешоу теперь рассказывают их друзья и близкие.

Вообще, дети спортсменов – самые несчастные люди на свете. Вне зависимости от того, спортивные они по складу или нет, из них чаще всего лепят таких же спортсменов. Папа – вратарь, старший брат – вратарь, куда ж еще деваться младшенькому? Пресса восторженно пишет «Три вратаря», питерские телевизионщики снимают документальные фильмы «Легенда питерского хоккея», хотя играл свои 14 сезонов Соколов-старший в те годы, когда о СКА как о серьезной команде говорить было сложновато.

Постоянные стрессы, постоянная борьба за место под солнцем, постоянное сравнение то с папой, то со старшим братом. В итоге Арсений бежит из хоккея в фехтование. А там – сабля, там холодное оружие. Там совсем иные эмоции. Не такие, как в хоккее, где в тебя 60 минут камнями бросают.

Хоккейный вратарь – это сложный психотип человека. Очень часто есть агрессивные неадекваты, бывают апатичные неадекваты. Не хочу обижать Соколова-старшего – ему сейчас тяжело. Но ведь близкое окружение часто отзывалось о нем как о человеке, мягко говоря, со странностями. Будет вратарь в 30 лет под диктофон рассказывать, что хочет стать писателем? Я не знаю, передается ли шизофрения по наследству, но врачи часто говорят, что после вспышки человек может вообще ничего не помнить. Максим Соколов-младший сейчас вообще ничего не помнит. По крайней мере, так дает понять следователям при помощи жестов.