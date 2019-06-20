Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт трофи», у Василевского – «Везина»

Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги. Еще до начала вечера было понятно, что россияне не уйдут с пустыми руками. Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров по итогам регулярного чемпионата завоевал «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру сезона. Форвард набрал 128 очков, что является рекордом не только для российских игроков в НХЛ. В эпоху потолка зарплат достичь такого результата не удавалось никому.

Очередной «Морис Ришар Трофи» – награда лучшему снайперу чемпионата – ушел в руки Александра Овечкина. В минувшей регулярке нападающий забросил 51 шайбу и завоевал этот приз в восьмой раз в карьере.

Главная интрига торжественного вечера в Лас-Вегасе заключалась в том, кто же получит «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку для своей команды, а также «Везина Трофи» – награда лучшему вратарю.

Кучеров дважды обошел Макдэвида

В борьбе за «Харт Трофи» у Кучерова были очень серьезные соперники – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Два лучших канадских игрока 21 века не в первый раз номинированы на эту награду. Кросби побеждал в голосовании журналистов дважды, а Макдэвид – один раз. И их шансы забрать очередной «Харт» оценивались едва ли не выше, чем Кучерова.

Но как же справедливо, что именно Никита забрал этот приз. Он провел выдающийся регулярный чемпионат (а именно по его итогам определяются лауреаты сезона). Об игре форварда говорили все: болельщики, журналисты, партеры по команде, соперники. Им восхищались в США, Канаде, Европе и России. Мы давно не видели такого перфоманса и никогда не забудем игру Кучерова в этом чемпионате.

У «Тампы» в минувшем сезоне собралась великая команда. Она стала такой только благодаря Кучерову. Его «Харт» – самая справедливая вещь, которая могла случиться в Лас-Вегасе. В голосовании Кучеров набрал 1677 очков, у занявшего второе место Кросби – всего 739.

Hart Trophy voting results pic.twitter.com/txr5msTZl0 — Sportsnet Stats (@SNstats) June 20, 2019

В борьбе за «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ, Кучеров опередил форварда «Чикаго» Патрика Кейна и все того же Макдэвида.

Никита стал вторым крайним нападающим с 2011 года, кому удалось выиграть этот приз. Он попал в компанию великих – Кучеров стал четвертым среди россиян обладателем «Тед Линдсей Эворд». Теперь нападающий встал в один ряд с Сергеем Федоровым, Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.

«Везина» Василевского – еще один шаг к величию

«Везина Трофи» – одна из самых престижных наград Национальной хоккейной лиги. Она вручается лучшему вратарю сезона. В соперниках у Василевского были Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер из «Айлендерс». Россиянин мог получить «Везину» в прошлом году, но его обошел голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

Мы все держали кулачки за Василевского – и не зря. Генеральные менеджеры клубов НХЛ были практически единодушны. Василевский набрал 146 очков в голосовании, у Бишопа, занявшего второе место – 64. «Потрясающие эмоции. Я так нервничал. Это не только моя награда, а всей команды. Спасибо за все, ребята, я вас люблю», – сказал после вручения награды лучший вратарь сезона.

Василевский – это еще один игрок «Тампы», кто провел феноменальный регулярный чемпионат. Он одержал 39 побед и стал лидером по этому показателю. Без его спасений «Тампа» не выиграла бы Президентский кубок. Мы знали, что Василевский станет великим голкипером, но вряд ли кто ждал, что свою первую «Везину» он завоюет в 25 лет. Но в НХЛ попросту нет вратаря лучше, чем Андрей. А главное – все самое лучшее у него впереди.

Vezina Trophy voting results pic.twitter.com/mnkDIJ3YuP — Sportsnet Stats (@SNstats) June 20, 2019

Трое россиян – в символической сборной сезона

Для россиян минувший сезон в НХЛ получился суперуспешным. Владимир Тарасенко и Иван Барбашев завоевали Кубок Стэнли, Кучеров – забрал три из четырех главных индивидуальных наград, Василевский стал лучшим вратарем чемпионата, а Овечкин – лучшим снайпером.

Но это еще не все! Трое российских игроков попали в первую символическую сборную сезона. В 2019 году она выглядит так: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Во вторую команду попали: Бен Бишоп («Даллас»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй »), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэд Маршан («Бостон») и Патрик Кейн («Чикаго»).

Все лауреаты сезона в НХЛ

Игрок Приз За что вручается

Никита Кучеров «Харт Трофи» самый ценный игрок сезона

Никита Кучеров «Арт Росси Трофи» лучший бомбардир

Александр Овечкин «Морис Ришар Трофи» лучший снайпер

Андрей Василевский «Везина Трофи» лучший вратарь

Никита Кучеров «Тед Линдсей Эворд» игрок года по мнению профсоюза хоккеистов

Марк Джиордано «Норрис Трофи» лучший защитник

Александр Барков «Леди Бинг Трофи» джентельменское поведение

Райан О’Ралли «Селки Трофи» лучший нападающий оборонительного плана

Барри Троц «Джек Адамс Трофи» лучший тренер сезона

Робин Ленер «Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею

Джейсон Цукер «Кинг Клэнси Мемориал Трофи» участие в общественной жизни

Элиан Петтерссон «Колдер Трофи» лучший новичок сезона

Робин Ленер и Томас Грайсс «Уильям Дженнингс Трофи» наименьшее число пропущенных шайб

Райан О’Ралли «Конн Смайт Трофи» самый ценный игрок плей-офф