Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты

Нападение «нападает» даже в отпуске – форварды «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Денис Зернов и Теему Хартикайнен решили порыбачить и, конечно, без улова не ушли.
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поменял свой автомобиль на более габаритное транспортное средство.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин тоже решил сменить средство передвижения на время отпуска и вместе с сестрой устроил прогулку на лошадях по окрестностям Лимассола.
Вратарь уфимцев Юха Метсола проводил время в компании своего друга чемпиона мира по хоккею Кристиана Кууселы.
Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко женился. В свидетели взяли талисмана череповецкого клуба Рысенка Севу.
Пока одна пара скрепляет союз, нападающий московских армейцев Иван Телегин наслаждается временем, проведенным с семьей – отдыхает с супругой Пелагеей на Мальдивах.
Одноклубник Телегина форвард ЦСКА Сергей Толчинский исполнил одно из своих детских желаний – посетил турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».
Перед отъездом за океан экс-«ястреб» Илья Михеев отправился на экскурсию на греческий остров Санторини.
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков знает толк в восстановлении – он релаксирует в окружении волн в Провиденсиалесе.
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру. Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
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