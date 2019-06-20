Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты - Советский спорт
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20 июня 2019 18:00ХоккейКузютина Елена

Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты

Меньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.

Нападение «нападает» даже в отпуске – форварды «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Денис Зернов и Теему Хартикайнен решили порыбачить и, конечно, без улова не ушли.

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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поменял свой автомобиль на более габаритное транспортное средство.

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Голкипер ЦСКА Илья Сорокин тоже решил сменить средство передвижения на время отпуска и вместе с сестрой устроил прогулку на лошадях по окрестностям Лимассола.

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Вратарь уфимцев Юха Метсола проводил время в компании своего друга чемпиона мира по хоккею Кристиана Кууселы.

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Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко женился. В свидетели взяли талисмана череповецкого клуба Рысенка Севу.

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Пока одна пара скрепляет союз, нападающий московских армейцев Иван Телегин наслаждается временем, проведенным с семьей – отдыхает с супругой Пелагеей на Мальдивах.

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Одноклубник Телегина форвард ЦСКА Сергей Толчинский исполнил одно из своих детских желаний – посетил турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

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Перед отъездом за океан экс-«ястреб» Илья Михеев отправился на экскурсию на греческий остров Санторини.

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Нападающий «Авангарда» Сергей Широков знает толк в восстановлении – он релаксирует в окружении волн в Провиденсиалесе.

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