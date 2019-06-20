Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты Меньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.

Нападение «нападает» даже в отпуске – форварды «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Денис Зернов и Теему Хартикайнен решили порыбачить и, конечно, без улова не ушли.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поменял свой автомобиль на более габаритное транспортное средство.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин тоже решил сменить средство передвижения на время отпуска и вместе с сестрой устроил прогулку на лошадях по окрестностям Лимассола.

Вратарь уфимцев Юха Метсола проводил время в компании своего друга чемпиона мира по хоккею Кристиана Кууселы.

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко женился. В свидетели взяли талисмана череповецкого клуба Рысенка Севу.

Пока одна пара скрепляет союз, нападающий московских армейцев Иван Телегин наслаждается временем, проведенным с семьей – отдыхает с супругой Пелагеей на Мальдивах.

Одноклубник Телегина форвард ЦСКА Сергей Толчинский исполнил одно из своих детских желаний – посетил турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

Перед отъездом за океан экс-«ястреб» Илья Михеев отправился на экскурсию на греческий остров Санторини.

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков знает толк в восстановлении – он релаксирует в окружении волн в Провиденсиалесе.