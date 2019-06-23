Ярославская аномалия и Подколзин. Итоги рекордного драфта НХЛ для россиян На драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.

Подколзин мог уйти и повыше

Главная интрига драфта для россиян заключалась в одном – под каким номером уйдет Василий Подколзин. Всем было понятно, что это случится в первом раунде. Но разброс в части прогнозов был велик: кто-то видел его в топ-5, кто-то – в топ-10, а некоторые эксперты и скауты думали, что «русский фактор» уронит Подколзина во вторую часть первого раунда.

Генменеджер «Ванкувера» назвал Подколзина 10-м. Сама позиция Василия никого не удивила, но вряд ли кто ждал, что на нем свой выбор остановят «Кэнакс». Роман россиян и «Ванкувера» нельзя назвать удачным. В последнее время в этом клубе безуспешно пытались закрепиться Никита Трямкин, Николай Голдобин и Александр Бурмистров. Более того – «Ванкувер» никогда не выбирал россиян в первом раунде.

При этом Подколзина могли выбрать и пораньше. Например, «Детройт» задрафтовал под шестым номером немецкого защитника Морица Зайдера. Мы не будем сравнивать нападающего и игрока обороны, но оценки потенциала Подколзина были куда выше.

Сейчас в «Кэнакс» перестройка. Она началась после ухода братьев Хенрика и Даниэля Сединов. Канадцам придется ждать Подколзина два года – именно столько будет действовать его контракт со СКА. Но «Ванкувер» никуда не торопится. Команда не собирается всерьез претендовать на Кубок Стэнли в ближайшее время.

Ярославль дал драфту больше, чем вся Чехия

«Локомотив» доминировал на этом драфте. Из системы «железнодорожников» выбрано восемь воспитанников. Почему это круто? Например, вся Чехия дала семь хоккеистов прошедшему драфту.

Лучший ярославцев – Владислав Фирстов под 42-м номером. Его задрафтовала «Миннесота». Но куда интереснее, что клубы НХЛ закрепили права на Даниила Мисюля (№70), Илью Николаева (№88), Илью Коновалова (№85) и Кирилла Слепца (№152).

Да, все они были выбраны очень низко, но Коновалов и Слепец – достаточно возрастные игроки для драфта. Мисюль резко начал прогрессировать ближе к концу сезона, хотя еще в середине прошлого чемпионата в Ярославль просматривать его приезжал генеральный менеджер «Торонто». В ситуации с Николаевым могло отпугнуть то, что он не обладает хорошими габаритами, а также достаточно нестабилен.

Коновалову очень повезло попасть в «Эдмонтон». Илья – один из самых прогрессирующих вратарей России. В минувшем сезоне он стал основным голкипером «Локомотива» и сыграл за сборную на Евротуре. В «Эдмонтоне» нет топ-вратарей. Через пару лет Коновалов вполне может поехать в Канаду и попробовать выиграть конкуренцию в «Ойлерс». Илья очень правильно подходит к развитию своей карьеры, он постоянно работает над собой. Но самое главное – это очень уверенный в себе вратарь. У Коновалова нет никаких проблем с психологией. Это также поможет за океаном.

На драфте выбрано рекордное количество россиян с 2003 года

Во время драфта-2019 выбрано 28 россиян. Это рекорд с 2003 года. Тогда было выбрано 30 игроков из РФ. Рекорд же был установлен в 2000 году – 42 россиянина. В первом раунде, помимо Подколзина, могли быть выбраны Егор Афанасьев, Павел Дорофеев, Илья Николаев, но по различным причинам эти игроки ушли позже.

Всего на драфте-2019 было выбрано 217 игроков в семи раундах. Больше всего – канадцев (69) и американцев (57). Из Швеции выбрано 26 хоккеистов, из Финляндии – 22, из Чехии – семь. Также задрафтованы по 2 белоруса и датчанина, по одному уроженцу Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Под первым номером выбрали американца Джека Хьюза («Нью-Джерси»), под вторым – финна Каппо Какко («Рейнджерс»). Здесь не было никакой интриги. Лучших игроков драфта-2019 можно было назвать еще год назад. Шансы Какко на победу не увеличились даже после перфоманса на взрослом чемпионате мира и победе на МЧМ. «Нью-Джерси» изначально нацелились на Хьюза, «Дэвилз» не отпугнуло то, что американец пока не совсем готов к взрослому хоккею.

Список выбранных на драфте россиян

Первый раунд: Василий Подколзин («Ванкувер», №10).

Второй раунд: Петр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62).

Третий раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88).

Четвертый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семен Чистяков («Нэшвилл», №117).

Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154).

Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174).

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208).