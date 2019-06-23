Ярославская аномалия и Подколзин. Итоги рекордного драфта НХЛ для россиян - Советский спорт
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23 июня 2019 15:10ХоккейКостяев Иван

Ярославская аномалия и Подколзин. Итоги рекордного драфта НХЛ для россиян

На драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.

Подколзин мог уйти и повыше

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Главная интрига драфта для россиян заключалась в одном – под каким номером уйдет Василий Подколзин. Всем было понятно, что это случится в первом раунде. Но разброс в части прогнозов был велик: кто-то видел его в топ-5, кто-то – в топ-10, а некоторые эксперты и скауты думали, что «русский фактор» уронит Подколзина во вторую часть первого раунда.

Генменеджер «Ванкувера» назвал Подколзина 10-м. Сама позиция Василия никого не удивила, но вряд ли кто ждал, что на нем свой выбор остановят «Кэнакс». Роман россиян и «Ванкувера» нельзя назвать удачным. В последнее время в этом клубе безуспешно пытались закрепиться Никита Трямкин, Николай Голдобин и Александр Бурмистров. Более того – «Ванкувер» никогда не выбирал россиян в первом раунде.

При этом Подколзина могли выбрать и пораньше. Например, «Детройт» задрафтовал под шестым номером немецкого защитника Морица Зайдера. Мы не будем сравнивать нападающего и игрока обороны, но оценки потенциала Подколзина были куда выше.

Сейчас в «Кэнакс» перестройка. Она началась после ухода братьев Хенрика и Даниэля Сединов. Канадцам придется ждать Подколзина два года – именно столько будет действовать его контракт со СКА. Но «Ванкувер» никуда не торопится. Команда не собирается всерьез претендовать на Кубок Стэнли в ближайшее время.

Ярославль дал драфту больше, чем вся Чехия

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«Локомотив» доминировал на этом драфте. Из системы «железнодорожников» выбрано восемь воспитанников. Почему это круто? Например, вся Чехия дала семь хоккеистов прошедшему драфту.

Лучший ярославцев – Владислав Фирстов под 42-м номером. Его задрафтовала «Миннесота». Но куда интереснее, что клубы НХЛ закрепили права на Даниила Мисюля (№70), Илью Николаева (№88), Илью Коновалова (№85) и Кирилла Слепца (№152).

Да, все они были выбраны очень низко, но Коновалов и Слепец – достаточно возрастные игроки для драфта. Мисюль резко начал прогрессировать ближе к концу сезона, хотя еще в середине прошлого чемпионата в Ярославль просматривать его приезжал генеральный менеджер «Торонто». В ситуации с Николаевым могло отпугнуть то, что он не обладает хорошими габаритами, а также достаточно нестабилен.

Коновалову очень повезло попасть в «Эдмонтон». Илья – один из самых прогрессирующих вратарей России. В минувшем сезоне он стал основным голкипером «Локомотива» и сыграл за сборную на Евротуре. В «Эдмонтоне» нет топ-вратарей. Через пару лет Коновалов вполне может поехать в Канаду и попробовать выиграть конкуренцию в «Ойлерс». Илья очень правильно подходит к развитию своей карьеры, он постоянно работает над собой. Но самое главное – это очень уверенный в себе вратарь. У Коновалова нет никаких проблем с психологией. Это также поможет за океаном.

На драфте выбрано рекордное количество россиян с 2003 года

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Во время драфта-2019 выбрано 28 россиян. Это рекорд с 2003 года. Тогда было выбрано 30 игроков из РФ. Рекорд же был установлен в 2000 году – 42 россиянина. В первом раунде, помимо Подколзина, могли быть выбраны Егор Афанасьев, Павел Дорофеев, Илья Николаев, но по различным причинам эти игроки ушли позже.

Всего на драфте-2019 было выбрано 217 игроков в семи раундах. Больше всего – канадцев (69) и американцев (57). Из Швеции выбрано 26 хоккеистов, из Финляндии – 22, из Чехии – семь. Также задрафтованы по 2 белоруса и датчанина, по одному уроженцу Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Под первым номером выбрали американца Джека Хьюза («Нью-Джерси»), под вторым – финна Каппо Какко («Рейнджерс»). Здесь не было никакой интриги. Лучших игроков драфта-2019 можно было назвать еще год назад. Шансы Какко на победу не увеличились даже после перфоманса на взрослом чемпионате мира и победе на МЧМ. «Нью-Джерси» изначально нацелились на Хьюза, «Дэвилз» не отпугнуло то, что американец пока не совсем готов к взрослому хоккею.

Список выбранных на драфте россиян

Первый раунд: Василий Подколзин («Ванкувер», №10).

Второй раунд: Петр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62).

Третий раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88).

Четвертый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семен Чистяков («Нэшвилл», №117).

Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154).

Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174).

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208).

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