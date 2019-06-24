Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКА - Советский спорт
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24 июня 2019 17:00ХоккейКостяев Иван

Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКА

Россиянину многое придется доказать в КХЛ.

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В минувшие выходные прошел драфт НХЛ. «Ванкувер» под 10-м номером выбрал игрока системы СКА Василия Подколзина. Нападающий оказался единственным из россиян, кто был задрафтован в первом раунде.

Оно и не удивительно. Подколзин самый раскрученный молодой игрок в стране. Клубы НХЛ были обязаны выбрать Василия в первом раунде, но многие сомневались, что он попадет в топ-10, поскольку у игрока есть двухлетний контракт с питерским СКА.

«Не многие согласятся на выбор игрока под таким ранним драфт-пиком, когда известно, что он приедет минимум через два сезона. Не знаю, что в голове у клубов, по каким критериям они выбирают, под шестым номером взяли немца Морица Зайдера, который вообще не был среди фаворитов. Думаю, Василия могли повыше выбрать, если бы он не имел контракта со СКА», – сказал после драфта отец Василия – Александр Подколзин. С ним сложно не согласиться – пресловутый «русский фактор» до сих пор действует.

Но пока Подколзин никак не проявил себя на международном и клубном уровне. Его успехи очень скромные.

У Подколзина получился неоднозначный сезон

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Сейчас Подколзину 18 лет. От столь юного хоккеиста сложно требовать очень многого на взрослом уровне. Поэтому судить строго Василия из-за не самого уверенного выступления в ВХЛ и КХЛ мы не будем.

За основной состав СКА Подколзин провел всего три матча. Очков он не набрал, зато успел схлопотать минус в графе полезность. Во всех этих встречах «армейцы» довольно легко победили. «Автомобилист» был повержен 5:2, минское «Динамо» – 5:1, рижское «Динамо» – 7:1. За три матча он нанес всего один бросок, его время на площадке варьировалось от двух до пяти минут. Не густо.

В ВХЛ дела у Подколзина шли чуть лучше, но какой-то суперстатистикой он не отметился. В 14 матчах Василий набрал пять (2+3) очков. Было заметно, что ему пока сложно выдерживать силовую борьбу во взрослой лиге. Хотя специалисты отмечали его плюсы – отличную работа с шайбой и скорость. Но в «СКА-Неве» ждали от лучшего юниора 2001 года рождения чуть большего.

Он также успел поиграть в МХЛ (12 матчей, 8 (6+2) очков), на молодежном чемпионате мира (7 матчей, три передачи) и юниорском ЧМ (7 матчей, 4 (1+3) очка). На МЧМ он получил хорошую прессу – журналисты и эксперты взяли во внимание тот факт, что почти все соперники были намного старше Подколзина. В его возрасте на этом турнире не блистал даже Коннор Макдэвид, с которым в России уже успели сравнить Василия.

Год у него и правда получился тяжелым – множество турниров, разные команды, большие ожидания. Все это давило на 17-летнего парня.

Ему нужно стать прибавить за два года в России

На ближайшие два года у Подколзина есть одна задача: закрепиться в основном составе СКА. Место в команде КХЛ ему практически обеспечено, поскольку в лиге действует лимит на молодых игроков в заявке на матч. Весь вопрос, сколько времени на площадке будет выделять Илья Воробьев молодому таланту.

Чтобы постараться зацепить за КХЛ, Подколзин обязан хорошо поработать этим летом. Прежде всего, над физикой. Во-вторых, он должен наконец-то привыкнуть к взрослому хоккею и начать быстрее принимать решения на льду.

Конечно, тут многое зависит от СКА: степень доверия, партнеры, использование хоккеиста. Для быстрого прогресса Подколзина должно сойтись очень многое. И дело тут не только в таланте хоккеиста.

Возможно, Подколзин не уедет в «Ванкувер» в статусе звезды КХЛ. Вряд ли за два года он сумеет повторить путь Артемия Панарина, который приехал в «Чикаго» уже очень крутым хоккеистом. Но самое главное для Подколзина – постоянно делать шаги вперед, день за днем, месяц за месяцем. Он не должен топтаться на месте, иначе через пару лет у него возникнут сложности за океаном. «Ванкувер» явно рассчитывает на то, что к нему приедет более-менее готовый к НХЛ игрок.

Следующий сезон для Подколзина вновь получится очень сложным. Но если он сумеет заявить о себе в КХЛ, стать звездой молодежной сборной России и, например, получит вызов в национальную команду на Евротур, то будущий год определенно пойдет в плюс Василию. Как кажется, у него это получится, поскольку в минувшем чемпионате он получил колоссальный опыт. Теперь он знает, как выступать на нескольких турнирах, а также справляться с давлением СМИ и специалистов.

Статистика Подколзина в сезоне-2018/19:

КХЛ: 3 матча, 0 очков, полезность «-1»
ВХЛ: 14 матчей, 5 (2+3) очков, полезность «+6»
МХЛ: 12 матчей, 8 (6+2) очков, полезность «+9»
МЧМ: 7 матчей, 3 (0+3) очка, полезность «+1»
ЮЧМ: 7 матчей, 4 (1+3) очка, полезность «+2»

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