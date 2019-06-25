Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! - Советский спорт
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25 июня 2019 18:16ХоккейСлавин Виталий

Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК!

Обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.

На днях комиссар НХЛ Гари Беттман заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. На что глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер возразил, что Кубок мира нельзя рассматривать как конкуренцию или замену Олимпийским играм. И он бы предпочел возвращение игроков НХЛ на олимпийский турнир.

Лично я всячески приветствую идею замены Олимпиады Кубком мира. Я уже и писал об этом неоднократно. Тема стала особенно актуальной, после того как МОК цинично вытер о нас ноги, запретив в Пхенчхане триколор и российский гимн.

Ничто не мешает нам послать этот продажный МОК с его насквозь политизированными и абсолютно коммерческими игрищами к Макару с его телятами. Ведь это же очевидно, что олимпийского духа больше нет. Просто кучка деятелей, нагло приватизировав Олимпиады, тупо спекулирует на интересе публики к спорту – к главным комплексным соревнованиям четырехлетия.

Да, скажем, для стрелков и лучников, саночников и керлингистов это чуть ли не единственная возможность заявить о себе на весь мир, а главное – хорошо на этом заработать. Но звезд хоккея и так вся планета знает, а клубы НХЛ да и КХЛ им платят баснословные гонорары. При этом хоккейный чемпионат мира по телерейтингу, по крайней мере в России, совершенно не уступает олимпийскому турниру.

Спрашивается, с какого перепуга мы должны позволять щепотке проходимцев от МОК наживаться на страсти миллионов людей к хоккею, к битвам «лучшие против лучших», отдавая им бесплатно сильнейших игроков мира, ибо всю прибыль от Игр МОК забирает себе?

Вы ведь помните, почему в начале 70-х годов Канада отказалась участвовать в чемпионатах мира. Им не разрешили задействовать профи НХЛ, а без них «Кленовые листья» были неконкурентоспособны. А сделали это по тому, что любая сборная, сыгравшая на ЧМ с такой командой, была бы дисквалифицирована МОК и отстранена от участия в Олимпиаде. Ибо они тогда считались исключительно состязаниями любителей. Давно уже все иначе, потому я и утверждаю, что дух тех классических Олимпиад из древней Греции, ее идеалы утрачены навсегда. Теперь это только средство обогащения. Как, впрочем, и весь профессиональный спорт.

Зачем хоккею участвовать в этом шабаше, прикрытым олимпийским фиговым листком?! Хоккей - самодостаточен. А вот что нужно точно, так это регулярные соревнования сборных в сильнейших составах. Самое важное – проходить они должны в удобное для игроков и зрителей время. И чтоб все находились в равных условиях. В этом смысле Кубок мира – отличный выход и альтернатива Играм.

Только обязательно должны быть соблюдены несколько положений.

1). Естественно, Кубок мира ни в коем случае нельзя проводить в сентябре, перед стартом сезона НХЛ – только зимой. В январе или феврале. Необязательно совмещать сроки КМ с олимпийскими. Нам не нужна бессмысленная конкуренция. Более того, я не исключаю, что хоккей останется на Олимпиаде, но в том виде, что был на крайних Играх в Корее. Лично я только приветствую множество турниров – все они так или иначе работают на раскрутку нашей любимой ледовой игры. Кстати, именно разведение КМ и Олимпиады поспособствует большему интересу публики, ибо ее не будут отвлекать другие дисциплины.

2). КМ должны принимать разные страны. Возможно, даже несколько. По типу как организован ближайший чемпионат Европы по футболу. Он, напомню, пройдет в 12 городах 11 государств, в том числе России. Даже если мы на Евро-2020 не попадем.

Прекрасным стартом обновленного КМ был бы турнир именно в Старом Свете, где институт сборных издавна пользуется особенным уважением болельщиков. Запредельный ажиотаж вокруг энхаэловских составов гарантирован. Об этом свидетельствует, к слову, последний майский Евротур, где команды задействовали отдельных заокеанских звезд.

3). Нельзя отдавать судейство на откуп арбитрам НХЛ. Каждая страна-участница должна быть представлена в судейском корпусе. Обслуживать матчи должны нейтральные рефери.

4). КМ не должен быть местечковым мероприятием горстки избранных. Больше стран-участниц – больше болельщиков. А потому за образец можно взять олимпийский турнир, где играют 12 сборных с отдельным предварительным отборочным этапом в несколько ступеней. Минимум – 10 команд.

5). Не надо устраивать на КМ гонку с кучей матчей в сжатые сроки. Оптимально – две недели. Чемпионат мира со всех устраивающим расписанием укладывается в 17 дней. Но там 16 участников.

И последнее. Да, для НХЛ посреди сезона проводить КМ – через колено ломать свой календарь. Причем одни игроки – большинство! – будут простаивать. Другие – самые лучшие и высокооплачиваемые – получат лишнюю нагрузку да еще с риском травм. Но ведь это будет только один раз за четыре года! И попутно заменит Матч звезд, который давно всех достал. А главное – все доходы, как материальные, так и имиджевые, достанутся хоккейным людям, прежде всего НХЛ, а не беспардонным барыгам из МОК.

В конце концов футбол прекрасно обходится без участия лучших в Олимпиадах!

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