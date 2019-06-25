Товарищ Беттман, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?

На что глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер возразил, что Кубок мира нельзя рассматривать как конкуренцию или замену Олимпийским играм. И он бы предпочел возвращение игроков НХЛ на олимпийский турнир.

Начну издалека. Для чего в НХЛ придумали Кубок мира, ставший правопреемником Кубка Канады? Для получения прибыли. А заработать-обогатиться в старой истории хоккея (до развала СССР) можно было на противостоянии Канада – СССР. Финалы Канада – Чехословакия в 1976 году, Канада – Швеция в 1984-м ударили по карману главного организатора турнира с участием всех звезд Алана Иглсона.

На пилотный Кубок Канады мы выставили экспериментальную сборную, без пяти ведущих нападающих, наплевав на общественное мнение. Хозяева же всеми силами старались заманить всех сильнейших, продав ТВ Советского Союза право на показ турнира за… 1 доллар.

Главной проблемой Кубка Канады/мира стала посещаемость. На хозяев еще собирались полные стадионы, американцы более или менее пользовались вниманием болельщиков. Но 2,5 тысячи на матче СССР – Швеция – это просто неприлично. Для родины-то хоккея.

А уж когда в финале турнира-84 неожиданно оказались шведы, организаторам впору было кричать караул. После победы канадцев над советской сборной в полуфинале (3:2 ОТ) непримиримые соперники устроили состязание «кто больше выпьет спиртного», наши во главе с Александром Кожевниковым взяли убедительный реванш.

- У вас же через пару дней финал со шведами! – удивлялись советские хоккеисты.

- Да мы их в любом состоянии обыграем, - ответили Кевин Лоу (ныне претендент на включение в Зал славы) и его партнеры.

Кубок мира-1996 играли по обе стороны океана. Россию позвали в Северную Америку. А Европа недосчиталась чехов, сенсационно разгромленных немцами (1:7). Наши в финал не пробились, попав под американскую машину (2:5). Спасибо звездно-полосатым, победившим в решающей серии Канаду.

Но в 2004-м в финале сошлись канадцы с финнами, и это был удар по кассе.

Была надежда, что Кубок мира-2016, целиком проведенный в Мекке хоккея Торонто, соберет полные трибуны. Ожидания, увы, не оправдались.

Американцы отнеслись к супертурниру наплевательски. Ну, а появление в финале наспех сколоченной сборной Европы говорит само за себя. Канадцам выигрывать было скучно.

Даром что ли главный тренер россиян Олег Знарок шарахался от вопросов об этом турнира как черт от ладана? Не понимая его статуса, считая мероприятием сомнительным. А все эти списки неприкасаемых – чуждая нам энхаэловская фишка! Знарок был далек от восторга.

К тому же раннее начало Кубков Канады/мира отпугивало многих ветеранов. Еще в 1991 году на Кубок Канады обрушилась лавина отказов. Дошло до того, что жена Уэйна Гретцки уговаривала Марка Мессье принять приглашение. Уговорила, он сыграл и стал главным героем финала, когда Великого сломал американец Гэри Сутер.

Кому охота в начале сентября форсировать спортивную форму, выходить на ее пик? Вспомним, как бледно выглядел в Торонто-2016 Евгений Малкин, завоевавший за два с половиной месяца до турнира второй для себя Кубок Стэнли. А Александр Могильный на КМ-1996 откровенно ответил возмущенному тренеру Михайлову: «Забивать начну с октября, когда стартует чемпионат НХЛ».

На Олимпиаду же рвутся, только травмы могут остановить энхаэловцев. Сергей Федоров, например, будучи без контракта с клубом сампо звонил наставнику сборной Владимиру Юрзинову перед Нагано-1998: «Готов, только возьмите». И без игровой практики, с листа, показал такой уровень, что еще до финала получил жирное предложение, которое тут же повторил «Детройт».

Лучшего хоккеиста XX века Владислава Третьяка представляют трехкратным олимпийским чемпионом, а не MVP Кубка Канады-81. Хотя ни в Саппоро-72, ни в Инсбруке-76, ни в Сараево-84 энхаэловцами не пахло.

Сидни Кросби и еще несколько его партнеров не прочь завевать третье для себя олимпийское золото и встать в один ряд с нашими трехкратными – Третьяком, Виталием Давыдовым, Андреем Хомутовым (еще троих трехкратных, Анатолия Фирсова, Виктора Кузькина и Александра Рагулина нет в живых). Так зачем лишать канадцев этой возможности.

Хоккей всегда был гвоздем олимпийской программы. Таким и останется.