Вратарей – на цепь, нападающим – вольница! Но как быть СКА и сборной?

Никита Гусев обязательно придумает новые ходы в большинстве (фото: КХЛ)

С предстоящего сезона во всех наших соревнованиях будет действовать новое правило разметки линии ворот. Обе линии ворот смещаются на 65 см к ближайшему лицевому борту. Также в сторону ближайшего лицевого борта на 55 см сдвигаются и все четыре круга вбрасывания в конечных зонах.

Кроме того, за обоими воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции. Только в ней вратарю будет разрешено играть клюшкой. В случае нарушения голкипера накажут малым штрафом.

Новшества нацелены на повышение результативности за счет увеличения пространства перед воротами и ограничения помех нападающим со стороны голкипера.

Действительно, из-за ворот гол можно забить разве что случайно. Рикошетом от вратаря или полевых игроков. Да и бессмысленная возня у лицевого борта и в углах никому не нужна. Теперь ее наверняка станет меньше. Зато у атакующих команд появится куда больше места для розыгрыша комбинаций непосредственно перед воротами, когда результативным может оказаться любой бросок.

Здесь что важно: отныне и каждый неточный бросок может обернуться голевым моментом. Чтобы отскоком от борта шайбе вернуться в расстрельную зону, ей понадобится проделать путь минимум на полтора метра короче. А значит, и времени у обороняющихся на перестройку будет меньше. Зато нападающие, наоборот, получат преимущество: им крутить головой, разворачиваться не придется – все будет происходить перед ними.

Похожие плюсы у переноса кругов вбрасывания, а значит, и точек, где это самое вбрасывание производится. Игрокам защищающейся команды при вводе шайбы в игру придется оттянуться к своим воротам на полметра. Соответственно атакующим эти полметра добавятся. А сейчас не то что полметра – сантиметры решают исход эпизода!

Правда, лично у меня возникли сомнения с эффективностью при новой разметке схемы розыгрыша большинства, практикуемой в СКА и сборной. Это вариант, когда Гусев с шайбой укатывает слева к лицевому борту. Справа в СКА тот же маневр проделывал Шипачев, а в сборной на последнем ЧМ – Малкин. Начинается перепасовка за воротами с дальнейшим выводом на ударную позицию либо защитников, накатывающих под щелчок в касание из глубины, либо игрока на среднем пятаке – лучше всех получается замыкать у Дадонова. Теперь на эти распасовки за воротами в КХЛ будет куда меньше пространства. Продолжит ли эта схема работать с прежней продуктивностью, для меня пока вопрос. Хотя российские технари обязательно придумают что-нибудь новенькое.

Ясно, для чего ограничивают сферу деятельности за воротами голкипера. Чтоб он реже вмешивался в ход игры, создавая численный перевес обороняющимся. Но, с другой стороны, после неосторожных выходов вратарей забрасывают массу шайб! Да, порой курьезных. Но какая разница: гол – он и в Африке гол! Ведь вратари априори клюшкой орудуют хуже полевых игроков, а любой их просчет на выходе почти стопроцентный гол – прикрыть-то рамку уже никто не успевает!

Дождемся сезона: ответы на все вопросы даст только практика. А если что пойдет не так, правила, как я понимаю, всегда можно скорректировать.