Он скинул с трона Гашека! Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКА - Советский спорт
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02 июля 2019 09:00ХоккейСлавин Виталий

Он скинул с трона Гашека! Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКА

Во вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.

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В течение десяти дней Хабибулин будет работать с Петром Кочетковым, Алексеем Мельничуком, Никитой Мельничуком, Ярославом Аскаровым, Дмитрием Николаевым и Евгением Хвостовым. Это крайне важно и с точки зрения интересов сборной, ибо Кочетков и Аскаров считаются лучшими в амплуа в мире в своем возрасте.

В последние годы олимпийский чемпион-1992 ушел в тень. Разве что в октябре прошлого года болельщики его заметили в Лужниках на матче Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал», а также он сделал символическое вбрасывание на игре «Автомобилиста» в родном Екатеринбурге. Остается только приветствовать инициативу руководства СКА и сборной: такими людьми разбрасываться мы не имеем права.

ЧУДО В ПРОВО

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На тех 24 чемпионатах мира и двух Олимпиадах, которые я наблюдал с трибуны, для меня не было драматичнее четвертьфинала Олимпиады-2002. Это был ремейк финала предыдущих Игр в Нагано, где «команда братьев» Павла Буре так и не сумела пробить великолепного Доминатора. В Прово – четвертьфинал проходил на второй арене, которая находилась в двух часах езды от Солт-Лейк-Сити – тоже все решила одна-единственная шайба.

Пытаюсь вспомнить ту игру, и такое ощущение, что вся она проходила в нашей зоне. Чего-то серьезного у ворот Гашека, кроме гола Максима Афиногенова, вообще в памяти не отложилось. Чехи нанесли 41 бросок – и это не считая попаданий в каркас ворот. Во всех эпизодах Николай был безупречен. Владислав Третьяк, который отвечал в сборной за голкиперов, после победы 1:0 так и сказал Хабибулину: «Это был матч двух вратарей – и ты его выиграл!».

Он прекрасно провел и полуфинал против хозяев, на который россияне почему-то вышли заторможенными и сладко проспали 40 минут. В первом и втором перерыве я смотрел на табло и не верил глазам: в стартовом периоде мы по броскам уступили США 4-20 (представляете: бросок каждую минуту!), во втором – 7 против 18. Именно Хабибулин оставил нас в игре: при счете 0:3 в заключительной трети россияне кинулись в погоню и едва не достали звездно-полосатых. На том повторе, что дали на мониторах пресс-ложи, гол Самсонова был стопроцентным. Однако канадский рефери так и не поехал смотреть видеоповтор момента. Тем не менее лучшим в амплуа на Олимпиаде-2002 признали нашего вратаря.

КОНЕЦ СССР

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Впервые фамилию Хабибулин я услышал ровно 28 лет назад. Я приехал на базу в Новогорске делать интервью с тренером вратарей сборной России Александром Пашковым, который уже начал ледовые тренировки с прицелом на сентябрьский Кубок Канады. Я был поражен, когда узнал, что на сбор вызван этот 18-летний никому неизвестный парень. Внимание! К лету 1991 года он провел на взрослом уровне лишь одну игру за «Автомобилист»?! Как тут не восхититься советской системой скаутинга. Впрочем, тогда и слова-то такого не знали. Как тут не отметить Виктора Тихонова, который разглядел будущую звезду и сразу доверился юниору: пригласил в еще мощный ЦСКА, а потом и на Олимпиаду-1992 в Альбервиле.

Но до нее Николай съездил в Германию на молодежный чемпионат мира. Тот самый, который сборная начинала с флагом и гимном СССР, а завершала без того и другого, ибо с 1 января она стала представлять СНГ. Я держал в руках протоколы того турнира: там так и прописано – команда СССР до 31 декабря, команда СНГ – после.

Так вот, на тот чемпионат он прибыл в ранге дублера. Основным считался динамовец Ильдар Мухометов, который был на год старше. Но армеец по ходу турнира конкуренцию выиграл и просто блистал в решающих поединках с США Кита Ткачука (5:0) и Канадой Эрика Линдроса (7:2). Как же, подозреваю, Коле и всем нашим ребятам было обидно, что о триумфе россиян не сообщил ни один телеканал. Равно как, кроме родных, никто не приехал в Шереметьево встречать чемпионов.

ВИНОВАТ САМАРАНЧ?

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Но куда большее разочарование Хабибулин испытал спустя два месяца. Да, Виктор Васильевич перспективного юношу на Олимпиаду взял. Но всю ее он отсидел на трибуне, ни разу даже не раздевшись на матч. Куда более опытные Михаил Шталенков и Андрей Трефилов повода усомниться в своих способностях не дали. К тому же Тихонов элементарно не мог рисковать, ибо приехал в Альбервиль с «детским садом», как прозвали резко омоложенную сборную зарубежные журналисты.

Тем не менее золотая медаль Николаю была положена – точно в таком же положении оказался на Играх-2002 Илья Брызгалов, но он бронзовую награду получил. Хабибулину она не досталась. В праздничной суматохе после победного финала с Канадой, говорят, сам президент МОК Хуан Антонио Самаранч повесил золотую медаль на шею Тихонову, хотя тренерам их не вручали.

И Хабибулин затаил обиду. При первом удобном случае через пару лет покинул ЦСКА, попутно пополнив обширный отряд отказников от сборной. Только в 1996-м его удалось затащить на Кубок мира, где командой по сути рулили сами игроки. Россияне ожидаемо провалились: дважды, в том числе – в полуфинале, в одну калитку слили США. Николай окончательно разочаровался в сборной и ФХР и, как рассказывают, перед Олимпиадой-1998 просто убегал от руководителей федерации, когда те приезжали к нему в НХЛ. Как знать, был бы Хабибулин в Нагано, возможно, золота нам не пришлось бы ждать еще 20 лет…

Хотя один человек медаль высшей пробы у россиян спустя 4 года получил. Для Николая специально изготовили точную копию награды Альбервиля и торжественно вручили в раздевалке по ходу Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

Больше за сборную Николай не играл. В 2004-м добыл для «Тампы» первый Кубок Стэнли, который до него из наших вратарей никто не завоевывал. За 18 сезонов в НХЛ Хабибулин отыграл 799 матчей – рекорд для российских голкиперов. Здорово, что такой маститый специалист вернулся в наш хоккей!

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