Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина

«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Артемием Панариным. За семь лет россиянин заработает 81,5 миллиона долларов. Годовая зарплата Панарина – 11,6 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. У Александра Овечкина – 9,5 миллиона долларов в год.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL