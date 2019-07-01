Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Артемием Панариным. За семь лет россиянин заработает 81,5 миллиона долларов. Годовая зарплата Панарина – 11,6 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. У Александра Овечкина – 9,5 миллиона долларов в год.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL — New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.

При этом «Айлендерс» – еще один клуб из Нью-Йорка, где Панарин хотел жить – предлагал 12,5 миллиона долларов. Но россиянин не согласился. Выбор форварда в сторону «Рейнджерс» показал, что его интересуют не только деньги.

Решив радовать публику «Мэдисон Сквер Гарден», Артемий лишился почти семи миллионов долларов, которые мог получить за контракт с «островитянами». Однако есть вещи и поважнее. Панарин посчитал, что в «Рейнджерс» у него куда больше шансов выиграть Кубок Стэнли. Это стоит лучше, чем семь миллионов долларов.

Недавно «рейнджеры» подписали защитника Джейкоба Трубу, а также выбрал на драфте форварда Каапо Какко. Вы представляете, что будут творить эти парни на льду, если их поставят в одну пятерку? Уже не терпится увидеть волшебство в исполнении Панарина и компании. В «Рейнджерс» подбирается отличная банда. Артемий точно знал, где у него больше перспектив.

В Нью-Йорке много талантливой молодежи, она обязательно станет сильнее за пару лет. А Панарин сможет ее прокачать и стать настоящим лидером команды. Тем более, Артемию в Нью-Йорке очень рады. Его уже поприветствовал король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. «Добро пожаловать в «Большое яблоко», Хлебушек», – написал Лундквист в своем твиттере.

Welcome to the Big Apple Breadman!#NYR 🍞🍎🗽 — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 1 июля 2019 г.

Эта команда несколько сезонов подряд будет претендовать на победу в плей-офф. Панарину в этом году 28 лет – самое время, чтобы выиграть что-то серьезное за океаном.

Но Кубок Стэнли и внушительный контракт – не единственные причины, почему Артемий выбрал «Рейнджерс». В системе клуба сразу несколько россиян. Причем Виталий Кравцов и Игорь Шестеркин только-только подписали соглашения с «Рейнджерс». Панарину точно не будет скучно в команде, он всегда сможет поговорить на родном языке.

Совокупность факторов привела Артемия в Нью-Йорк. Почему не «Флорида»? Ведь он так хотел играть вместе с Сергеем Бобровским. У «Пантерз» практически нет места под потолком зарплат. Фактически клуб не участвовал в гонке вооружений. «Флорида» после ухода Роберто Луонго нацелилась на российского вратаря и дала ему 10 миллионов долларов в год.

Но тем интереснее. Панарин против Бобровского – суперафиша, на такой матч придут даже в вечно пустующий дворец «Пантерз».