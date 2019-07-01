Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 июля 2019 23:00ХоккейКостяев Иван

Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина

Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

GettyImages-884593712

«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Артемием Панариным. За семь лет россиянин заработает 81,5 миллиона долларов. Годовая зарплата Панарина – 11,6 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. У Александра Овечкина – 9,5 миллиона долларов в год.

При этом «Айлендерс» – еще один клуб из Нью-Йорка, где Панарин хотел жить – предлагал 12,5 миллиона долларов. Но россиянин не согласился. Выбор форварда в сторону «Рейнджерс» показал, что его интересуют не только деньги.

Решив радовать публику «Мэдисон Сквер Гарден», Артемий лишился почти семи миллионов долларов, которые мог получить за контракт с «островитянами». Однако есть вещи и поважнее. Панарин посчитал, что в «Рейнджерс» у него куда больше шансов выиграть Кубок Стэнли. Это стоит лучше, чем семь миллионов долларов.

Недавно «рейнджеры» подписали защитника Джейкоба Трубу, а также выбрал на драфте форварда Каапо Какко. Вы представляете, что будут творить эти парни на льду, если их поставят в одну пятерку? Уже не терпится увидеть волшебство в исполнении Панарина и компании. В «Рейнджерс» подбирается отличная банда. Артемий точно знал, где у него больше перспектив.

В Нью-Йорке много талантливой молодежи, она обязательно станет сильнее за пару лет. А Панарин сможет ее прокачать и стать настоящим лидером команды. Тем более, Артемию в Нью-Йорке очень рады. Его уже поприветствовал король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. «Добро пожаловать в «Большое яблоко», Хлебушек», – написал Лундквист в своем твиттере.

Эта команда несколько сезонов подряд будет претендовать на победу в плей-офф. Панарину в этом году 28 лет – самое время, чтобы выиграть что-то серьезное за океаном.

Но Кубок Стэнли и внушительный контракт – не единственные причины, почему Артемий выбрал «Рейнджерс». В системе клуба сразу несколько россиян. Причем Виталий Кравцов и Игорь Шестеркин только-только подписали соглашения с «Рейнджерс». Панарину точно не будет скучно в команде, он всегда сможет поговорить на родном языке.

Совокупность факторов привела Артемия в Нью-Йорк. Почему не «Флорида»? Ведь он так хотел играть вместе с Сергеем Бобровским. У «Пантерз» практически нет места под потолком зарплат. Фактически клуб не участвовал в гонке вооружений. «Флорида» после ухода Роберто Луонго нацелилась на российского вратаря и дала ему 10 миллионов долларов в год.

Но тем интереснее. Панарин против Бобровского – суперафиша, на такой матч придут даже в вечно пустующий дворец «Пантерз».

3

18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
01/07 20:00Футбол
«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
01/07 22:30Футбол
Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер».
30/06 16:30Футбол
Бессильная воля Кононова, или Почему «Спартак» обреченОтар Кушанашвили сплетает в своем фельетоне бурю желания, поэзию Бродского и сетования по поводу пьяного дебошира Лунева. Читать это скрещение словес – отрада для рефлексирующего болельщика.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
01/07 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/06 09:00Хоккей
Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.
01/07 15:00Футбол
«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
01/07 18:30Хоккей
Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина»Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
01/07 09:00Футбол
Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
29/06 12:30Футбол
Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов?Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
01/07 11:00Футбол
Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии.
Новости
23:34 ММА Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда чемпион UFC может завершить карьеру
23:16 Хоккей «Аризона» подписала трехлетний контракт с Просветовым
22:57 Теннис Азаренко обыграла Корне и вышла во второй раунд Уимблдона
22:50 Футбол Матео Ковачич: Мне понравилось выступать за «Челси»
22:46 Футбол Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави»
22:36 Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Уимблдона
22:26 Хоккей Вячеслав Быков: Думаю, что Панарину будет интересно поиграть в «Рейнджерс»
22:22 Футбол «Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро
22:11 Хоккей Дюшен подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом»
22:06 Хоккей «Даллас» заключил трехлетнее соглашение с Павелски
21:58 Хоккей «Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с Симмондсом
21:38 Футбол «Спартак» сыграет товарищеский матч против венгерского «Дьери ЭТО»
21:28 Футбол «Севилья» объявила о трансфере форварда ПСВ де Йонга
21:20 Футбол На Кубке африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил Намибию, а ЮАР проиграл Марокко
21:18 Футбол «Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Рабьо
20:53 Теннис Касаткина проиграла Томлянович в первом раунде Уимблдона
20:46 Футбол Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака»
20:38 Хоккей Генменеджер «Флориды»: Бобровский добавит «Флориде» надежности и уверенности
20:20 Хоккей Бобровский официально стал игроком «Флориды»
20:07 Теннис Медведев одержал победу над Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика