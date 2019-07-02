Панарин и Боб взорвали рынок! Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛ - Советский спорт
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02 июля 2019 10:14ХоккейКостяев Иван

Панарин и Боб взорвали рынок! Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛ

Бобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. В первый день переходов разорвались сразу несколько трансферных бомб. Главными поставщиками новостей стали российские хоккеисты. Новые клубы нашли вратари Сергей Бобровский и Семен Варламов, защитник Никита Зайцев и нападающий Артемий Панарин. Двое из них подписали рекордные контракты. Боб и Панарин теперь зарабатывают больше Александра Овечкина.

Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Панарин – самый востребованный игрок на рынке свободных агентов. С ним хотели подписать контракт и «Коламбус», и «Флорида», и «Чикаго», и «Колорадо», и «Айлендерс». Но нападающий сделал выбор в пользу «Рейнджерс».

За семь лет Панарин получит 81,5 миллиона долларов, в год его оклад составит 11,6 миллиона. Это сделало форварда самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Если бы Артемий согласился на условия «Айлендерс» (12,5 миллиона), то подписал бы рекордное для лиги соглашение.

Сергей Бобровский («Флорида»)

После внезапного ухода из спорта Роберто Лоунго стало понятно, что Бобровский окажется именно во «Флориде». Представители вратаря сумели выбить из «Пантерз» семилетний контракт на 10 миллионов долларов в год.

Бобровский стал вторым в списке самых дорогих вратарей. Только у канадца Кэри Прайса («Монреаль») контракт больше – 10,5 миллиона в год. Россиянин заслужил такое соглашение – много ли в лиге вратарей, у которых два приза «Везина Трофи»?

Семен Варламов («Айлендерс»)

Варламов покинул «Колорадо» после восьми лет в клубе. В минувшем сезоне он проиграл конкуренцию немцу Филиппу Грубауэру. Стало понятно, что его дни в Денвере сочтены. У воспитанника ярославского и самарского хоккея было два варианты продолжения карьеры. Его ждали в «Каролине» и «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка сделал ставку на Варламова после того, как сорвался вариант с Бобровским. «Островитяне» также не смогли договориться с Робином Ленером, который защищал ворота «Айлендерс» в минувшем сезоне. Варламов подписал контракт на четыре сезона – в год он будет зарабатывать пять миллионов долларов.

Никита Зайцев («Оттава»)

Зайцев не подписывал новый контракт. Он оказался в «Оттаве» в результате обмена. Защитник стал частью трейда между «Сенаторз» и «Торонто». В «Оттаву» отправились Зайцев, Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта следующего года.

Для перехода Зайцеву пришлось отказаться от пункта в контракте о запрете на обмен. Теперь защитник сможет доказать всей НХЛ, что он способен играть в первой-второй паре и решать серьезные задачи в большинстве.

Матс Зукарелло («Миннесота»)

Бывший партнер Александра Радулова по «Далласу» Матс Зукарелло заключил пятилетний контракт с «Миннесотой». 31-летний нападающий заключил соглашение на пять лет, зарплата за сезон составит шесть миллионов долларов в год.

Он неплохо выступил в плей-офф. Вместе с Радуловым норвежец был мотором команды. В 13 встречах Кубка Стэнли Зукарелло заработал 11 очков. Теперь он будет радовать свое игрой болельщиков «Миннесоты» и попробует затащить «дикарей» в плей-офф.

Джо Павелски («Даллас»)

Активен на трансферном рынке и «Даллас». «Старз» подписали контракт с Джо Павелски. Соглашение рассчитано на три сезона, в год форвард будет зарабатывать семь миллионов долларов. Павелски 13 сезонов провел в «Сан-Хосе», но решил сменить обстановку. Он ушел из «Шаркс» в статусе свободного агента.

Уэйн Симмондс («Нью-Джерси»)

Нападающий Уэйн Симмондс вновь сменил клуб. Еще в январе он выступал за «Филадельфию», затем его обменяли в «Нэшвилл», а теперь он будет защищать цвета «Нью-Джерси». «Дьяволы» дали форварду однолетний контракт. По нему Симмондс заработает пять миллионов долларов.

Но самое главное – он попробует перезапустить карьеру. Минувший чемпионат стал для него провальным. В «Нэшвилле» Симмондс за 17 матчей набрал всего три очка. В плей-офф ему доверили лишь две встречи.

Антон Строльман («Флорида»)

Защитник «Тампы» Антон Строльман подписал контракт с «Флоридой». Теперь он будет помогать Сергею Бобровскому. «Пантерз» дали игроку трехлетний контракт с зарплатой в 5,5 миллиона долларов за сезон.

Мэтт Дюшен («Нэшвилл»)

Форвард Мэтт Дюшен заключил соглашение с «Нэшвиллом». Инсайдеры утверждают, что общая сумма семилетнего контракта составит 56 миллионов долларов. Дюшен был самым желанным центральным нападающим на рынке – «хищникам» повезло, что они сумели его подписать. Претендентов было очень много.

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