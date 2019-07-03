Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»

Мы помним, как «Рейнджерс» в 1994 году выиграл Кубок Стэнли после 54-летнего перерыва с четырьмя русскими в составе – Ковалевым, Зубовым, Немчиновым и Карповцевым. Они внесли решающий вклад в долгожданный триумф «синерубашечников». Похоже, об этом не забыли в Большом яблоке. На наших глазах старейший нью-йоркский клуб становится самым русским в НХЛ. Вратари Георгиев и Шестеркин, защитник Рыков, нападающие Наместников, Кравцов, Бучневич – и во главе всей этой молодой амбициозной ватаги 27-летний Хлебушек!

Подозреваю, именно обилие соотечественников - один из главных мотивов переезда на Манхэттен. Другой не менее важный фактор – перспективный состав. Больше 30 лет только Стаалу (32 года) и Лундквисту (37), а значит, Артемий будет безусловным лидером и авторитетом для полевых игроков. С этим, на мой взгляд, у него возникли проблемы в «Коламбусе», когда перед дедлайном пришли опытные форварды Дзингел и особенно Дюшен, который, между прочим, олимпийский чемпион, победитель Кубка мира и двукратный чемпион мира. У Панарина, кроме золота молодежного ЧМ, титулов пока нет вовсе.

Однако, я уверен, все в руках уральца! В Нью-Йорке он получит полную свободу и раскроет свой потенциал на все сто процентов. Тем более в звене с элитным шведским центром Зибанежадом и финским чудо-мальчиком Какко, который, судя по ЧМ-2019, абсолютно готов к НХЛ. Равно как Георгиев после великолепного дебютного сезона, вполне вероятно, уже в следующем году ворвется во вратарскую элиту лиги. Осталось подтянуть линию обороны и можно включаться в гонку за Кубком Стэнли. А взять его, как показывает пример «Сент-Луиса», способна любая команда, прошедшая в плей-офф.

В подписании Артемия вижу одни плюсы и для «Рейнджерс». В конце прошлой регулярки я заглянул в Нью-Джерси на матч «Дэвилз» - «Вашингтон». Стадион был почти на треть пуст, хотя пришло много детишек, как я понял, бесплатно. Да и вообще билеты по меркам НХЛ копейки стоили. Похожая картина у «Айлендерс». Зато на «Рейнджерс» мало того, что всегда аншлаги, билеты - одни из самых дорогих в лиге. А что для артиста может быть ценнее внимания публики!

А ведь Панарин именно артист. Что проявляется не только в зрелищном, умном стиле игры, но и в поведении вне льда. В его общении с прессой и болельщиками, в приколах в соцсетях, когда он сам у себя берет интервью. Сравните с Никитой Кучеровым, из которого слова не вытянешь.

Артемий стал на 7 лет лицом, возможно, самого популярного хоккейного клуба на планете. И лицом чрезвычайно симпатичным!

Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли