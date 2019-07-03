Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли - Советский спорт
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03 июля 2019 08:36ХоккейКостяев Иван

Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли

Панарин сделал неправильный выбор.

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Артемий Панарин заключил самый крупный в истории российских игроков контракт в НХЛ. В год он будет зарабатывать 11,6 миллиона долларов – это даже больше, чем у Александра Овечкина. Пожалуй, деньги – один из немногих плюсов, которые можно разглядеть в этом соглашении. Как кажется, россиянин совершил ошибку, перейдя в «Рейнджерс».

Некоторые коллеги ехидно прогнозируют, что теперь Панарину ничего не помешает каждый год стабильно приезжать на чемпионаты мира. Они намекают, что «Рейнджерс» будет рано вылетать из плей-офф, либо не попадать туда вовсе. Для Панарина же возможность бороться за Кубок Стэнли была едва ли не важнее, чем деньги.

Вместе с агентом они оценивали, какой же клуб может в ближайшем будущем выиграть заветную чашку. Они выбирали между «Рейнджерс», «Айлендерс», «Чикаго», «Колорадо», «Флоридой» и «Коламбусом». Клубы из Нью-Йорка – последние в этом списке. Даже «Чикаго» еще способен тряхнуть стариной и пошуметь в Кубке Стэнли хоть в следующем сезоне. Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз не дадут соврать.

А «Колорадо» и «Флорида» виделись вообще беспроигрышными вариантами. «Эвеланш» имеют супертройку нападения, классного вратаря и талантливую оборону. В этом сезоне команда из Денвера вышла во второй раунд плей-офф. Всем понятно, что это не предел.

«Флорида» с Джоэлем Кенневиллем априори становится претендентом на успех в плей-офф. Этот тренер умеет побеждать, у него собирается классный состав, а самое главное – «Пантерз» закрыли вратарскую проблему, подписав Сергея Бобровского. Тройка Панарин – Александр БарковЕвгений Дадонов могла стать одной из лучших в НХЛ. Там слабенькая защита, но все может изменить идеальная система игры.

Но Панарин выбрал игру с Каапо Какко и Джейкобом Трубой. Про перспективы Какко говорили много, но никто не знает, станет ли он звездой НХЛ и хоккеистом, который поможет выиграть для Нью-Йорка кубок.

Перспективы «Рейнджерс» пока туманны. Талантливая команда априори не становится претендентом на Кубок Стэнли. Если не верите, спросите у «Локомотива». В Ярославле много хорошей молодежи, но обыграть монстров КХЛ в плей-офф никак не получается.

Весь потенциал «Рейнджерс» еще придется реализовать в будущем. Получится ли это? Не факт. Панарин мог бы рассмотреть более надежный вариант в плане перспектив, а не верить в потенциал команды, которая может и не построиться.

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»

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