Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»

Североамериканские журналисты утверждают, что российский нападающий Никита Гусев намерен подписать контракт на четыре миллиона долларов в год. Права на хоккеиста принадлежат «Вегасу», который не торопится удовлетворять требования форварда. По слухам, Гусеву готовы дать всего два миллиона долларов.

– Гусев – очень хороший хоккеист. Мы хотели бы достичь соглашения, но если ничего не получится, мы рассмотрим варианты, – сказал генеральный менеджер «Вегаса» Джон Макфи. – К нему проявляют интерес, нам уже звонили. Посмотрим, к чему это приведет. Он очень хорошо проявил себя на международной арене. Он хочет играть в НХЛ. Он много работал, чтобы попасть сюда. В любом случае мы найдем ему место или в нашем, или в другом клубе. В ближайшие пару дней будет много разговоров. Команды, которые не смогли подписать нужных свободных агентов, попытаются усилиться через обмены. Посмотрим, что произойдет, – заключил Макфи.

Почему «Вегас» не хочет платить Гусеву четыре миллиона долларов, и кто мог звонить Макфи по поводу обмена Гусева?

У «Вегаса» проблемы с потолком зарплат

Гусев прибыл в расположение «Вегаса» во время плей-офф. Но россиянин только тренировался – ему так и не предоставили место в основном составе. Правда, в его дебют в форме «Рыцарей» минувшей весной не верилось изначально. «Вегас» не хотел рисковать и встраивать в игру специфичного хоккеиста. Возможно, зря. Но этого мы никогда не узнаем.

Понять Макфи, почему он не хочет давать Гусеву контракт на четыре миллиона долларов – можно. Во-первых, у клуба проблемы с потолком зарплат. Россиянина не рассматривают как ценный актив перед потенциальным уменьшением платежной ведомости. В «Вегасе» еще помнят контракт Вадима Шипачева и проблемы, которые были связаны с этим игроком. Макфи точно с осторожностью относится к звездам из КХЛ.

Хотя попробовать обменять того же Макса Пачиоретти, который не играет на семь миллионов долларов в год, вполне можно. Его место в верхних звеньях «Голден Найтс» вполне мог бы занять Гусев. Но видимо тренерский штаб смущает тот факт, что россиянин рискует не вписаться в силовой стиль Жерара Галлана.

Если суммировать все факторы, то уже сейчас можно сказать, что Гусев не останется в «Вегасе». Его агенты точно найдут более денежный вариант для своего клиента.

«Коламбусу» нужно срочно звонить Гусеву

«Коламбус» – самый реальный претендент на Гусева. «Жакетам» после ухода Артемия Панарина и Мэтта Дюшейна остро требуется усиление атаки. На рынке свободных агентов «Блю Джекетс» не смогли поймать крупную рыбу, поэтому сейчас клубу придется рисковать. А заключение контракта с Гусевым – риск, потому что он никогда не играл в НХЛ.

Но мы уже были свидетелями истории, когда ушедшего из СКА Панарина блестяще заменил именно Гусев. Почему бы этому не повториться в «Коламбусе»? В Огайо россиянин сходу может стать лидером команды и лицом франшизы. Места под потолком у «Коламбуса» достаточно – клуб хотел платить Панарину 12 миллионов долларов в год.

Перспективным вариантом выглядит «Колорадо». «Эвеланш» нужно усиление во вторую тройку нападения. Им не помешает игрок, который умеет атаковать сходу и играть в быстрый хоккей. «Лавины» вполне могут найти деньги на Гусева. Это поможет им стать реальным претендентом на Кубок Стэнли уже в следующем сезоне. При условии, если россиянин покажет свой уровень в новой для себя лиге.

Еще один здравый вариант – «Ванкувер». В «Кэнакс» дефицит талантливых нападающих. Гусев мог бы идеально вписаться в звено к Элиасу Петтерссену. Даже страшно представить, чтобы эти парни смогли бы вытворять в позиционном нападении. Но вряд ли руководство «Ванкувера» провернет такую сделку.

Как бы вам того не хотелось, Гусева не будет в «Тампе». История про воссоединение двух Никит – Гусева и Кучерова – могла бы быть очень красивой. Да и «Молнии» стали бы еще мощнее. Но у них нет денег на Гусева. Интересно было бы посмотреть на россиянина в «Рейнджерс», но там полно талантливых форвардов. Для начала клубу из Нью-Йорка нужно разобраться с ними.

Никита Гусев

Родился 8 июля 1992 года в Москве

Достижения: Олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Гагарина (2017), обладатель Кубка Харламова (2011),

Статистика Гусева в КХЛ: 391 матч, 332 (119+213) очка, полезность «+104»