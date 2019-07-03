В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте

В 1979 году в еженедельнике «Футбол-Хоккей», №44, в статье А.Брусованского, снабженной комментариями известнейших отечественных тренеров, игроков и спортивных журналистов, было объявлено о создании Клуба хоккейных бомбардиров, которому присвоили имя легендарного Всеволода Боброва. Было решено, что членом Клуба может стать хоккеист, забросивший не менее 250 шайб в матчах чемпионата страны, ОИ, чемпионатах мира и Европы, а также наиболее популярных и престижных международных турнирах.
Рубеж в 250 шайб выбран не случайно. Он обеспечивал объективную оценку достигнутых хоккеистами результатов и в то же время позволял принять в члены Клуба как выдающихся мастеров первых поколений, так и действующих бомбардиров.
На момент создания в клуб вошли 17 бомбардиров. Позже благодаря появлению новых данных в зачет добавили ряд международных турниров, Кубок СССР, Кубок европейских чемпионов, Евролигу, Суперкубок Европы, Континентальный кубок, межконтинентальные турниры, официальные и неофициальные матчи сборной страны, матчи турниров, относящихся к уровню Кубка Лиги. Наконец, совсем недавно - турниры на призы газеты «Советский спорт» за 1960-73 гг.
Это позволило ввести в клуб ряд новичков – среди них выдающиеся игроки прошлых лет: В.Юрзинов, А.Альметов, В.Шувалов, Е.Грошев, А.Мартынюк, П.Природин, М.Бычков, А.Уваров, Е.Мишаков, В.Белоусов, М.Варнаков, А.Бодунов, В.Якушев, Ю.Моисеев, Е.Зимин. При этом огромную роль сыграли архивные поиски.
№
Игрок
ЧМЕ и ОИ
Международные
турниры
Чемпионаты СССР
Итого
1
Борис Михайлов
102
36
396
534
2
Вячеслав Старшинов
65
1
404
470
3
Владимир Петров
72
34
322
428
4
Алексей Гурышев
36
-
379
415
5
Вениамин Александров
63
-
345
408
6
Анатолий Фирсов
64
4
339
407
7
Александр Якушев
63
19
323
405
8
Валерий Харламов
86
43
268
397
9
Александр Мальцев
79
36
264
379
10
Владимир Викулов
52
17
279
348
11
Виктор Цыплаков
1
-
304
305
12
Борис Майоров
28
-
252
280
13
Всеволод Бобров
34
-
243
277
14
Валентин Козин
-
-
274
274
15
Константин Локтев
48
-
213
261
16
Владимир Гребенников
8
-
252
260
17
Владимир Шадрин
40
6
211
257
Обозначения: ЧМЕ и ОИ - чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.
В минувшем сезоне клуб пополнили сразу четверо снайперов. Один из них - Найджел Доус – действующий. Трое других - выдающиеся советские хоккеисты, чемпионы ОИ, мира и Европы Виктор Якушев, Юрий Моисеев, Евгений Зимин - закончили карьеру более 40 лет назад. Недостачу для вступления в клуб им позволили покрыть шайбы, заброшенные в турнирах «Советского спорта». Голы в них увеличили лицевые счета еще у 30 членов клуба.
В клубе уже были представители ближнего зарубежья – братья Корешковы из Казахстана, Алексей Калюжный из Белоруссии. Но вот иностранец в полном смысле появился только теперь. Правда, канадский форвард «Автомобилиста» Найджел Доус заигран за сборную Казахстана. Рубежный 250-й гол он забил 26 февраля в ворота «Трактора».
НАЙДЖЕЛ ДОУС
Родился 9 февраля 1985 года, Виннипег, Канада.
Нападающий. С 2001 по 2011 год выступал в североамериканских лигах: WHL - «Кутеней Айс», АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк», «Чикаго Вулвз», «Гамильтон Булдогс», НХЛ – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз», «Монреаль Канадиенс».
В КХЛ с 2011 года: «Барыс» (Астана), с 2018 – «Автомобилист» (Екатеринбург). В регулярном чемпионате - 247 шайб, в Кубке Гагарина – 4.
Чемпион молодежного ЧМ-2005, вице-чемпион-2004 (сборная Канады). Участник ЧМ-2016 и 2017, квалификационного турнира ОИ-2018 (сборная Казахстана). Обладатель Кубка Виктории-2008 («Нью-Йорк Рейнджерс»). Лучший снайпер КХЛ-2017/18. Пятикратный участник Матча звезд КХЛ - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Шайбы по сезонам:
2011/12 - «Барыс» - 17; 2012/13 - «Барыс» - 29 (в том числе - 2 решающих буллита); 2013/14 - «Барыс» - 28; 2014/15 - «Барыс» - 33 (1); 2015/16 - «Барыс» - 31; 2016/17 - «Барыс» - 43; 2017/18 - «Барыс» - 35; 2018/19 - «Автомобилист» – 31 (1).
16 ноября 1937, Москва - 6 июля 2001, Москва.
Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).
С 1955 по 1979 год выступал за «Локомотив» (Москва). Чемпион ОИ-1964, третий призер 1960. Чемпион мира 1963-67, второй призер 1959, третий – 1960 и 1961. Чемпион Европы 1959, 1960, 1963-67, второй призер 1961. Третий призер чемпионата СССР-1961.
В чемпионатах СССР - 163 шайбы, в Кубке страны – 19, в турнирах «Советского спорта» - 16, за сборную страны – 56, в неофициальных матчах сборной – 2 шайбы.
Лучший бомбардир чемпионата СССР 1958/59. 9 раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов СССР.
15 июля 1940, Пенза - 24 сентября 2005, Москва.
Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер СССР (1982).
С 1957 по 1960 год выступал за «Труд» (Пенза), 1960 - 1962 - «Металлург» (Новокузнецк), 1962 - 1972 – ЦСКА. Чемпион СССР 1963 - 1966, 1968, 1970 - 1972, второй призер - 1967, 1969.
В чемпионатах СССР - 200 шайб. Обладатель Кубка СССР 1966 - 1969 (14 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 19 шайб. За сборную страны – 13 шайб, в международных турнирах – 3, еврокубках – 9.
Пять раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ, мира и Европы-1968. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 - 1971.
С 1984 по 1989 – главный тренер «Динамо» (Москва): трижды – 2-е место, 1 раз – 3-е. В 1995 - 1999 и 2001 – 2003 - главный тренер казанского «Ак Барса». В сезоне 1997/98 завоевал звание чемпиона России.
Шайбы по сезонам:
1960/61 - «Металлург» (Новокузнецк) – 9; 1961/62 - «Металлург» (Новокузнецк) – 17; 1962/63 – ЦСКА – 16; 1963/64 – ЦСКА – 19; 1964/65 – ЦСКА – 20; 1965/66 – ЦСКА – 16; 1966/67 – ЦСКА – 20; 1967/68 – ЦСКА – 18; 1968/69 – ЦСКА – 18; 1969/70 – ЦСКА – 24; 1970/71 – ЦСКА – 16; 1971/72 – ЦСКА – 5.
6 августа 1947, Москва - 28 декабря 2018, Москва.
Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер РСФСР (1981).
С 1964 по 1965 год выступал за «Локомотив» (Москва), 1965 - 1974 – «Спартак» (Москва), 1974 - 1976 – СКА МВО, 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва). Чемпион СССР 1967 и 1969, второй призер 1966, 1968, 1970, 1973, бронзовый - 1972.
В чемпионатах СССР - 185 шайб. Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971, финалист 1967 (15 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 21 шайба. За сборную страны – 28 шайб, в международных турнирах – 2, еврокубках – 3.
Шесть раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ 1968 и 1972, Чемпион мира 1968, 1969, 1971. Чемпион Европы 1968, 1969, второй призер 1971. Участник первых матчей со сборной Канады-НХЛ в 1972 году и автор первой шайбы сборной СССР. Обладатель Кубка европейских чемпионов-1975 (финал состоялся в 1977 г.), финалист 1970.
В 1981 - главный тренер юниорской сборной СССР - чемпиона Европы. В сезоне-1984/1985 - главный тренер «Спартака». В 1994 - 2004 - главный тренер команды «Звезды России» на Кубке «Спартака». В 1996 - тренер сборной России на Кубке мира. Также работал с юношеской сборной страны, которая становилась чемпионом Европы.
Шайбы по сезонам:
1964/65 - «Локомотив» (Москва) – 9; 1965/66 - «Спартак» – 13; 1966/67 - «Спартак» – 34; 1967/68 - «Спартак» – 32; 1968/69 - «Спартак» – 23; 1969/70 - «Спартак» – 26; 1970/71 - «Спартак» – 16; 1971/72 - «Спартак» – 12; 1972/73 - «Спартак» – 4; 1973/74 - «Спартак» – 15; 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва) – 1.
***
В прошлом сезоне повысили лицевые счета члены клуба Сергей Мозякин («Магнитка») - 23 шайбы в чемпионате России, Данис Зарипов («Ак Барс») – 9, Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ) – 3 шайбы (в том числе 1 – решающий буллит) на чемпионате мира-2019.
Увеличили свои показатели и кандидаты в члены клуба: Сергей Широков («Авангард») – 26 шайб (в том числе - 2 решающий буллит) в чемпионате России, Вадим Шипачев («Динамо» М) – 22 (1), Денис Паршин («Торпедо») - 18, Михаил Варнаков («Торпедо») – 15, Алексей Терещенко («Динамо» Мн) - 6, Максим Афиногенов («Динамо» М) – 4, Максим Рыбин («Северсталь») - 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Борис Михайлов
207
-
25
428
34
30
12
736
2
Владимир Петров
192
-
32
370
15
26
8
643
3
Вячеслав Старшинов
149
3
2
408
28
24
1
615
4
Сергей Мозякин*
66
-
-
530
8
-
-
604
5
Александр Мальцев
212
2
-
329
16
20
1
580
6
Сергей Макаров
191
-
59
324
6
-
-
580
7
Валерий Харламов
197
2
24
293
21
18
12
567
8
Александр Якушев
146
3
2
340
28
26
3
548
9
Анатолий Фирсов
135
2
14
346
12
30
7
546
10
Вениамин Александров
120
1
-
351
22
16
1
511
11
А Алексей Гурышев
73
20
-
379
30
-
5
507
12
Владимир Викулов
109
1
13
283
42
37
9
494
13
В Владимир Крутов
152
-
34
289
6
-
-
481
14
Данис Зарипов
40
-
6
414
5
-
-
465
15
Хелмут Балдерис
76
-
3
333
19
1
1
433
16
Максим Сушинский
56
-
13
350
4
-
-
423
17
Сергей Капустин
119
-
5
278
12
4
2
420
18.
Всеволод Бобров
94
14
-
254
31
-
5
398
19.
И Виктор Шалимов
66
-
3
294
18
9
-
390
20
Алексей Морозов
48
-
3
337
-
-
-
388
21
Николай Дроздецкий
64
-
34
253
25
-
-
376
22
Андрей Хомутов
101
-
43
198
2
-
-
344
23
Борис Майоров
64
1
-
255
8
11
2
341
24
Владимир Шадрин
71
2
4
213
15
24
5
334
25
Вячеслав Быков
101
-
28
195
3
-
-
327
26
Виктор Шувалов
55
20
-
222
21
-
5
323
27
Александр Альметов
79
-
-
212
15
17
-
323
28
Константин Локтев
85
-
-
213
8
11
-
317
29
Виктор Цыплаков
3
-
-
264
29
21
-
317
30
Игорь Ларионов
80
-
19
204
7
-
-
310
31
Виктор Жлуктов
81
-
13
197
8
2
1
302
32
Александр Скворцов
41
-
-
244
7
3
-
295
33
Владимир Юрзинов
28
-
-
239
9
14
-
290
34
Евгений Корешков
-
-
8
268
10
-
-
286
35
Александр Бодунов
23
-
1
207
25
23
3
282
36
Вячеслав Фетисов
96
-
28
153
5
-
-
282
37
Владимир Гребенников
18
-
-
254
6
2
-
280
38
Александр Кожевников
28
-
1
243
8
-
-
280
39
Александр Голиков
43
-
-
225
8
4
280
40
Александр Мартынюк
24
-
2
212
26
14
1
279
41
Александр Пережогин
17
-
6
252
4
-
-
279
42
Евгений Мишаков
50
2
5
183
13
21
1
275
43
Евгений Грошев
14
1
-
236
15
6
2
274
44
Александр Корешков
-
-
18
247
9
-
-
274
45
Александр Уваров
24
23
-
201
25
-
-
273
46
В Валентин Козин
3
-
-
235
15
16
4
273
47
А Алексей Калюжный
-
-
5
265
-
-
-
270
48
Петр Природин
8
-
-
234
21
4
-
267
49
Сергей Осипов
-
1
8
245
13
-
-
267
50
Евгений Шастин
-
2
5
240
15
-
-
262
51
Михаил Варнаков
33
-
-
226
2
-
-
261
52
И Илья Ковальчук
69
-
-
184
8
-
-
261
53
Михаил Бычков
16
3
-
208
28
2
2
259
54
Виктор Якушев
56
2
-
163
19
16
-
259
55
В Валерий Белоусов
1
-
-
216
36
6
-
259
56
И Игорь Григоренко
14
1
232
10
-
-
257
57
Юрий Моисеев
13
-
9
198
14
18
3
255
58
Евгений Зимин
28
-
3
185
15
21
2
254
59
Валерий Каменский
88
-
18
144
2
-
-
252
60.
Н Найджел Доус
-
-
-
247
4
-
-
251
БЛИЖАЙШИЕ КАНДИДАТЫ
1.
Александр Радулов
42
-
1
192
8
-
-
243
2.
Вадим Шипачев
28
-
-
188
6
-
-
222
3.
Михаил Варнаков
2
-
-
219
-
-
-
221
4.
Игорь Мирнов
-
-
6
212
2
-
-
220
5.
Сергей Широков
18
-
-
196
2
-
-
216
6.
Денис Паршин
3
-
-
209
-
-
-
212
7.
Алексей Терещенко
24
-
4
180
2
-
-
210
8.
Максим Афиногенов
28
-
11
165
4
-
-
208
9.
Максим Рыбин
10
-
-
188
-
-
-
198
10.
Максим Пестушко
2
-
-
191
1
-
-
194
Обозначения: 1 - сборная страны; 2 - неофициальные матчи сборной; 3 – еврокубки; 4 - чемпионаты страны; 5 – кубковые турниры; 6 - турнир на призы газеты «Советский спорт»; 7 – международные турниры; 8 - общее количество шайб.
*Выделены действующие игроки.