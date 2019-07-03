В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте

В 1979 году в еженедельнике «Футбол-Хоккей», №44, в статье А.Брусованского, снабженной комментариями известнейших отечественных тренеров, игроков и спортивных журналистов, было объявлено о создании Клуба хоккейных бомбардиров, которому присвоили имя легендарного Всеволода Боброва. Было решено, что членом Клуба может стать хоккеист, забросивший не менее 250 шайб в матчах чемпионата страны, ОИ, чемпионатах мира и Европы, а также наиболее популярных и престижных международных турнирах.

Рубеж в 250 шайб выбран не случайно. Он обеспечивал объективную оценку достигнутых хоккеистами результатов и в то же время позволял принять в члены Клуба как выдающихся мастеров первых поколений, так и действующих бомбардиров.

На момент создания в клуб вошли 17 бомбардиров. Позже благодаря появлению новых данных в зачет добавили ряд международных турниров, Кубок СССР, Кубок европейских чемпионов, Евролигу, Суперкубок Европы, Континентальный кубок, межконтинентальные турниры, официальные и неофициальные матчи сборной страны, матчи турниров, относящихся к уровню Кубка Лиги. Наконец, совсем недавно - турниры на призы газеты «Советский спорт» за 1960-73 гг.

Это позволило ввести в клуб ряд новичков – среди них выдающиеся игроки прошлых лет: В.Юрзинов, А.Альметов, В.Шувалов, Е.Грошев, А.Мартынюк, П.Природин, М.Бычков, А.Уваров, Е.Мишаков, В.Белоусов, М.Варнаков, А.Бодунов, В.Якушев, Ю.Моисеев, Е.Зимин. При этом огромную роль сыграли архивные поиски.

КЛУБ БОБРОВА. ПОЛОЖЕНИЕ НА МОМЕНТ ОСНОВАНИЯ

№ Игрок ЧМЕ и ОИ Международные турниры Чемпионаты СССР Итого 1 Борис Михайлов 102 36 396 534 2 Вячеслав Старшинов 65 1 404 470 3 Владимир Петров 72 34 322 428 4 Алексей Гурышев 36 - 379 415 5 Вениамин Александров 63 - 345 408 6 Анатолий Фирсов 64 4 339 407 7 Александр Якушев 63 19 323 405 8 Валерий Харламов 86 43 268 397 9 Александр Мальцев 79 36 264 379 10 Владимир Викулов 52 17 279 348 11 Виктор Цыплаков 1 - 304 305 12 Борис Майоров 28 - 252 280 13 Всеволод Бобров 34 - 243 277 14 Валентин Козин - - 274 274 15 Константин Локтев 48 - 213 261 16 Владимир Гребенников 8 - 252 260 17 Владимир Шадрин 40 6 211 257

Обозначения: ЧМЕ и ОИ - чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

В минувшем сезоне клуб пополнили сразу четверо снайперов. Один из них - Найджел Доус – действующий. Трое других - выдающиеся советские хоккеисты, чемпионы ОИ, мира и Европы Виктор Якушев, Юрий Моисеев, Евгений Зимин - закончили карьеру более 40 лет назад. Недостачу для вступления в клуб им позволили покрыть шайбы, заброшенные в турнирах «Советского спорта». Голы в них увеличили лицевые счета еще у 30 членов клуба.

В клубе уже были представители ближнего зарубежья – братья Корешковы из Казахстана, Алексей Калюжный из Белоруссии. Но вот иностранец в полном смысле появился только теперь. Правда, канадский форвард «Автомобилиста» Найджел Доус заигран за сборную Казахстана. Рубежный 250-й гол он забил 26 февраля в ворота «Трактора».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ КЛУБА

НАЙДЖЕЛ ДОУС

Родился 9 февраля 1985 года, Виннипег, Канада.

Нападающий. С 2001 по 2011 год выступал в североамериканских лигах: WHL - «Кутеней Айс», АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк», «Чикаго Вулвз», «Гамильтон Булдогс», НХЛ – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз», «Монреаль Канадиенс».

В КХЛ с 2011 года: «Барыс» (Астана), с 2018 – «Автомобилист» (Екатеринбург). В регулярном чемпионате - 247 шайб, в Кубке Гагарина – 4.

Чемпион молодежного ЧМ-2005, вице-чемпион-2004 (сборная Канады). Участник ЧМ-2016 и 2017, квалификационного турнира ОИ-2018 (сборная Казахстана). Обладатель Кубка Виктории-2008 («Нью-Йорк Рейнджерс»). Лучший снайпер КХЛ-2017/18. Пятикратный участник Матча звезд КХЛ - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Шайбы по сезонам:

2011/12 - «Барыс» - 17; 2012/13 - «Барыс» - 29 (в том числе - 2 решающих буллита); 2013/14 - «Барыс» - 28; 2014/15 - «Барыс» - 33 (1); 2015/16 - «Барыс» - 31; 2016/17 - «Барыс» - 43; 2017/18 - «Барыс» - 35; 2018/19 - «Автомобилист» – 31 (1).

ВИКТОР ЯКУШЕВ

16 ноября 1937, Москва - 6 июля 2001, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).

С 1955 по 1979 год выступал за «Локомотив» (Москва). Чемпион ОИ-1964, третий призер 1960. Чемпион мира 1963-67, второй призер 1959, третий – 1960 и 1961. Чемпион Европы 1959, 1960, 1963-67, второй призер 1961. Третий призер чемпионата СССР-1961.

В чемпионатах СССР - 163 шайбы, в Кубке страны – 19, в турнирах «Советского спорта» - 16, за сборную страны – 56, в неофициальных матчах сборной – 2 шайбы.

Лучший бомбардир чемпионата СССР 1958/59. 9 раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов СССР.

ЮРИЙ МОИСЕЕВ

15 июля 1940, Пенза - 24 сентября 2005, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер СССР (1982).

С 1957 по 1960 год выступал за «Труд» (Пенза), 1960 - 1962 - «Металлург» (Новокузнецк), 1962 - 1972 – ЦСКА. Чемпион СССР 1963 - 1966, 1968, 1970 - 1972, второй призер - 1967, 1969.

В чемпионатах СССР - 200 шайб. Обладатель Кубка СССР 1966 - 1969 (14 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 19 шайб. За сборную страны – 13 шайб, в международных турнирах – 3, еврокубках – 9.

Пять раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ, мира и Европы-1968. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 - 1971.

С 1984 по 1989 – главный тренер «Динамо» (Москва): трижды – 2-е место, 1 раз – 3-е. В 1995 - 1999 и 2001 – 2003 - главный тренер казанского «Ак Барса». В сезоне 1997/98 завоевал звание чемпиона России.

Шайбы по сезонам:

1960/61 - «Металлург» (Новокузнецк) – 9; 1961/62 - «Металлург» (Новокузнецк) – 17; 1962/63 – ЦСКА – 16; 1963/64 – ЦСКА – 19; 1964/65 – ЦСКА – 20; 1965/66 – ЦСКА – 16; 1966/67 – ЦСКА – 20; 1967/68 – ЦСКА – 18; 1968/69 – ЦСКА – 18; 1969/70 – ЦСКА – 24; 1970/71 – ЦСКА – 16; 1971/72 – ЦСКА – 5.

ЕВГЕНИЙ ЗИМИН

6 августа 1947, Москва - 28 декабря 2018, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер РСФСР (1981).

С 1964 по 1965 год выступал за «Локомотив» (Москва), 1965 - 1974 – «Спартак» (Москва), 1974 - 1976 – СКА МВО, 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва). Чемпион СССР 1967 и 1969, второй призер 1966, 1968, 1970, 1973, бронзовый - 1972.

В чемпионатах СССР - 185 шайб. Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971, финалист 1967 (15 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 21 шайба. За сборную страны – 28 шайб, в международных турнирах – 2, еврокубках – 3.

Шесть раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ 1968 и 1972, Чемпион мира 1968, 1969, 1971. Чемпион Европы 1968, 1969, второй призер 1971. Участник первых матчей со сборной Канады-НХЛ в 1972 году и автор первой шайбы сборной СССР. Обладатель Кубка европейских чемпионов-1975 (финал состоялся в 1977 г.), финалист 1970.

В 1981 - главный тренер юниорской сборной СССР - чемпиона Европы. В сезоне-1984/1985 - главный тренер «Спартака». В 1994 - 2004 - главный тренер команды «Звезды России» на Кубке «Спартака». В 1996 - тренер сборной России на Кубке мира. Также работал с юношеской сборной страны, которая становилась чемпионом Европы.

Шайбы по сезонам:

1964/65 - «Локомотив» (Москва) – 9; 1965/66 - «Спартак» – 13; 1966/67 - «Спартак» – 34; 1967/68 - «Спартак» – 32; 1968/69 - «Спартак» – 23; 1969/70 - «Спартак» – 26; 1970/71 - «Спартак» – 16; 1971/72 - «Спартак» – 12; 1972/73 - «Спартак» – 4; 1973/74 - «Спартак» – 15; 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва) – 1.

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В прошлом сезоне повысили лицевые счета члены клуба Сергей Мозякин («Магнитка») - 23 шайбы в чемпионате России, Данис Зарипов («Ак Барс») – 9, Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ) – 3 шайбы (в том числе 1 – решающий буллит) на чемпионате мира-2019.

Увеличили свои показатели и кандидаты в члены клуба: Сергей Широков («Авангард») – 26 шайб (в том числе - 2 решающий буллит) в чемпионате России, Вадим Шипачев («Динамо» М) – 22 (1), Денис Паршин («Торпедо») - 18, Михаил Варнаков («Торпедо») – 15, Алексей Терещенко («Динамо» Мн) - 6, Максим Афиногенов («Динамо» М) – 4, Максим Рыбин («Северсталь») - 3.

КЛУБ БОБРОВА. ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕГОДНЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Борис Михайлов 207 - 25 428 34 30 12 736 2 Владимир Петров 192 - 32 370 15 26 8 643 3 Вячеслав Старшинов 149 3 2 408 28 24 1 615 4 Сергей Мозякин* 66 - - 530 8 - - 604 5 Александр Мальцев 212 2 - 329 16 20 1 580 6 Сергей Макаров 191 - 59 324 6 - - 580 7 Валерий Харламов 197 2 24 293 21 18 12 567 8 Александр Якушев 146 3 2 340 28 26 3 548 9 Анатолий Фирсов 135 2 14 346 12 30 7 546 10 Вениамин Александров 120 1 - 351 22 16 1 511 11 А Алексей Гурышев 73 20 - 379 30 - 5 507 12 Владимир Викулов 109 1 13 283 42 37 9 494 13 В Владимир Крутов 152 - 34 289 6 - - 481 14 Данис Зарипов 40 - 6 414 5 - - 465 15 Хелмут Балдерис 76 - 3 333 19 1 1 433 16 Максим Сушинский 56 - 13 350 4 - - 423 17 Сергей Капустин 119 - 5 278 12 4 2 420 18. Всеволод Бобров 94 14 - 254 31 - 5 398 19. И Виктор Шалимов 66 - 3 294 18 9 - 390 20 Алексей Морозов 48 - 3 337 - - - 388 21 Николай Дроздецкий 64 - 34 253 25 - - 376 22 Андрей Хомутов 101 - 43 198 2 - - 344 23 Борис Майоров 64 1 - 255 8 11 2 341 24 Владимир Шадрин 71 2 4 213 15 24 5 334 25 Вячеслав Быков 101 - 28 195 3 - - 327 26 Виктор Шувалов 55 20 - 222 21 - 5 323 27 Александр Альметов 79 - - 212 15 17 - 323 28 Константин Локтев 85 - - 213 8 11 - 317 29 Виктор Цыплаков 3 - - 264 29 21 - 317 30 Игорь Ларионов 80 - 19 204 7 - - 310 31 Виктор Жлуктов 81 - 13 197 8 2 1 302 32 Александр Скворцов 41 - - 244 7 3 - 295 33 Владимир Юрзинов 28 - - 239 9 14 - 290 34 Евгений Корешков - - 8 268 10 - - 286 35 Александр Бодунов 23 - 1 207 25 23 3 282 36 Вячеслав Фетисов 96 - 28 153 5 - - 282 37 Владимир Гребенников 18 - - 254 6 2 - 280 38 Александр Кожевников 28 - 1 243 8 - - 280 39 Александр Голиков 43 - - 225 8 4 280 40 Александр Мартынюк 24 - 2 212 26 14 1 279 41 Александр Пережогин 17 - 6 252 4 - - 279 42 Евгений Мишаков 50 2 5 183 13 21 1 275 43 Евгений Грошев 14 1 - 236 15 6 2 274 44 Александр Корешков - - 18 247 9 - - 274 45 Александр Уваров 24 23 - 201 25 - - 273 46 В Валентин Козин 3 - - 235 15 16 4 273 47 А Алексей Калюжный - - 5 265 - - - 270 48 Петр Природин 8 - - 234 21 4 - 267 49 Сергей Осипов - 1 8 245 13 - - 267 50 Евгений Шастин - 2 5 240 15 - - 262 51 Михаил Варнаков 33 - - 226 2 - - 261 52 И Илья Ковальчук 69 - - 184 8 - - 261 53 Михаил Бычков 16 3 - 208 28 2 2 259 54 Виктор Якушев 56 2 - 163 19 16 - 259 55 В Валерий Белоусов 1 - - 216 36 6 - 259 56 И Игорь Григоренко 14 1 232 10 - - 257 57 Юрий Моисеев 13 - 9 198 14 18 3 255 58 Евгений Зимин 28 - 3 185 15 21 2 254 59 Валерий Каменский 88 - 18 144 2 - - 252 60. Н Найджел Доус - - - 247 4 - - 251 БЛИЖАЙШИЕ КАНДИДАТЫ 1. Александр Радулов 42 - 1 192 8 - - 243 2. Вадим Шипачев 28 - - 188 6 - - 222 3. Михаил Варнаков 2 - - 219 - - - 221 4. Игорь Мирнов - - 6 212 2 - - 220 5. Сергей Широков 18 - - 196 2 - - 216 6. Денис Паршин 3 - - 209 - - - 212 7. Алексей Терещенко 24 - 4 180 2 - - 210 8. Максим Афиногенов 28 - 11 165 4 - - 208 9. Максим Рыбин 10 - - 188 - - - 198 10. Максим Пестушко 2 - - 191 1 - - 194

Обозначения: 1 - сборная страны; 2 - неофициальные матчи сборной; 3 – еврокубки; 4 - чемпионаты страны; 5 – кубковые турниры; 6 - турнир на призы газеты «Советский спорт»; 7 – международные турниры; 8 - общее количество шайб.

*Выделены действующие игроки.