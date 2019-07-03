В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июля 2019 17:37ХоккейБеличенко Олег

В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте

В этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.

В 1979 году в еженедельнике «Футбол-Хоккей», №44, в статье А.Брусованского, снабженной комментариями известнейших отечественных тренеров, игроков и спортивных журналистов, было объявлено о создании Клуба хоккейных бомбардиров, которому присвоили имя легендарного Всеволода Боброва. Было решено, что членом Клуба может стать хоккеист, забросивший не менее 250 шайб в матчах чемпионата страны, ОИ, чемпионатах мира и Европы, а также наиболее популярных и престижных международных турнирах.

Рубеж в 250 шайб выбран не случайно. Он обеспечивал объективную оценку достигнутых хоккеистами результатов и в то же время позволял принять в члены Клуба как выдающихся мастеров первых поколений, так и действующих бомбардиров.

бобров

На момент создания в клуб вошли 17 бомбардиров. Позже благодаря появлению новых данных в зачет добавили ряд международных турниров, Кубок СССР, Кубок европейских чемпионов, Евролигу, Суперкубок Европы, Континентальный кубок, межконтинентальные турниры, официальные и неофициальные матчи сборной страны, матчи турниров, относящихся к уровню Кубка Лиги. Наконец, совсем недавно - турниры на призы газеты «Советский спорт» за 1960-73 гг.

Это позволило ввести в клуб ряд новичков – среди них выдающиеся игроки прошлых лет: В.Юрзинов, А.Альметов, В.Шувалов, Е.Грошев, А.Мартынюк, П.Природин, М.Бычков, А.Уваров, Е.Мишаков, В.Белоусов, М.Варнаков, А.Бодунов, В.Якушев, Ю.Моисеев, Е.Зимин. При этом огромную роль сыграли архивные поиски.

КЛУБ БОБРОВА. ПОЛОЖЕНИЕ НА МОМЕНТ ОСНОВАНИЯ

Игрок

ЧМЕ и ОИ

Международные

турниры

Чемпионаты СССР

Итого

1

Борис Михайлов

102

36

396

534

2

Вячеслав Старшинов

65

1

404

470

3

Владимир Петров

72

34

322

428

4

Алексей Гурышев

36

-

379

415

5

Вениамин Александров

63

-

345

408

6

Анатолий Фирсов

64

4

339

407

7

Александр Якушев

63

19

323

405

8

Валерий Харламов

86

43

268

397

9

Александр Мальцев

79

36

264

379

10

Владимир Викулов

52

17

279

348

11

Виктор Цыплаков

1

-

304

305

12

Борис Майоров

28

-

252

280

13

Всеволод Бобров

34

-

243

277

14

Валентин Козин

-

-

274

274

15

Константин Локтев

48

-

213

261

16

Владимир Гребенников

8

-

252

260

17

Владимир Шадрин

40

6

211

257

Обозначения: ЧМЕ и ОИ - чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

В минувшем сезоне клуб пополнили сразу четверо снайперов. Один из них - Найджел Доус – действующий. Трое других - выдающиеся советские хоккеисты, чемпионы ОИ, мира и Европы Виктор Якушев, Юрий Моисеев, Евгений Зимин - закончили карьеру более 40 лет назад. Недостачу для вступления в клуб им позволили покрыть шайбы, заброшенные в турнирах «Советского спорта». Голы в них увеличили лицевые счета еще у 30 членов клуба.

В клубе уже были представители ближнего зарубежья – братья Корешковы из Казахстана, Алексей Калюжный из Белоруссии. Но вот иностранец в полном смысле появился только теперь. Правда, канадский форвард «Автомобилиста» Найджел Доус заигран за сборную Казахстана. Рубежный 250-й гол он забил 26 февраля в ворота «Трактора».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ КЛУБА

НАЙДЖЕЛ ДОУС

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Родился 9 февраля 1985 года, Виннипег, Канада.

Нападающий. С 2001 по 2011 год выступал в североамериканских лигах: WHL - «Кутеней Айс», АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк», «Чикаго Вулвз», «Гамильтон Булдогс», НХЛ – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз», «Монреаль Канадиенс».

В КХЛ с 2011 года: «Барыс» (Астана), с 2018 – «Автомобилист» (Екатеринбург). В регулярном чемпионате - 247 шайб, в Кубке Гагарина – 4.

Чемпион молодежного ЧМ-2005, вице-чемпион-2004 (сборная Канады). Участник ЧМ-2016 и 2017, квалификационного турнира ОИ-2018 (сборная Казахстана). Обладатель Кубка Виктории-2008 («Нью-Йорк Рейнджерс»). Лучший снайпер КХЛ-2017/18. Пятикратный участник Матча звезд КХЛ - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Шайбы по сезонам:

2011/12 - «Барыс» - 17; 2012/13 - «Барыс» - 29 (в том числе - 2 решающих буллита); 2013/14 - «Барыс» - 28; 2014/15 - «Барыс» - 33 (1); 2015/16 - «Барыс» - 31; 2016/17 - «Барыс» - 43; 2017/18 - «Барыс» - 35; 2018/19 - «Автомобилист» – 31 (1).

ВИКТОР ЯКУШЕВ

1

16 ноября 1937, Москва - 6 июля 2001, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).

С 1955 по 1979 год выступал за «Локомотив» (Москва). Чемпион ОИ-1964, третий призер 1960. Чемпион мира 1963-67, второй призер 1959, третий – 1960 и 1961. Чемпион Европы 1959, 1960, 1963-67, второй призер 1961. Третий призер чемпионата СССР-1961.

В чемпионатах СССР - 163 шайбы, в Кубке страны – 19, в турнирах «Советского спорта» - 16, за сборную страны – 56, в неофициальных матчах сборной – 2 шайбы.

Лучший бомбардир чемпионата СССР 1958/59. 9 раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов СССР.

ЮРИЙ МОИСЕЕВ

2

15 июля 1940, Пенза - 24 сентября 2005, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер СССР (1982).

С 1957 по 1960 год выступал за «Труд» (Пенза), 1960 - 1962 - «Металлург» (Новокузнецк), 1962 - 1972 – ЦСКА. Чемпион СССР 1963 - 1966, 1968, 1970 - 1972, второй призер - 1967, 1969.

В чемпионатах СССР - 200 шайб. Обладатель Кубка СССР 1966 - 1969 (14 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 19 шайб. За сборную страны – 13 шайб, в международных турнирах – 3, еврокубках – 9.

Пять раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ, мира и Европы-1968. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 - 1971.

С 1984 по 1989 – главный тренер «Динамо» (Москва): трижды – 2-е место, 1 раз – 3-е. В 1995 - 1999 и 2001 – 2003 - главный тренер казанского «Ак Барса». В сезоне 1997/98 завоевал звание чемпиона России.

Шайбы по сезонам:

1960/61 - «Металлург» (Новокузнецк) – 9; 1961/62 - «Металлург» (Новокузнецк) – 17; 1962/63 – ЦСКА – 16; 1963/64 – ЦСКА – 19; 1964/65 – ЦСКА – 20; 1965/66 – ЦСКА – 16; 1966/67 – ЦСКА – 20; 1967/68 – ЦСКА – 18; 1968/69 – ЦСКА – 18; 1969/70 – ЦСКА – 24; 1970/71 – ЦСКА – 16; 1971/72 – ЦСКА – 5.

ЕВГЕНИЙ ЗИМИН

3

6 августа 1947, Москва - 28 декабря 2018, Москва.

Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный тренер РСФСР (1981).

С 1964 по 1965 год выступал за «Локомотив» (Москва), 1965 - 1974 – «Спартак» (Москва), 1974 - 1976 – СКА МВО, 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва). Чемпион СССР 1967 и 1969, второй призер 1966, 1968, 1970, 1973, бронзовый - 1972.

В чемпионатах СССР - 185 шайб. Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971, финалист 1967 (15 шайб). В турнирах «Советского спорта» - 21 шайба. За сборную страны – 28 шайб, в международных турнирах – 2, еврокубках – 3.

Шесть раз входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона. Чемпион ОИ 1968 и 1972, Чемпион мира 1968, 1969, 1971. Чемпион Европы 1968, 1969, второй призер 1971. Участник первых матчей со сборной Канады-НХЛ в 1972 году и автор первой шайбы сборной СССР. Обладатель Кубка европейских чемпионов-1975 (финал состоялся в 1977 г.), финалист 1970.

В 1981 - главный тренер юниорской сборной СССР - чемпиона Европы. В сезоне-1984/1985 - главный тренер «Спартака». В 1994 - 2004 - главный тренер команды «Звезды России» на Кубке «Спартака». В 1996 - тренер сборной России на Кубке мира. Также работал с юношеской сборной страны, которая становилась чемпионом Европы.

Шайбы по сезонам:

1964/65 - «Локомотив» (Москва) – 9; 1965/66 - «Спартак» – 13; 1966/67 - «Спартак» – 34; 1967/68 - «Спартак» – 32; 1968/69 - «Спартак» – 23; 1969/70 - «Спартак» – 26; 1970/71 - «Спартак» – 16; 1971/72 - «Спартак» – 12; 1972/73 - «Спартак» – 4; 1973/74 - «Спартак» – 15; 1976/77 - «Крылья Советов» (Москва) – 1.

***

В прошлом сезоне повысили лицевые счета члены клуба Сергей Мозякин («Магнитка») - 23 шайбы в чемпионате России, Данис Зарипов («Ак Барс») – 9, Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ) – 3 шайбы (в том числе 1 – решающий буллит) на чемпионате мира-2019.

Увеличили свои показатели и кандидаты в члены клуба: Сергей Широков («Авангард») – 26 шайб (в том числе - 2 решающий буллит) в чемпионате России, Вадим Шипачев («Динамо» М) – 22 (1), Денис Паршин («Торпедо») - 18, Михаил Варнаков («Торпедо») – 15, Алексей Терещенко («Динамо» Мн) - 6, Максим Афиногенов («Динамо» М) – 4, Максим Рыбин («Северсталь») - 3.

КЛУБ БОБРОВА. ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕГОДНЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Борис Михайлов

207

-

25

428

34

30

12

736

2

Владимир Петров

192

-

32

370

15

26

8

643

3

Вячеслав Старшинов

149

3

2

408

28

24

1

615

4

Сергей Мозякин*

66

-

-

530

8

-

-

604

5

Александр Мальцев

212

2

-

329

16

20

1

580

6

Сергей Макаров

191

-

59

324

6

-

-

580

7

Валерий Харламов

197

2

24

293

21

18

12

567

8

Александр Якушев

146

3

2

340

28

26

3

548

9

Анатолий Фирсов

135

2

14

346

12

30

7

546

10

Вениамин Александров

120

1

-

351

22

16

1

511

11

А Алексей Гурышев

73

20

-

379

30

-

5

507

12

Владимир Викулов

109

1

13

283

42

37

9

494

13

В Владимир Крутов

152

-

34

289

6

-

-

481

14

Данис Зарипов

40

-

6

414

5

-

-

465

15

Хелмут Балдерис

76

-

3

333

19

1

1

433

16

Максим Сушинский

56

-

13

350

4

-

-

423

17

Сергей Капустин

119

-

5

278

12

4

2

420

18.

Всеволод Бобров

94

14

-

254

31

-

5

398

19.

И Виктор Шалимов

66

-

3

294

18

9

-

390

20

Алексей Морозов

48

-

3

337

-

-

-

388

21

Николай Дроздецкий

64

-

34

253

25

-

-

376

22

Андрей Хомутов

101

-

43

198

2

-

-

344

23

Борис Майоров

64

1

-

255

8

11

2

341

24

Владимир Шадрин

71

2

4

213

15

24

5

334

25

Вячеслав Быков

101

-

28

195

3

-

-

327

26

Виктор Шувалов

55

20

-

222

21

-

5

323

27

Александр Альметов

79

-

-

212

15

17

-

323

28

Константин Локтев

85

-

-

213

8

11

-

317

29

Виктор Цыплаков

3

-

-

264

29

21

-

317

30

Игорь Ларионов

80

-

19

204

7

-

-

310

31

Виктор Жлуктов

81

-

13

197

8

2

1

302

32

Александр Скворцов

41

-

-

244

7

3

-

295

33

Владимир Юрзинов

28

-

-

239

9

14

-

290

34

Евгений Корешков

-

-

8

268

10

-

-

286

35

Александр Бодунов

23

-

1

207

25

23

3

282

36

Вячеслав Фетисов

96

-

28

153

5

-

-

282

37

Владимир Гребенников

18

-

-

254

6

2

-

280

38

Александр Кожевников

28

-

1

243

8

-

-

280

39

Александр Голиков

43

-

-

225

8

4

280

40

Александр Мартынюк

24

-

2

212

26

14

1

279

41

Александр Пережогин

17

-

6

252

4

-

-

279

42

Евгений Мишаков

50

2

5

183

13

21

1

275

43

Евгений Грошев

14

1

-

236

15

6

2

274

44

Александр Корешков

-

-

18

247

9

-

-

274

45

Александр Уваров

24

23

-

201

25

-

-

273

46

В Валентин Козин

3

-

-

235

15

16

4

273

47

А Алексей Калюжный

-

-

5

265

-

-

-

270

48

Петр Природин

8

-

-

234

21

4

-

267

49

Сергей Осипов

-

1

8

245

13

-

-

267

50

Евгений Шастин

-

2

5

240

15

-

-

262

51

Михаил Варнаков

33

-

-

226

2

-

-

261

52

И Илья Ковальчук

69

-

-

184

8

-

-

261

53

Михаил Бычков

16

3

-

208

28

2

2

259

54

Виктор Якушев

56

2

-

163

19

16

-

259

55

В Валерий Белоусов

1

-

-

216

36

6

-

259

56

И Игорь Григоренко

14

1

232

10

-

-

257

57

Юрий Моисеев

13

-

9

198

14

18

3

255

58

Евгений Зимин

28

-

3

185

15

21

2

254

59

Валерий Каменский

88

-

18

144

2

-

-

252

60.

Н Найджел Доус

-

-

-

247

4

-

-

251

БЛИЖАЙШИЕ КАНДИДАТЫ

1.

Александр Радулов

42

-

1

192

8

-

-

243

2.

Вадим Шипачев

28

-

-

188

6

-

-

222

3.

Михаил Варнаков

2

-

-

219

-

-

-

221

4.

Игорь Мирнов

-

-

6

212

2

-

-

220

5.

Сергей Широков

18

-

-

196

2

-

-

216

6.

Денис Паршин

3

-

-

209

-

-

-

212

7.

Алексей Терещенко

24

-

4

180

2

-

-

210

8.

Максим Афиногенов

28

-

11

165

4

-

-

208

9.

Максим Рыбин

10

-

-

188

-

-

-

198

10.

Максим Пестушко

2

-

-

191

1

-

-

194

Обозначения: 1 - сборная страны; 2 - неофициальные матчи сборной; 3 – еврокубки; 4 - чемпионаты страны; 5 – кубковые турниры; 6 - турнир на призы газеты «Советский спорт»; 7 – международные турниры; 8 - общее количество шайб.

*Выделены действующие игроки.

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Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
03/07 08:36Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
02/07 15:00Футбол
Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против БразилииВ ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
03/07 15:38Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
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