«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубам Клубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду.

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский покинули «Коламбус» и будут играть за новые клубы. Оба игрока хотели продолжить карьеру в одной команде, но в итоге форварда подписал контракт с «Рейнджерс», а вратарь – с «Флоридой». Панарин говорит, что ему будет не хватать Бобровского. «Буду по тебе скучать, Серега», – написал он в своем Instagram.

Бобровский же опубликовал трогательное сообщение фанатам «Коламбуса».

«Я мечтал играть за «Рейнджерс»

Как только стало известно, что Панарин переходит в «Рейнджерс», на медиаэкране, который установлен на фасаде легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден», поприветствовали россиянина.

Затем «Рейнджеры» запустили сериал «выбери номер для Панарина». Болельщики голосовали за числа «10» и «26». В итоге победил первый вариант.

«Рейнджерс» очень быстро сделали клубную джерси Панарину и устроили с хоккеистом фотосессию на фоне ледового дворца.

Панарин побывал в самой арене, зашел в раздевалку и дал интервью журналистам.

«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Это команда из «Оригинальной шестерки». Мое сердце всегда было здесь. Я дома. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнется не скоро», – сказал Панарин.

О его переходе высказались все главные действующие лица в «Рейнджерс»: генеральный менеджер, главный тренер и король Нью-Йорка – Хенрик Лундквист. Швед был наиболее лаконичен. «Добро пожаловать в «Большое яблоко», Хлебушек», – написал Лундквист в Twitter.

Welcome to the Big Apple Breadman!#NYR 🍞🍎🗽 — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 1 июля 2019 г.

«Счастлив присоединиться к «Флориде»

Бобровского во «Флориде» встретили не менее эффектно. Болельщикам даже показали, как Боб подписывал контракт с клубом.

«Флорида» искренне рада, что российский вратарь теперь будет выступать за «Пантерз». Клуб смакует лучшие спасения Бобровского. Их и правда можно пересматривать вечно.

В клубе вышел шуточный спор за 72-й номер. Нападающий «Флориды» Фрэнк Ватрано подшутил на передачей своего 72-го номера новичку команды. «Рад отдать 72-й номер, похоже, теперь буду играть под 77-м. Не могу дождаться своего нового «Ролекса» и бесплатных обедов в течение года», - сказал Ватрано. Никто не сомневался, что 72-й номер достанется Бобу. «Флорида» уже продает джерси с фамилией российского голкипера.

Stop by @thebbtcenter tonight until 8 pm. and tomorrow 10-5pm to select your 2019-20 seats. Shop new merchandise in Pantherland and more.



More Info » https://t.co/9JmfTuz4t0 pic.twitter.com/DneH0IT2ni — Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 июля 2019 г.

Естественно, Бобровский поучаствовал в пресс-конференции. «Считаю, что у «Флориды» есть все необходимые ингредиенты для успеха. Молодая, талантливая команда, которую возглавляет один из лучших тренеров в лиге. Уверен, что мы добьемся больших высот вместе. Сомнений не было. «Пантерс» были для меня самым приоритетным вариантом», – сказал Бобровский.

“With the bright future this team has, with a great coach and management and with a really talented group of guys, I’m excited to be here. I think we can make something really special here,” - @SergeiBobrovsky. pic.twitter.com/uyMwfuuf5H — Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 июля 2019 г.

В своем Instagram Бобровский был более лаконичен. Он написал, что счастлив оказаться во «Флориде».