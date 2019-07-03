«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубам

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский покинули «Коламбус» и будут играть за новые клубы. Оба игрока хотели продолжить карьеру в одной команде, но в итоге форварда подписал контракт с «Рейнджерс», а вратарь – с «Флоридой». Панарин говорит, что ему будет не хватать Бобровского. «Буду по тебе скучать, Серега», – написал он в своем Instagram.
Бобровский же опубликовал трогательное сообщение фанатам «Коламбуса».
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Dear CBJ fans I have decided to move on. It was very fun road. We have done lots of good things for my time in CBJ and wish this team and city nothing but the Best! Yes we didn’t reach our goal but we became a really good competitive team. I decided to move on. I write my own story and today that’s my decision. I want to thank fans from the bottom of my heart for all support and excitement during my 7 years in CBJ. I want to thank city of Columbus. This city has been treating me and my family very well, no matter what. I want to say thank to my teammates. I wouldn’t achieve anything without you guys. It’s been a pleasure to work and compete with you shoulder to shoulder. I want to say thank you to entire Blue Jackets organization, all coaches I worked with and everyone from the stuff. Columbus will stay in my heart forever. Дорогие фанаты CBJ. Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю Коламбусу дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой. Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный приём. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб Blue jackets, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. Коламбус навсегда останется жить в моем сердце.
Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)
Как только стало известно, что Панарин переходит в «Рейнджерс», на медиаэкране, который установлен на фасаде легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден», поприветствовали россиянина.
Coming soon @TheGarden...#NYR @9Artemi! pic.twitter.com/5DX2F4GqkL— New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.
Затем «Рейнджеры» запустили сериал «выбери номер для Панарина». Болельщики голосовали за числа «10» и «26». В итоге победил первый вариант.
Let’s help new #NYR @9Artemi out! pic.twitter.com/iwPB7PJR32— New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.
«Рейнджерс» очень быстро сделали клубную джерси Панарину и устроили с хоккеистом фотосессию на фоне ледового дворца.
📍 NYC pic.twitter.com/v9G97NZ9eI— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
Панарин побывал в самой арене, зашел в раздевалку и дал интервью журналистам.
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@artemiypanarin is welcomed by his new MSG family @thegarden! 👏 👏
Публикация от New York Rangers (@nyrangers)
«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Это команда из «Оригинальной шестерки». Мое сердце всегда было здесь. Я дома. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнется не скоро», – сказал Панарин.
Welcome to the New York Rangers! #NYR pic.twitter.com/lCOiNcoKq5— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
О его переходе высказались все главные действующие лица в «Рейнджерс»: генеральный менеджер, главный тренер и король Нью-Йорка – Хенрик Лундквист. Швед был наиболее лаконичен. «Добро пожаловать в «Большое яблоко», Хлебушек», – написал Лундквист в Twitter.
Welcome to the Big Apple Breadman!#NYR 🍞🍎🗽— Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 1 июля 2019 г.
Бобровского во «Флориде» встретили не менее эффектно. Болельщикам даже показали, как Боб подписывал контракт с клубом.
🖊 to 📃 pic.twitter.com/TKBp2fxzJb— Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 июля 2019 г.
«Флорида» искренне рада, что российский вратарь теперь будет выступать за «Пантерз». Клуб смакует лучшие спасения Бобровского. Их и правда можно пересматривать вечно.
We’ve got our man!— Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июля 2019 г.
Welcome to the next era of #FlaPanthers goaltending.
» https://t.co/TIfpXBlDL9 pic.twitter.com/Yd1KDiMDfs
В клубе вышел шуточный спор за 72-й номер. Нападающий «Флориды» Фрэнк Ватрано подшутил на передачей своего 72-го номера новичку команды. «Рад отдать 72-й номер, похоже, теперь буду играть под 77-м. Не могу дождаться своего нового «Ролекса» и бесплатных обедов в течение года», - сказал Ватрано. Никто не сомневался, что 72-й номер достанется Бобу. «Флорида» уже продает джерси с фамилией российского голкипера.
Stop by @thebbtcenter tonight until 8 pm. and tomorrow 10-5pm to select your 2019-20 seats. Shop new merchandise in Pantherland and more.— Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 июля 2019 г.
More Info » https://t.co/9JmfTuz4t0 pic.twitter.com/DneH0IT2ni
Естественно, Бобровский поучаствовал в пресс-конференции. «Считаю, что у «Флориды» есть все необходимые ингредиенты для успеха. Молодая, талантливая команда, которую возглавляет один из лучших тренеров в лиге. Уверен, что мы добьемся больших высот вместе. Сомнений не было. «Пантерс» были для меня самым приоритетным вариантом», – сказал Бобровский.
“With the bright future this team has, with a great coach and management and with a really talented group of guys, I’m excited to be here. I think we can make something really special here,” - @SergeiBobrovsky. pic.twitter.com/uyMwfuuf5H— Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 июля 2019 г.
В своем Instagram Бобровский был более лаконичен. Он написал, что счастлив оказаться во «Флориде».
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Hi Florida! So excited to join the Florida Panthers organization! Can’t wait to meet all the guys and start performing for you/Привет Флорида! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас😍🌞🤗
Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)