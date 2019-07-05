Овечкин – по-прежнему самый дорогой в НХЛ

НХЛ как бизнес-машиной невозможно не восхищаться. За 15 лет потолок зарплат в лиге поднялся с 39 млн долларов в 2005 году до 81,5 млн в наступающем сезоне. Неудивительно, что в это межсезонье клубы засыпали деньгами свободных агентов, не важно, сколько им лет – 21 как Ахо или 34 как Павелски. Подводим первые итоги трансферного безумия-2019.

1. ЭРИК КАРЛССОН - $92 млн (8 лет)

Сан-Хосе: $6,5 млн за сезон-2018/19

Сан-Хосе: $11,5 млн за сезон-2019/20

Шведский защитник решил не выходить на рынок свободных агентов и подписал рекордный в это межсезонье контракт на максимально возможный срок – 8 лет. С $11,5 млн за сезон Карлссон стал самым высокооплачиваемым оборонцем в лиге, уступая только нападающим Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» - 12,5 млн, Артемию Панарину и Остону Меттьюзу из «Торонто» - 11,634 млн.

По суммарной величине контракта Карлссон вышел на седьмое место среди действующих игроков. Возглавляет этот список по-прежнему Александр Овечкин – 124 млн. Далее идут защитник Ши Уэбер («Монреаль») – 110 млн, центрфорвард Сидни Кросби («Питтсбург») – 104,4 млн, центрфорвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 100 млн, нападающий Зак Паризе и защитник Райан Сутер (оба - «Миннесота») – по 98 млн.

2. АРТЕМИЙ ПАНАРИН - 81,5 (7)

Коламбус: 6

Рейнджерс: 11,64

Уралец мог стать вместе с Макдэвидом самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, но отверг заманчивые предложения «Колорадо», «Айлендерс» и «Коламбуса», которые доходили до 12,5 млн в год. Артемий выбрал самый популярный клуб мира, принимающий гостей на самом престижном стадионе планеты. Очевидно, что резко омоложенная команда будет строиться вокруг россиянина, который в Нью-Йорке сможет раскрыть свой талант во всей красе.

Но это и огромная ответственность. Времени на раскачку нет: на Манхэттене цели всегда максимальные. Вот только далеко не все звездные игроки выдерживают это сумасшедшее давление и оправдывают доверие и многомиллионные контракты. Пожалуй, одному Марку Мессье удалось в «Рейнджерс» перезапустить карьеру и помочь «Синим рубашкам» в 1994 году взять Кубок Стэнли после 54-летнего перерыва. А вот призыв Уэйна Гретцки, Тео Флери, Валерия Каменского, Эрика Линдроса, Павла Буре, Яромира Ягра ничего не дал. В любом случае с Панариным, Георгиевым, Шестеркиным, Рыковым, Кравцовым, Наместниковым, Бучневичем «Рейнджерс» теперь самая русская команда НХЛ.

3. ДЖЕФФ СКИННЕР - 72 (8)

Баффало: 5,725

Баффало: 9

Канадский нападающий, как и Карлссон, не стал до 1 июля ждать предложений от других клубов и остался в «Баффало», подписав 7 июня контракт на максимальный срок. Больше Скиннера в «Сейбрз» зарабатывает лишь центрфорвард Джек Айкел, у которого восьмилетний договор на 80 млн. Но американец и моложе на 4 года, в октябре ему стукнет только 23. Всю карьеру он провел в «Баффало», а Скиннер пришел из «Каролины» прошлым летом.

В новой команде обладатель Колдер трофи-2011 (приза лучшему новичку лиги) резко прибавил: впервые выбил 40 шайб, а по очкам – 64 повторил личный рекорд. Также впервые за семь чемпионатов Скиннер выбрался в «Сейбрз» из отрицательной полезности: в прощальном сезоне в «Каролине» он установил свой антирекорд «минус 27». Видимо, поэтому Джеффа и отпустили без проблем в «Баффало», где он вернулся на уровень дебютного года.

4. СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ - 70 (7)

Коламбус: 7,425

Флорида: 10

С $10 млн в год 30-летний новокузнечанин ворвался в топ-10 контрактов НХЛ, оставив позади и Овечкина с его кажущимися теперь смешными 9,54 млн и Кучерова с Малкиным – по 9,5 млн. Впрочем, если взять общую сумму Боб среди россиян лишь пятый после Овечкина (124 млн), Панарина (81,5 млн) и Кучерова с Малкиным (по 76 млн). Из вратарей в НХЛ больше зарабатывает один канадец Кори Прайс, которому «Монреаль» прошлым летом подмахнул баснословный 84-миллионый договор на 8 лет!

Так получилось, что за 9 лет в НХЛ (2 – в «Филадельфии», 7 – в «Коламбусе») у чемпиона мира-2014 ни разу не было реального шанса побороться за Кубок Стэнли. Только этой весной двукратный обладатель Везины трофи (приза лучшему голкиперу сезона) впервые добрался до второго раунда плей-офф.

Хочется надеяться, что в обновленной «Флориде» с Барковым, Дадоновым, Строльманом, Юбердо, Коннолли, Ватрано, Аккьяри самому дорогому игроку «Пантер» удастся подняться на вершину.

5. ЛОГАН КУТЮР - 64 (8)

Сан-Хосе: 6

Сан-Хосе: 8

Канадский центрфорвард и в наступающем сезоне должен был получать $6 млн. Но 30-летний обладатель Кубка мира-2016 не стал ждать следующего лета, когда он выходил бы на рынок свободных агентов и мог впервые в карьере сменить клуб. Кутюр воспользовался удачным стечением обстоятельств – в позапрошлом сезоне он с 34 голами впервые стал лучшим снайпером «Шаркс», в минувшем - установил личный рекорд по очкам в регулярке – 70 (27+43), а в плей-офф с 14 голами оказался первым снайпером и третьим бомбардиром (20 очков) всей лиги. Нападающий стал шестым действующим игроком после Малкина, Кейна, Кучерова, Овечкина, Гюнцеля, дважды забросившим в одном розыгрыше Кубка Стэнли 10 и более шайб (первый раз – в 2016 году, когда «Акулы» дошли до финала).

Кто знает, что будет через год? Удастся ли удержаться на этом уровне? Ведь на ровном месте можно и травму получить. Кому ты тогда в 31 год нужен! Разумеется, Логан со своим агентом все это просчитал и 30 июня заключил восьмилетний контракт на 64 млн долларов.

6. МЭТТ ДЮШЕН - 56 (7)

Коламбус: 6

Нэшвилл: 8

Олимпийский чемпион-2014, двукратный чемпион мира (2015, 2016) перед дедлайном перешел из «Оттавы» в «Коламбус» и ударно провел концовку сезона. «Блю Джекетс» впервые в истории клуба выиграли серию Кубка Стэнли, отправив на каникулы не кого-нибудь, а триумфатора регулярки «Тампу»! Дюшен, набрав в плей-офф 10 (5+5) очков, выдвинулся в команде на ведущие роли, порой отодвигая в тень самого Панарина.

Вместе с Артемием 28-летний обладатель Кубка мира-2016 был самым лакомым блюдом нынешнего рынка свободных агентов. На канадца претендовали «Аризона», «Даллас», «Монреаль», но центрфорвард выбрал «Нэшвилл», с которым подписал контракт на максимальный срок.

Как выяснилось, помимо всего прочего Мэтт – фанат кантри-музыки. Так что, в ее столице ему будет комфортно и вне льда.

7. КЕВИН ХЕЙ3 - 50 (7)

Виннипег: 5,175

Филадельфия: 7,143

Троюродный брат Кита Ткачука и Тома Фицджеральда по ходу прошлого сезона перешел из «Рейнджерс» в «Виннипег», а летом права на него забрала «Филадельфия» в обмен на выбор в пятом раунде драфта-2019. Трудно сказать, чем зацепил «Флайерз» этот малоизвестный в Европе 27-летний американец, за пять сезонов в НХЛ ни разу не забивавший более 25 голов и не набиравший даже 55 очков, но «Филли» щедро выписали Хейзу 50-миллионный контракт на максимальный срок. Со своими 7142857 долларами за сезон он стал третьим в клубе после капитана «Летчиков» Клода Жиру (8,275 млн) и чеха Якуба Ворачека (8,25).

Эта щедрость тем более выглядит странной, что до сих пор сидит без контракта основной защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Поразительно, за бешеные деньги взяли кота в мешке, а с проверенным мастером договориться никак не могут! А ведь россиянину всего 22 года, и он мог бы верой и правдой служить команде десяток сезонов.

8. АНДЕРС ЛИ - 49 (7)

Айлендерс: 3,75

Айлендерс: 7

Капитан «Айлендерс» остался в клубе только благодаря тому, что переходить туда отказался Панарин, выбравший «Рейнджерс». Ударным у 29-летнего американского центрфорварда получился позапрошлый чемпионат, когда установил личные рекорды по голам (40) и очкам (62). Причем Андерс стал лучшим снайпером «Островитян» третий год кряду. Закономерно, что перед чемпионатом-2018/19 его назначили капитаном команды, 15-м в истории.

Но в минувшей регулярке двукратный бронзовый призер ЧМ (2015, 2018) уровень не удержал – сбавил как по голам (28), так и очкам (51). В двух раундах плей-офф Ли отличился лишь однажды. Неудивительно, что у генменеджера ньюйоркцев Лу Ламорелло возникли сомнения, и окончательное решение он принял только после отказа Панарина. В итоге Ли добился сразу двукратной прибавки к жалованью и стал самым высокооплачиваемым в «Айлендерс». Прежде более 6 млн в год (такой контракт у центра Брока Нельсона и защитника Джонни Бойчака) в клубе никто не получал.

9. СЕБАСТЬЯН АХО - 42,27 (5)

Каролина: 1,775

Каролина: 8,454

Такого в НХЛ не было шесть лет! На 21-летнего лидера «Каролины», у которого завершился контракт новичка, положил глаз «Монреаль». «Канадиенс» сделали финну оффершит, а тот его принял. Это был первый случай в НХЛ с 2013 года и 36-й в истории лиги. «Каролина» могла либо повторить предложение канадского клуба, либо получить взамен по одному выбору в первом, втором и третьем раунде драфта-2020. Американцы выбрали первое, хотя «Монреаль» сделал все, чтобы этого не случилось. В первый год контракта центрфорварду нужно выплатить 12 млн долларов и 10,57 млн - в следующем, причем уже этим летом в качестве бонуса из этой суммы нужно выложить 11,3 млн, а через год – 9,87.

«Канадиенс» надеялись, что команда, занимающая по платежеспособности 26-е место в лиге, эти условия не потянет. Но просчитались: уже на следующий день, 2 июня, «Каролина» повторила контракт «Монреаля» - 42,27 млн за 5 лет. Любопытно, что изначально Ахо претендовал на 9,5 млн в год, тогда как «Харрикейнз» давали только 7,5. В итоге вышло ровно посередине.

10. МАТС ЗУККАРЕЛЛО - 30 (5)

Даллас: 4,5

Миннесота: 6

Все мы прекрасно помним этого форварда по сезону-2012/13 в «Магнитке», где он по большому счету ничего не показал: в 51 матче – 32 (13+19) очка. Однако в НХЛ, как это ни странно, норвежец оказался чрезвычайно востребован. «Миннесота» будет его третьей командой в лиге, а величина контракта все время возрастает.

Начинал с 900 тысяч долларов в «Рейнджерс» в дебютный сезон-2010/11. Затем там же выбил 1,15 млн в год, далее – сразу 3,55 млн в год и наконец – 18 млн за четыре сезона. В феврале Зуккарелло впервые сменил клуб, переехав в «Даллас», где сразу сломал руку. Пропустил пять недель. Однако к плей-офф сумел восстановиться и набрал в 13 матчах 11 (4+7) очков, разделив с Сегином лидерство в «Старз» и обойдя Радулова – 10 (5+5). В награду 31-летний нападающий получил щедрое предложение от «Миннесоты», где по зарплате будет третьим после Паризе и Сутера.

11. ДЖО ПАВЕЛСКИ - 21 (3)

Сан-Хосе: 6

Даллас: 7

Капитан «Сан-Хосе» стал жертвой потолка зарплат. Подписав Эрика Карлссона, Логана Кутюра, а в прошлом году – Эвандера Кейна, «Шаркс» оказались припертыми к стенке. На американца, которому 11 июля стукнет уже 35 лет, элементарно не осталось свободных денег.

Естественно, вице-чемпион Олимпиады-2010, хорошо нам известный по игре в локаутный год за минское «Динамо», быстренько нашел новое место работы. Причем «Даллас» станет лишь его вторым клубом в НХЛ. Показательно, что ветерану оформили контракт выше, чем у Александра Радулова, у которого 6,25 млн в год. Больше в «Старз» лишь у Тайлера Сегина (9,85 млн) и Джейми Бенна (9,5 млн).

12. СЕМЕН ВАРЛАМОВ - 20 (4)

Колорадо: 5,9

Айлендерс: 5

Россиянин – единственный в нашем рейтинге, у кого зарплата снизилась. Но волжанин должен быть доволен и этим деньгам, ибо в минувшем сезоне проиграл конкуренцию немцу Филиппу Грубауэру в «Колорадо», в котором провел аж семь сезонов. К тому же с договором на 5 млн в год чемпион мира-2012 остается во вратарской элите НХЛ, а именно – на 13-м месте среди коллег по амплуа. К примеру, у Андрея Василевского всего 3,5 млн, а у того же Грубауэра – 3,33 млн в год.

Конечно, «Айлендерс» ждали Бобровского, но тот предпочел «Флориду». Робина Ленера, подверженного травмам, в Нью-Йорке не стали удерживать: шведа на один год подписали в «Чикаго» на те же 5 млн. Ламорелло, судя по всему, верит, что потенциал Варламова, который в сезоне-2013/14 в споре за Везину трофи уступил лишь финну Туукке Раску, далеко не исчерпан. Тем более у «Островитян» линия обороны выстроена куда лучше, чем в «Колорадо». А кроме того, уже в следующем году на Лонг-Айленде ждут Илью Сорокина, которому соотечественник поможет быстрее адаптироваться.