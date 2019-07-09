Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛ Чемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.

Через неделю клубы Континентальной хоккейной лиги начнут выходить из отпусков. Болельщики наконец-то увидят первые контуры своих команд. Все хотят поскорее посмотреть новичков в деле. Некоторые клубы усиливались исключительно игроками с опытом выступлений в КХЛ. Другие же решили рискнуть и пригласили хоккеистов, которым предстоит дебют в российской лиге.

«Советский спорт» проанализировал составы клубов и выбрал самых интересных легионеров-дебютантов КХЛ.

н. Брукс Мэйсек, н. Питер Холланд («Автомобилист»)

28-летний канадец с немецким паспортом Брукс Мейсек переехал на Урал из клуба АХЛ «Чикаго Вулвз». В минувшем сезоне он набрал 60 (26+34) очков в 64 матчах. Почти очко за матч – неплохо. Мейсек – опытный центр, но может сыграть на правом фланге. Он отлично видит площадку. «Автомобилисту» форвард пригодится в большинстве на позиции разыгрывающего.

Питер Холланд – еще один нападающий из АХЛ. За «Рокфорд» 28-летний канадец в прошлом чемпионате набрал 65 очков (27+38) в 75 встречах и занял 11-е место в списке бомбардиров лиги. С помощью Холланда уральцы закроют позицию первого центра. Она стала вакантной после ухода Стефана Да Косты.

з. Микаэль Викстранд, в. Адам Рейдеборн («Ак Барс»)

«Ак Барс» в плей-офф столкнулся с проблемами на последнем рубеже. Эмиль Гарипов получил травму, а его сменщики не сумели зацементировать ворота команды. В Казани вспомнили, что совсем недавно в клубе играл швед Андерс Нильссон. На шведском рынке «Ак Барс» нашел себе нового кандидата на роль стены. 27-летний Адам Рейдеборн переехал в Татарстан из «Юргордена». Вратарь никогда не выступал за пределами родной страны, где имел неплохую статистику. В последние пару сезонов он отражал в среднем 93% бросков и пропускал менее двух шайб за матч.

25-летний Микаэль Викстранд – соотечественник Рейдеборна. Он также никогда не играл за пределами Швеции, но побеждал на чемпионате мира. В минувшем сезоне защитник набрал 20 (4+16) очков в 47 встречах. Вероятно, казанцы планируют, что он добавит команде мощи при игре в большинстве.

н. Корбэн Найт, н. Адам Хелевка («Барыс»)

К новичкам «Барыса» всегда пристальное внимание. Менеджеры из Нур-Султана умеют выискивать бриллианты в Америке. Особенно интересно будет понаблюдать за 28-летним Корбэном Найтом из «Филадельфии». Центрфорвард имеет опыт игры в НХЛ – впрочем, у него там не получилось. В основном он выступал в АХЛ. Найт полезен в подыгрыше, а также при обороне собственных ворот. Скорее всего, он станет первым центром «Барыса».

Адаму Хелевке всего 23 года. Канадец никогда не поднимался выше АХЛ. В минувшем чемпионате крайний нападающий набрал в 65 матчах 50 (21+29) очков. У парня явно задатки снайпера. Он должен идеально вписаться в звено к Найту.

н. Якоб Берглунд, з. Бенджамин Маршалл («Динамо» Рига)

Заменить ушедшего рок-н-ролльного защитника Мэттью Майоне в Риге должен Бенджамин Маршалл из словацкой «Бански-Бистрицы». Этот американский защитник не обладает выдающимися габаритами (рост 175 см, вес 73 кг), поэтому его сравнение с Майоне напрашивается само собой. В Словакии Маршалл набрал 46 (12+34) очков в 56 матчах. «Динамовцы» очень хотят, чтобы он подключался к атакам и был полезен в большинстве. Словом, американец должен делать все то, чем занимался на площадке Майоне.

Якоб Берглунд – 27-летний шведский форвард, который выступал в Швеции, Германии, Швейцарии, Норвегии и Канаде. В минувшем сезоне в немецкой лиге Берглунд заработал 52 (32+20) очка в 51 игре. Он стал лучшим снайпером и четвертым бомбардиром чемпионата. Его вовсю сравнивают с Марцеллом Хоссой – пожалуй, самым успешным снайпером в истории рижан. Берглунд может закрыть проблемную позицию центрального нападающего. Он хорош в подыгрыше, но все-таки главное его оружие – бросок.

в. Антти Ниеми, з. Микко Лехтонен («Йокерит»)

Одну из самых сильных трансферных бомб взорвал «Йокерит», который пригласил к себе сразу нескольких хоккеистов без опыта игры в КХЛ. Но мы остановим свой взор на двух из них.

Подписание обладателя Кубка Стэнли-2010 Антти Ниеми – это очень круто. 35-летний голкипер в представлении не нуждается, он был основным вратарем в «Сан-Хосе» и «Далласе», а последним его клубом стал «Монреаль», где у финна не совсем получилось. Плюс Ниеми давно известны: блестящие чтение игры и реакция. Внушительные рост и вес (188 см, 98 кг) позволяют вратарю закрывать большую часть ворот. Имея такого голкипера, защитникам остается лишь чистить свой пятак – первым броском Ниеми пропускает крайне редко.

25-летний защитник Микко Лехтонен совсем недавно стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. На турнире хоккеист показал свои главные козыри: умение грамотно сыграть позиционно, а также хороший пас. В «Йокерите» его точно попробуют во второй спецбригаде большинства. В последние четыре сезона Лехтонен набирал минимум 22 очка. Вряд ли ему что-то помешает быть таким же результативным и в Хельсинки.

н. Зак Митчелл, н. Мэтт Уайт («Нефтехимик»)

Нижнекамцы лишились своей ударной легионерской тройки (Няттинен-Пуустинен-Руохомаа), поэтому им ничего не оставалось, как начать собирать новое звено. «Нефтехимик» снова сделал ставку на игроков, которые никогда не играли в КХЛ.

26-летний канадец Зак Митчелл приехал на берега Камы из АХЛ. Подписание этого хоккеиста выглядит довольно странным. У него не самая впечатляющая статистика (61 матч, 31 очко), он не сумел закрепиться в НХЛ, хотя шансы ему давали. В пассив форварду также можно записать тот факт, что еще ни разу в своей взрослой карьере он не заканчивал сезон с положительным показателем полезности. Митчелл способен сыграть справа и в центре, но «Нефтехимик», скорее всего, видит его на позиции центрфорварда.

29-летний американец Мэтт Уайт последние два сезона провел в Германии. В минувшем чемпионате в его активе 49 (22+27) очков в 50 встречах. Неплохо, ведь немецкая лига в последнее время стала крепким турниром. Он будет играть на правом фланге. Его главный козырь – скорость. Если Уайт сможет привыкнуть к КХЛ, то он будет опасен при атаках сходу. Этот парень способен протащить шайбу через всю площадку, попутно обыграв 1-2 соперников.

з. Лукас Бенгтссон (СКА)

К 25 годам Лукас Бенгтссон успел стать серебряным призером молодежного чемпионата мира, выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Швеции. Защитник «Линчепинга» должен заменить ушедшего в «Спартак» Патрика Херсли. Но Бенгтссон гораздо разностороннее своего соотечественника. У него хорошие катание и скорость, он вынослив, а также умеет грамотно подключаться к атакам и редко проваливается в обороне. Защитник идеальный игрок для большинства. СКА подписал очень разностороннего хоккеиста, который способен стать одним из лучших защитников КХЛ.

в. Андерс Линдбек, н. Джордан Шредер («Торпедо»)

Если вы когда-то видели на льду Линбека, то удержаться от сравнений с Нильссоном или Миккой Коскиненым довольно сложно. 31-летний вратарь поражает своим габаритами (198 см, 98 кг). Своим телом он способен закрыть большую часть ворот. Видимо, на размеры голкипера и делают ставку в Нижнем Новгороде. Напрягает лишь его статистика в швейцарском «Давосе». В предыдущем чемпионате он пропускал более трех шайб за игру. Другое дело, «Давос» провел откровенно невзрачный сезон. Из плюсов – Линбек имеет опыт игры в НХЛ. Он защищал ворота «Тампы», «Далласа», «Баффало» и «Аризоны».

28-летний нападающий Джордан Шредер перебрался в Нижний Новгород из «Рокфорда» (АХЛ). Американец также имеет опыт игры в НХЛ. Вы точно его помните в матчах за «Ванкувер», «Миннесоту» и «Коламбус». Самое значимое достижение Шредера – победа на МЧМ. Он способен сыграть как в центре, так и на правом фланге. «Торпедо», в первую очередь, заинтересовали бомбардирские качества игрока. В минувшем сезоне он набрал 45 (19+26) очков в 62 матчах.

н. Лукаш Седлак, н. Томаш Гика («Трактор»)

За «Трактор» будет выступать бывший партнер Артемия Панарина – 26-летний Лукаш Седлак. Чех последние три сезона провел в «Коламбусе». Там он был классическим чеккером и набирал мало очков. В «Тракторе» от него ждут не только цепкой игры у своих ворот, но и голов. Для этого ему придется вспомнить плей-офф АХЛ-2016, когда в 17 встречах форвард набрал 16 (9+7) очков и завоевал Кубок Колдера в составе «Кливленд Монстерз».

26-летний Гика – еще один представитель Чехии в «Тракторе». У него также не все получилось в НХЛ (за плечами несколько матчей в «Вегасе»), зато форвард исправно набирал очки в АХЛ (40 очков в 43 матчах прошлого сезона). Гика будет играть на правом фланге. Вероятно, он составит ударную связку с Седлаком, который расположится в центре. Гика обладает прекрасной скоростью. Ее должен использовать тренерский штаб «Трактора», тем более, челябинцы любят играть в контратакующий хоккей. Главный минус Гики – он не очень комфортно чувствует себя в силовой борьбе, что может быть критичным для нового тренера «Трактора» Петериса Скудры.

з. Симон Бертильссон, н. Мальте Стремвалль (ХК «Сочи»)

24-летний швед Мальте Стремвалль – лучший бомбардир чемпионата Финляндии. Его 57 (30+27) очков и правда выглядят внушительно, но российские клубы уже обжигались с подписанием контрактов со звездами финской лиги – спросите у «Сибири», если не верите. В «Сочи» хотят, чтобы Стремвалль стал главным снайпером команды.

За «леопардов» будет играть его соотечественник – 28-летний защитник Симон Бертильссон. Он перешел в стан южан из шведского «Брюнаса». В далеком 2012 году Бертильссон становился чемпионом своей страны. В 2018 году он участвовал в Олимпийских играх. Вполне возможно, что главный тренер сочинцев Сергей Зубов попробует игрока в спецбригаде большинства. Бертильссон не обладает выдающимся броском, зато у него хороший первый пас.