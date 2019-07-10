Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее

В КХЛ вновь начали появляться сильные иностранные тренеры. В лиге был период, когда в ней работали только отечественные специалисты. Хочется верить, что такого больше не повторится. Смотреть на противостояния Боба Хартли с Игорем Никитиным куда интереснее, чем вариться в собственном соку.

Лиге нужны новые идеи

Когда всплывают мысли о своеобразных санкциях в отношении иностранных тренеров в российских клубах КХЛ, хочется хвататься за голову и сказать «хватит». В Континентальной лиге обязательно должны быть наставники из Канады, США, Финляндии, Швеции и других хоккейных стран.

Во-первых, не нужно противиться глобализации и открытию границ абсолютно во всех сферах жизни. Спорт здесь не может быть исключением. Когда-то советские специалисты тренировали, например, финнов, теперь последние способны привнести в российский хоккей что-то новое.

Не зря же говорят, что есть финский хоккей, есть чешский, канадский. Практически каждая нация обладает своим набором отличных черт, по которым ее можно идентифицировать в этой игре. Лучшие умеют соединять школы, это позволяет побеждать. Возьмите, например, Канаду, которая давно не играет в примитивный «бег-беги». Культуре паса этой сборной может позавидовать даже советский ЦСКА лучших времен.

Клубы КХЛ всегда должны находиться в поиске новых тренерских идей. Даже за 11 лет существования лиги стиль игры в ней успел поменяться несколько раз. Иностранные специалисты способны расширить границы российского хоккея и сделать его сильнее.

Российским тренерам нужно учиться у зарубежных специалистов

В России сейчас очень много молодых специалистов: Андрей Назаров, Алексей Кудашов, Андрей Разин, Александр Гулявцев – список можно продолжать на десятки фамилий. Работая исключительно с российскими тренерами, играя только против них, они лишаются самого главного – получения новых знаний.

Причем речь здесь должна идти не только об игровых аспектах. Российские тренеры могут подсмотреть у зарубежных коллег подход к профессии, тонкости в общении с игроками, научиться иной организации рабочего процесса. Нет в мире человека, которому бы помешало новое знание.

Конечно, любой российский тренер может в записи посмотреть матч НХЛ или другой лиги. Но понять изнутри систему игры иностранных коллег можно только в двух случаях: в играх против них или в работе в одном штабе с ними. Нет ничего плохого в том, что российские специалисты на старте своей карьеры трудятся помощниками маститых иностранцев. Например, Илье Воробьеву это помогло выиграть Кубок Гагарина и стать тренером сборной России. Он набрался опыта, находясь рядом с Майком Кинэном.

Это не значит, что узнать что-то новое нельзя, например, от Олега Знарка или Владимира Крикунова – сильных российских тренеров. Но зачем себя ограничивать только отечественными специалистами? От этого вряд ли выиграет наш хоккей.