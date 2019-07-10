В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают

С возвращением в минское «Динамо» Крейга Вудкрофта и приходом в «Локомотив» Крейга Мактавиша количество североамериканских тренеров в КХЛ увеличилось вдвое – «Авангард» возглавляет Боб Хартли, «Куньлунь» - Курт Фрейзер. И это не считая Дэвида Немировски в «Торпедо». Между тем в НХЛ не зовут европейских специалистов принципиально. Неужели и мы не можем обойтись без наставников-варягов?

Больше всего удивляет позиция ярославского клуба. Вдумайтесь только: канадец Мактавиш будет уже десятым главным тренером из дальнего зарубежья – и это всего-то за 18 лет! И это в команде, всегда делающей ставку на молодежь. Нужна ли она иноземцу, который пять лет не работал коучем и совсем не знает русский язык, вопрос риторический. Даже если ему вписали пункт о воспитании резерва в контракт, как он его исполнит, лично мне совершенно неясно.

Зато я прекрасно понимаю, откуда в старинном городе такая тяга к гастарбайтерам. С приглашением в 2001 году первого в истории отечественного хоккея иностранного тренера – Владимира Вуйтека волжане попали в яблочко. Чех сходу взял золото, а через год повторил успех. Но в дальнейшем-то железнодорожники до вершины не добирались ни разу! Причем более других разочаровали именно заокеанские спецы – неуравновешенный Пол Гарднер, наоборот, излишне флегматичный Том Роу, наконец, Шон Симпсон, отправленный в отставку в первый же месяц регулярки! Тем не менее «Локо» снова доверился легионеру, ничего не выигравшему в НХЛ, легко подмахнув двухлетний договор.

Но ведь тот же Вуйтек пришел в команду, вышколенную Воробьевым. На его багаже и были добыты два чемпионства. Равно как Петр Ильич в его дебютный сезон в 1997 году принес Ярославлю первый титул в истории клуба, воспользовавшись плодами работы трудоголика Сергея Николаева, который по сути и поднял команду в элиту еще под флагом «Торпедо».

Конечно, буду только рад, если ошибусь с Мактавишем, но логики в его призыве не вижу. Кроме разве того, что в «Локомотиве» решили повторить финт «Магнитки». Там за спиной матерого Майка Кинэна вырос тренер-чемпион Илья Воробьев, а одним из ассистентов канадца назначен Дмитрий Красоткин, с ярославской молодежкой трижды победивший в МХЛ.

Прекрасно осознаю, что безвозвратно ушли времена, когда в высшей союзной лиге тренеры отвечали за все – от квартир-машин подопечных, штучной подготовки игроков для сборной до, разумеется, места в таблице. Да, ныне боссам команд КХЛ до резерва по большому счету дела нет: нужен здесь и сейчас результат. Вот и тасуют тренеров как колоду карт. Попробуем этого, попробуем того, вдруг джокера вытащим? Иногда, да, прокатывает, как опять же с Вуйтеком или Кинэном. Но кто еще из иностранцев брал титул? Правильно, никто.

Ну почему для европейских специалистов-то североамериканские клубы - терра инкогнита? По крайней мере в роли главных, кроме финна Алпо Сухонена и чеха Ивана Глинки, никто не работал. В НХЛ ведь тоже превыше всего результат. Видимо, учитывают массу проблем, возникающих при приглашении иноязычного коуча, воспитанного в иных традициях.