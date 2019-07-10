В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 10:00ХоккейСлавин Виталий

В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают

В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы

С возвращением в минское «Динамо» Крейга Вудкрофта и приходом в «Локомотив» Крейга Мактавиша количество североамериканских тренеров в КХЛ увеличилось вдвое – «Авангард» возглавляет Боб Хартли, «Куньлунь» - Курт Фрейзер. И это не считая Дэвида Немировски в «Торпедо». Между тем в НХЛ не зовут европейских специалистов принципиально. Неужели и мы не можем обойтись без наставников-варягов?

Больше всего удивляет позиция ярославского клуба. Вдумайтесь только: канадец Мактавиш будет уже десятым главным тренером из дальнего зарубежья – и это всего-то за 18 лет! И это в команде, всегда делающей ставку на молодежь. Нужна ли она иноземцу, который пять лет не работал коучем и совсем не знает русский язык, вопрос риторический. Даже если ему вписали пункт о воспитании резерва в контракт, как он его исполнит, лично мне совершенно неясно.

Зато я прекрасно понимаю, откуда в старинном городе такая тяга к гастарбайтерам. С приглашением в 2001 году первого в истории отечественного хоккея иностранного тренера – Владимира Вуйтека волжане попали в яблочко. Чех сходу взял золото, а через год повторил успех. Но в дальнейшем-то железнодорожники до вершины не добирались ни разу! Причем более других разочаровали именно заокеанские спецы – неуравновешенный Пол Гарднер, наоборот, излишне флегматичный Том Роу, наконец, Шон Симпсон, отправленный в отставку в первый же месяц регулярки! Тем не менее «Локо» снова доверился легионеру, ничего не выигравшему в НХЛ, легко подмахнув двухлетний договор.

Но ведь тот же Вуйтек пришел в команду, вышколенную Воробьевым. На его багаже и были добыты два чемпионства. Равно как Петр Ильич в его дебютный сезон в 1997 году принес Ярославлю первый титул в истории клуба, воспользовавшись плодами работы трудоголика Сергея Николаева, который по сути и поднял команду в элиту еще под флагом «Торпедо».

Конечно, буду только рад, если ошибусь с Мактавишем, но логики в его призыве не вижу. Кроме разве того, что в «Локомотиве» решили повторить финт «Магнитки». Там за спиной матерого Майка Кинэна вырос тренер-чемпион Илья Воробьев, а одним из ассистентов канадца назначен Дмитрий Красоткин, с ярославской молодежкой трижды победивший в МХЛ.

Прекрасно осознаю, что безвозвратно ушли времена, когда в высшей союзной лиге тренеры отвечали за все – от квартир-машин подопечных, штучной подготовки игроков для сборной до, разумеется, места в таблице. Да, ныне боссам команд КХЛ до резерва по большому счету дела нет: нужен здесь и сейчас результат. Вот и тасуют тренеров как колоду карт. Попробуем этого, попробуем того, вдруг джокера вытащим? Иногда, да, прокатывает, как опять же с Вуйтеком или Кинэном. Но кто еще из иностранцев брал титул? Правильно, никто.

Ну почему для европейских специалистов-то североамериканские клубы - терра инкогнита? По крайней мере в роли главных, кроме финна Алпо Сухонена и чеха Ивана Глинки, никто не работал. В НХЛ ведь тоже превыше всего результат. Видимо, учитывают массу проблем, возникающих при приглашении иноязычного коуча, воспитанного в иных традициях.

16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
09/07 19:13Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
10/07 11:02Футбол
Динамичный орнамент или эффект калейдоскопа. Новые формы клубов РПЛЧерез два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
10/07 10:28Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
09/07 21:26Футбол
Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
Новости
11:05 Футбол Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки
10:50 Футбол Виктор Гончаренко: Влашичу нужно возвращать игровой ритм
10:30 Футбол Георгий Джикия: У меня были похожие сборы, а для других ребят они получились сложными
10:20 Футбол Дмитрий Комбаров: Адаптировался в «Крыльях» очень быстро – в аэропорту, когда вылетали на сбор
10:11 Футбол Дмитрий Кабутов: «Крылья Советов» – команда премьер-лиги, хочется проявить себя
09:59 Теннис В среду на Уимблдоне пройдут четвертьфиналы в мужском одиночном разряде
09:49 Футбол Георгий Джикия: Молодежь в «Спартаке» отлично понимает, что от нее требуют более взрослые ребята
09:43 Футбол Представители «Интера» приедут в Англию для переговоров о трансфере Лукаку
09:36 Футбол Георгий Джикия: Если буду принимать правильные решения, меня поддержат болельщики, команда и тренер
09:27 Футбол «Вест Хэм» не договорился о трансфере Гомеса, игрок перейдет в «Валенсию»
09:21 Баскетбол Римас Куртинайтис: Ценю Вяльцева за характер и готовность работать в полную силу
07:41 Фигурное катание Полина Цурская рассказала о первой встрече с Тутберидзе 
07:41 Баскетбол «Химки» продлили контракт с Вяльцевым
07:35 Фигурное катание Фигуристка Цурская прокомментировала скандал с Даниилом Глейхенгаузом
07:31 Фигурное катание Полина Цурская: Когда уходила от Тутберидзе, у меня было слишком много дерзости
07:26 Фигурное катание Полина Цурская: Первый четверной Трусовой был, как полет в космос
07:18 Фигурное катание Фигуристка Полина Цурская рассказала, что будет изучать мировую экономику
23:55 Футбол Георгий Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»
23:47 Футбол Василий Кикнадзе: Гилерме покинет «Локомотив». У него есть предложение от московского клуба
23:35 Ковалев отклонил очередное предложение о бое с Альваресом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика