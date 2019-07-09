Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит Воробьева - Советский спорт
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09 июля 2019 20:45ХоккейКостяев Иван

Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит Воробьева

ФХР решилась на перемены в штабе сборной России.

В сборной России поменяется главный тренер. Вместо возглавлявшего команду с 2018 года Ильи Воробьева ее примет Алексей Кудашов. Федерация хоккея России пока никак не подтвердила и не комментировала эти изменения, но вряд ли руководство решило это за один день.

В 2019 году на чемпионате мира под руководством Воробьева российская дрим-тим не сумела добраться до финала турнира, хотя команде прочили победу на ЧМ. Оргвыводы не последовали сразу после мирового форума, поскольку Россия все-таки завоевала бронзу. ФХР решила выждать чуть больше месяца. Но эта новость – все равно бомба.

Почему сняли Воробьева?

Маленькая оговорка – Воробьев останется в штабе сборной. Таким образом, произойдет рокировка. Почему это случилось? Мы можем лишь предполагать. Один из вариантов – это была личная просьба самого тренера. Совмещать посты в клубе и сборной (Воробьев является наставником СКА) – очень сложно и энергозатратно. Возможно, Воробьев устал, понял, что не справляется в полной мере. За три турнира со СКА и сборной он ничего не выиграл. А от тренера точно требуют постоянных побед.

Второй вариант – ФХР не устроил результат, который показал Воробьев на минувшем чемпионате мира. Если в прошлом сезоне он только-только приступил к работе с командой, и поражение в четвертьфинале не стало трагедией, то в этом году спрос с тренера был большой. Справился ли наставник? И да, и нет.

С одной стороны, Россия играла волшебно. За матчами команды было интересно наблюдать. Более того – от них болельщики получали удовольствие. С другой стороны, от коллектива, в котором были Александр Овечкин, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров ждали намного большего, чем вымученная бронза. Руководство российского хоккея и вся страна жаждали только золота. По составу сборная России была сильнейшей на турнире.

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Ответственность за поражение в полуфинале несет, в том числе, Воробьев. Возможно, в ФХР посчитали, что это достаточное основание для рокировки.

Еще одна мысль, которая имеет место быть: СКА будет удобнее, если Воробьев, а не Кудашов будет оставаться в Петербурге во время пауз на Евротур. Весь прошлый сезон именно Кудашов тренировал «армейцев», когда главный тренер отлучался в сборную.

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У тренера Кудашова пока нет титулов, но...

Кудашов 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год специалист возглавлял «Локомотивом». Последний год он работал помощником Воробьева в СКА и в сборной России. Ему 47 лет, он не имеет большого опыта и каких-то громких побед на тренерском мостике. Он выиграл бронзу два года назад с «железнодорожниками», без вариантов уступив все тому же СКА в финале Запада.

Сборную России доверили специалисту без громкого имени. Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок и Илья Воробьев побеждали в Кубке Гагарина перед тем, как встать у руля национальной команды. Их назначали фактически на пике карьеры. Кудашов как тренер не выходил даже в финал КХЛ.

Да, его всегда уважали в российской лиге. Он был капитаном «Локомотива», «Динамо», ХК МВД. Его слово в раздевалке всегда значило очень многое.

Еще более интересно, как теперь изменится распределение обязанностей в штабе. Со стороны кажется, что поменяются местами только слагаемые, а сумма должна остаться прежней. Но теперь именно Кудашов будет отвечать за результат, поэтому наставник может попытаться привнести что-то новое. Иначе в рокировке нет никакого смысла.

Последним главным тренером сборной России без больших побед в качестве наставника был Вячеслав Быков. Получилось очень круто: в 2008 году случилось первое золото чемпионата мира за 15 лет. Уже после побед на ЧМ он выиграл с «Салаватом Юлаевым» Кубок Гагарина. Возможно, Кудашов повторит этот путь.

Личное дело

Алексей Кудашов

Родился 21 июля 1971 года в Электростали

Карьера тренера: «Атлант» – 2012-2015 (ассистент главного тренера, главный тренер), «Локомотив» – 2015-2017 (главный тренер), СКА – 2018 по н.в (ассистент), сборная Росси – 2018 по н.в. (ассистент)

Достижения: бронза КХЛ (2017)

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