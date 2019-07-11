Матчи в Давосе, Алма-Ате и Шэньчжэне. КХЛ представила календарь сезона-2019/20 - Советский спорт
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11 июля 2019 14:00ХоккейКостяев Иван

Матчи в Давосе, Алма-Ате и Шэньчжэне. КХЛ представила календарь сезона-2019/20

Новый чемпионат начнется 1 сентября.

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь сезона-2019/20. Задержка с публикацией расписания матчей нового сезона была связана с тем, что изначально календарь верстался на 25 команд. Однако в мае из КХЛ был исключен «Слован». Поэтому лиге пришлось составлять новый документ.

Сезон откроется 1 сентября матчем в Москве между ЦСКА и «Авангардом». По регламенту КХЛ за Кубок Открытия должны бороться обладатели Кубков Гагарина и Континента. Однако в прошлом сезоне оба трофея завоевал ЦСКА. Поэтому армейцы сыграют с финалистом плей-офф.

Полный календарь доступен на сайте КХЛ. Похоже, он будет самым лучшим за последние годы.

«Регулярка» продлится 153 дня

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября, а завершится 27 февраля. Лига запланировала 153 игровых дня. Каждой из команд придется провести по 62 матча. Все клубы дважды сыграют между собой – на выезде и в гостях. По 10 раз – с соперниками из своего дивизиона, по шесть – с клубами из соседнего дивизиона конференции. Первый этап чемпионата включит в себя 744 матча.

Плей-офф стартует 1 марта, седьмой матч финала Кубка Гагарина запланирован на 30 апреля. КХЛ учла опыт прошлого сезона, когда развела по дням матчи одной конференции в первом раунде плей-офф. Теперь так будет и во втором раунде плей-офф. Новая формула позволит показать как можно больше матчей в прямом эфире, поскольку они не будут пересекаться по времени из-за часовых поясов.

Лиге не отказалась от пауз на Евротур. Они запланированы с 5 по 10 ноября (турнир в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Кроме того, в связи с Неделей звезд хоккея не будет матчей с 11 по 19 января и в новогодние праздники с 31 декабря по 2 января.

«Торпедо» – на Запад, «Сибирь» – в другой дивизион

В очередной раз с Востока на Запад переехало «Торпедо». Нижегородцы вновь будут выступать в привычной для себя конференции. Кроме того, в Дивизион Харламова перейдет «Сибирь» – команда займет место «Торпедо».

КХЛ пошла на изменения в связи с тем, что лигу покинул «Слован». Руководство лиги решило уравнять число команд в конференциях.

В СМИ всплывала информация, что на Запад переведут «Авангард», который базируется в Балашихе. В КХЛ заявили, что не хотят через пару лет возвращать «ястребов» на Восток – когда в Омске построят новую арену для команды. Сейчас лига учла все логистические особенности, поэтому никаких трудностей с местом базирования «Авангарда» быть не должно.

Новые города для лиги

КХЛ продолжит практику вынесенных матчей под брендом KHL World Games. 23 декабря «Салават Юлаев» и «Ак Барс» в Давосе проведут «Зеленое дерби». 17 и 20 сентября матчи КХЛ впервые пройдут в Алма-Ате (Казахстан). «Барыс» примет «Спартак» и «Трактор». КХЛ уже не в первых раз в Давосе. Девять лет назад там играли СКА и «Спартак».

– Новой точкой на карте КХЛ старте Шэньчжэнь. На этой арене играет женский клуб, который вступает в ЖХЛ в следующем сезоне. «Куньлунь Ред Стар» проведет шесть игр в этом городе, а затем будет играть в Пекине, – сказал на презентации календаря вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

Но это не все. Матч КХЛ вновь примет Таллин. В столице Эстонии 10 и 11 января «Йокерит» с «Северсталью». Это очень удачный выбор. Хельсинки находится от Таллина в двух часах езды на пароме. В КХЛ рассчитывают, что в старинном городе высадится мощный десант финских болельщиков.

Москва примет Неделю Звезд хоккея

Как уже сообщал «Советский спорт», Неделя Звезд хоккея в третий раз в истории пройдет в Москве. Матч Звезд должна принять новенькая «ВТБ Арена», на которой свои домашние игры проводит «Динамо».

На 11 января запланирован Матч Звезд ЖХЛ, 12 января состоится Кубок вызова МХЛ. Звездные выходные пройдут 18 и 19 января. В эти дни москвичи и гости столицы увидят Мастер-шоу КХЛ и Матч Звезд.

В КХЛ не стали объяснять, почему выпал пал на Москву. Ранее Матч Звезд проходил на Красной площади и в «ЦСКА Арене», которая тогда носила другое название.

Шесть матчей с одной командой

Впервые в истории КХЛ четыре пары команд проведут по шесть матчей друг с другом: «Ак Барс» – «Салават Юлаев», «Автомобилист» – «Барыс», ЦСКА – СКА и «Локомотив» – «Йокерит». В лиге уверены, что эти встречи неизменно будут собирать аншлаги.

КХЛ сделала ставку на дерби, к коим можно отнести «армейское» противостояние и битвы Москвы и Уфы. В поединках между «Автомобилистом» и «Барысом», скорее всего, лига надеется, что зрителю будет интересен формат «Найджел Доус против своего бывшего клуба». «Йокерит» же неизменно вызывает ажиотаж в Ярославле.

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