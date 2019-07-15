«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ

В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 поучаствуют два новых клуба – пекинский «Шоуган» и российский «Ростов». Такое решение приняла Федерация хоккея России. В ФХР заявили, что «Шоуган» принят в ВХЛ в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.

Новый участник Высшей лиги из КНР является фарм-клубом «Куньлунь Ред Стар», который выступает в КХЛ. «Шоуган» стал четвертой китайской командой в истории ВХЛ. Ранее в лиге играли «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», ныне выступающий в МХЛ, а также «Ценгтоу» и КРС-ОЭРДЖИ.

Двукратный чемпион России Руслан Нуртдинов заявил, что появление новых профессиональных клубов – это плюс для российского хоккея. Прославленный хоккеист считает, что это поможет развитию игры в регионах.

- Когда появляются новые профессиональные хоккейные клубы, такой факт не может не радовать. Это возможность игрокам проявить своё умение. Тем более, с учетом регламента Высшей лиги, у более молодых хоккеистов есть шанс получить игровую практику на качественном соревновательном уровне. Хорошо, что в разных городах команды появляются. Хоккей в нашей стране любят, поэтому и болельщикам будет интересно увидеть новые команды, – сказал Нуртдинов.

«Ростов» был основан в 2013 году. В последние годы он успешно выступал сразу в нескольких турнирах. В 2015 году команда стала победителем РХЛ, а в 2017 и 2019 годах она праздновала успех во втором дивизионе Высшей лиги. Клуб ежегодно делал поступательные движения вперед. В ФХР отметили, что решение принять в лигу «Ростов» принималось в связи с курсом, который направлен на поддержку российских клубов.

Однако в Федерации заинтересованы не только в развитии игры в регионах, но и в других государствах. Россия давно сотрудничает с Китаем в хоккее. Теперь это партнерство расширится. Об этом рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

- Федерации хоккея России важно развивать хоккей как можно в большем количестве городов нашей страны. Это принципиальный вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами. На примере клубов ВХЛ из этой страны, мы видим стремление наших коллег добиться прогресса на хоккейном направлении, – сказал Третьяк.

Исполнительный директор ФХР и председатель правления ВХЛ на примере расширения лиги подчеркнул интерес к хоккею не только в России, но и в других странах.

- Расширение лиги – хорошая и положительная практика. ФХР важно видеть интерес команд и городов в развитии хоккея. Сейчас ВХЛ – одна из самых больших спортивных лиг мира. И пример участия клубов из четырёх стран подтверждает, что интерес к хоккею постоянно растёт. Мы стараемся идти навстречу всем командам, учитывать интересы каждого клуба. И в целом, мы на верном пути.

Известный тренер Венер Сафин считает, что включение нового иностранного клуба в лигу вызовет дополнительный интерес у болельщиков.

- Для каждого города создание клуба уровня ВХЛ – большой и важный шаг. Хотелось бы пожелать успехов новому клубу. Для любителей хоккея и спорта в целом будет очень интересно увидеть команды не только из России, но и из других стран. Конечно, молодым игрокам, хоккеистам будет где играть и расти в своём мастерстве. Хоккеисту очень важно получать игровую практику, а не тратить время на постоянный поиск места работы и команд, – сказал Сафин.

В сезоне 2019/2020 в ВХЛ поучаствуют 34 клуба. Их разделят на две конференции и четыре дивизиона. Новый чемпионат стартует 5 сентября. Действующим чемпионом является «Сарыарка» из Казахстана.