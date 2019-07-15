«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 15:48ХоккейКостяев Иван

«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ

Лига расширились до 34 клубов.

В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 поучаствуют два новых клуба – пекинский «Шоуган» и российский «Ростов». Такое решение приняла Федерация хоккея России. В ФХР заявили, что «Шоуган» принят в ВХЛ в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.

Новый участник Высшей лиги из КНР является фарм-клубом «Куньлунь Ред Стар», который выступает в КХЛ. «Шоуган» стал четвертой китайской командой в истории ВХЛ. Ранее в лиге играли «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», ныне выступающий в МХЛ, а также «Ценгтоу» и КРС-ОЭРДЖИ.

Двукратный чемпион России Руслан Нуртдинов заявил, что появление новых профессиональных клубов – это плюс для российского хоккея. Прославленный хоккеист считает, что это поможет развитию игры в регионах.

- Когда появляются новые профессиональные хоккейные клубы, такой факт не может не радовать. Это возможность игрокам проявить своё умение. Тем более, с учетом регламента Высшей лиги, у более молодых хоккеистов есть шанс получить игровую практику на качественном соревновательном уровне. Хорошо, что в разных городах команды появляются. Хоккей в нашей стране любят, поэтому и болельщикам будет интересно увидеть новые команды, – сказал Нуртдинов.

«Ростов» был основан в 2013 году. В последние годы он успешно выступал сразу в нескольких турнирах. В 2015 году команда стала победителем РХЛ, а в 2017 и 2019 годах она праздновала успех во втором дивизионе Высшей лиги. Клуб ежегодно делал поступательные движения вперед. В ФХР отметили, что решение принять в лигу «Ростов» принималось в связи с курсом, который направлен на поддержку российских клубов.

Однако в Федерации заинтересованы не только в развитии игры в регионах, но и в других государствах. Россия давно сотрудничает с Китаем в хоккее. Теперь это партнерство расширится. Об этом рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

- Федерации хоккея России важно развивать хоккей как можно в большем количестве городов нашей страны. Это принципиальный вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами. На примере клубов ВХЛ из этой страны, мы видим стремление наших коллег добиться прогресса на хоккейном направлении, – сказал Третьяк.

Исполнительный директор ФХР и председатель правления ВХЛ на примере расширения лиги подчеркнул интерес к хоккею не только в России, но и в других странах.

- Расширение лиги – хорошая и положительная практика. ФХР важно видеть интерес команд и городов в развитии хоккея. Сейчас ВХЛ – одна из самых больших спортивных лиг мира. И пример участия клубов из четырёх стран подтверждает, что интерес к хоккею постоянно растёт. Мы стараемся идти навстречу всем командам, учитывать интересы каждого клуба. И в целом, мы на верном пути.

Известный тренер Венер Сафин считает, что включение нового иностранного клуба в лигу вызовет дополнительный интерес у болельщиков.

- Для каждого города создание клуба уровня ВХЛ – большой и важный шаг. Хотелось бы пожелать успехов новому клубу. Для любителей хоккея и спорта в целом будет очень интересно увидеть команды не только из России, но и из других стран. Конечно, молодым игрокам, хоккеистам будет где играть и расти в своём мастерстве. Хоккеисту очень важно получать игровую практику, а не тратить время на постоянный поиск места работы и команд, – сказал Сафин.

В сезоне 2019/2020 в ВХЛ поучаствуют 34 клуба. Их разделят на две конференции и четыре дивизиона. Новый чемпионат стартует 5 сентября. Действующим чемпионом является «Сарыарка» из Казахстана.

27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
15/07 00:00Футбол
Никакого Глушакова: «Ахмат» обыграл «Краснодар» и без своего новичкаКоманда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
15/07 09:13Футбол
«Локомотив» и «Рубин»: ожидания от нового сезона. Размышляет АндроновСо спортивной точки зрения эти клубы сейчас существуют в совершенно разных системах координат. «Локо» предельно конкретен, и каждый сезон берет титул. «Рубин» – в тумане.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
15/07 13:05Футбол
Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия ЦыбаневаВот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
15/07 07:40Футбол
Александр Рязанцев: С лицензией Игнашевича странная ситуация получается32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
14/07 21:45Футбол
Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумалВ стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.
14/07 18:45Футбол
Дядька Анюков и великан Соболев: кто испортил ЦСКА старт сезона в РПЛ«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
Новости
16:49 Прыжки в воду Минибаев и Бондарь – серебряные призеры ЧМ в Корее
16:40 Футбол Юрий Белоус: Прохоров считал, что Слуцкий был не в состоянии проявить волю и характер
16:10 Хоккей Олимпийский чемпион Войнов перешел в «Авангард»
15:55 Футбол УЕФА получил 19 миллионов билетных заявок на Евро-2020. Миллион – из России
15:47 KIA Motors выступила партнером футбольного турнира Всемирных детских игр победителей
15:29 Фигурное катание Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия
15:13 Футбол Неймар вернулся в «ПСЖ»
15:00 Футбол Гацканом интересуется «Сочи»
14:46 Хоккей Полашек сменил «Нефтехимик» на «Спарту»
14:36 Формула-1 Даниил Квят: И я, и команда сработали отлично
14:29 Футбол Зоран Нижич: «Краснодар» – серьезная команда, но «Ахмат» показал, что не хуже
14:19 Хоккей СКА подписал пробный контракт с сыном Ларионова
14:09 Футбол «Барселона» предприняла еще одну попытку приобрести Де Лигта
13:56 Гурбанбердиева и Мальцев стали чемпионами мира в технической программе в миксте
13:45 Футбол Антуан Гризманн: Жаль, что «Атлетико» так ведет себя, я предупредил об уходе заранее
13:34 Футбол Касильяс не будет играть в следующем сезоне и войдет в руководство «Порту»
13:24 Гандбол ВИДЕО ДНЯ: российские гандболистки отметили победу над Францией зажигательным танцем
13:15 Хоккей Венер Сафин: Для каждого города создание клуба ВХЛ – важный шаг
13:11 Хоккей Руслан Нуртдинов: Включение «Ростова» в ВХЛ? Хорошо, что в разных городах появляются команды
13:06 Теннис Федерер не сыграет в Монреале
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика