Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших вратарей. В списке десять фамилий. Первый два места занимают российские вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

По какому принципу НХЛ составляла рейтинг – не совсем понятно, но с топ-2 не согласиться сложно. Боб и Василевский действительно лучшие вратари планеты. Без всяких «но» и «если».

Сергей Бобровский, «Флорида»

Статистика в регулярном сезоне 2018/2019: 62 матча, 37 побед, 91,3%, КН 2,58, девять «сухарей»

Этим летом Бобровский стал одним из самых востребованных игроков рынка свободных агентов. За право подписать рекордный для российских вратарей контракт боролись несколько клубов. Россиянин выбрал «Флориду», где он будет зарабатывать 10 миллионов долларов в год. Тот случай, когда игрок полностью заслуживает этих денег.

Бобровский – двукратный обладатель приза лучшему вратарю сезона «ВезинаТрофи». У него были проблемы в предыдущем чемпионате, но они остались далеко позади. Боб собрался ближе к середине регулярки и выдал традиционный для себя перфоманс из гениальных матчей. Как итог – «Коламбус» не только попал в плей-офф, но и сумел пройти грозную «Тампу». Никита Кучеров и другие звезды «молний» ничего не сумели противопоставить Бобровскому.

Эта серия пошла на пользу вратарю. Он развеял миф о своейнекубковости. Раньше в плей-офф у Бобровского и правда не все получалось, но это было не более чем стечение обстоятельств. Голкипер доказал, что умеет играть одинаково сильно в обеих частях чемпионата.

Плюсы Бобровского перечислять можно долго, потому что у него нет слабых мест. Сейчас в НХЛ к уровню Боба близко подобрался лишь один голкипер. И он также представляет Россию.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»

Статистика: 53 матча, 39 побед, 92,5%, КН 2,40, шесть «сухарей»

Очень странно, что действующий обладатель «ВезинаТрофи» не возглавил свежий рейтинг вратарей НХЛ. Василевский в голосовании за приз лучшему голкиперу сезона победил очень уверенно. Вероятно, аналитики лиги ждут от Василевского стабильной игры на протяжении нескольких сезонов. Плюс Бобровский все-таки прошел в плей-офф чуть дальше.

Тем не менее, второе место – это очень круто для 24-летнего вратаря. Василевский и правда провел феноменальную регулярку. Его вклад в успехи «Тампы» невозможно переоценить. Он вытаскивал целые матчи на своих плечах и позволил «молниям» побить сразу несколько рекордов.

Плей-офф стал разочарованием не только для Василевского – вся команда сыграла плохо. Говорят, вратарь выступал в Кубке Стэнли с повреждением. Поэтому эффект стены, который создавал голкипер в регулярке – улетучился. Но это не значит, что россиянин вдруг стал плохим вратарем. Удачного плей-офф не хватило ему для первого места в рейтинге.

Плюсы Василевского известны также хорошо, как и Бобровского. У вратаря феноменальная реакция, он обладает хорошей скоростью и безупречен в ближнем бою. Уфимцу сложно забить даже повторным броском. Первым же выстрелом сделать это практически нереально.

Бен Бишоп, «Даллас»

Статистика: 46 матчей, 27 побед, 93,4%, КН 1,98, семь «сухарей»

Бывший партнер Василевского по «Тампе» Бен Бишоп провел не менее классный сезон, пусть и сыграл немногим больше половины матчей. Его даже считали фаворитом в споре за «ВезинаТрофи».

Главный плюс Бишопа – он играет практически без срывов. Сложно вспомнить откровенно провальный матч в исполнении голкипера «Далласа». Но здесь также стоит учитывать, что «Старз» любят и умеют играть от обороны. Защитники здорово помогают Бишопу на пятаке. Отсюда очень высокий процент отраженных бросков – 93,4%. Такого показателя в НХЛ нет ни у кого.

Тем не менее, лигусложно упрекнуть в своем выборе. Бишоп – один из самых стабильных вратарей лиги. А в Техасе он обрел вторую молодость, хотя казалось, что конкуренция с Василевским надломила голкипера.

Кэри Прайс, «Монреаль»

Статистика: 66 матчей, 35 побед, 91,8%, КН 2,49, четыре «сухаря»

Первые вопросы к рейтингу возникают на фамилии Прайс. Вратарь «Монреаля» – самый высокооплачиваемый голкипер НХЛ со средней зарплатой в 10,5 миллиона в год. Играет ли он на эти деньги? В последние сезоны этот вопрос остается открытым.

Прайс был чудо как хорош 4-5 лет назад. Собственно, тогда он и получил этот контракт. Затем начались проблемы со здоровьем, не самая стабильная игра. Безусловно, Кэри остается топом, но входит ли он в пятерку лучших вратарей лиги? Хотя болельщики по-прежнему уверены в канадце. Он является лидером и любимцем «Монреаля».

Марк-Андре Флери, «Вегас»

Статистика: 61 матч, 35 побед, 91,3%, КН 2,51, восемь «сухарей»

Флери – это феникс, который восстал из пепла. Его со спокойно душой отпускали из «Питтсбурга». Признайтесь, вы тоже думали, что канадец будет доигрывать в «Вегасе», но он в первом же сезоне в новой команде дошел до финала Кубка Стэнли.

Его статистика в минувшем чемпионате не сильно впечатляет, но все-таки восемь матчей на ноль внушают уважение. Флери, как и Бишоп, редко опускается ниже определенного уровня. Его высокое место в рейтинге обусловлено стабильностью.

Туукка Раск, «Бостон»

Статистика: 46 матчей, 27 побед, 91,2%, КН 2,48, четыре «сухаря»

Если бы Раску присудили «Конн Смайт Трофи» после финала Кубка Стэнли, то он вполне мог быть попасть в топ-3 лучших вратарей лиги. Но «Сент-Луис» украл у финна не только главный трофей НХЛ, но и личный приз. Тем не менее, сезон у Раска получился хорошим.

В последнее время голкипер все меньше играет в регулярке. Это позволяет сохранить силы на решающие матчи. «Бостон» постоянно попадает в плей-офф, поэтому Раск планомерно готовится к весенним битвам. Ему не чужды спады, плохая игра, он становится объектом критики со стороны болельщиков «Брюинз». Но все это не мешает Раску быть одним из лучших голкиперов мира.

Джонатан Куик, «Лос-Анджелес»

Статистика: 46 матчей, 16 побед, 88,8%, КН 3,38, два «сухаря»

Глядя на статистику Куика, можно подумать – что это парень делает в рейтинге лучших вратарей НХЛ. Но таким людям хочется задать вопрос: что делает «Лос-Анджелес» в НХЛ? Уровень «Кингз» в минувшем сезоне не всегда соответствовал даже АХЛ.

При этом Куик умудрялся выигрывать некоторые встречи даже в одиночку. Но делать это регулярно в команде, у которой оборона отсутствовала как вид – невозможно. При этом снимать ответственность с вратаря в Лос-Анджелесе не намерены. От Куика также ждут хорошей игры в следующем чемпионате.

Джон Гибсон, «Анахайм»

Статистика: 58 матчей, 26 побед, 91,7%, КН 2,84, два «сухаря»

Трудности Гибсона похожи на те, что приходится преодолевать Куику. «Анахайм» провел не лучший сезон, в команде перестройка, которая откровенно затянулась. Иногда хандрит и сам вратарь.

Но даже с учетом всех неприятных факторов, Гибсон показал отличный процент отраженных бросков – 91,7%. Его нельзя назвать лучшим вратарем НХЛ, однако у голкипера есть отличительная черта: как бы плохо не действовала его команда, он умеет держать своих партнеров в игре.

Брэйден Холтби, «Вашингтон»

Статистика: 59 матчей, 32 победы, 91,1%, КН 2,82, три «сухаря»

Самый противоречивый голкипер НХЛ. Кто-то называет его лучшим вратарем мира. Но есть и те, кто считает, что канадец сильно переоценен. Вероятно, все зависит от игры Холтби в данный конкретный момент.

Он не выглядел в минувшем сезоне оплотом надежности. Часть матчей «Вашингтон» проиграл только из-за того, что его вратарь был не в духе. Именно этим вызвано низкое место в рейтинге.

Джордан Биннингтон, «Сент-Луис»

Статистика: 32 матча, 24 победы, 92,7%, КН 1,89, пять «сухарей»

Биннингтон – человек-сенсация. Его никто не знал еще полгода назад. А уже в июне многие возмущались, почему вратарю не вручили «Конн Смайт Трофи». Он круто провел вторую часть сезона, а плей-офф в исполнении голкипера получился воистину волшебным.

Недавно он подписал новый двухлетний контракт с «Сент-Луисом» с годовой зарплатой в 4,4 миллиона долларов. Это очень скромное соглашение с учетом спроса на рынке НХЛ. Вероятно, «Блюз» хотят посмотреть, чего стоит вратарь на дистанции в целый сезон.

Топ-10 лучших вратарей по версии НХЛ

1. Сергей Бобровский («Флорида»).

2. Андрей Василевский («Тампа»).

3. Бен Бишоп («Даллас»).

4. Кэри Прайс («Монреаль»).

5. Марк-Андре Флери («Вегас»).

6. Туукка Раск («Бостон»).

7. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).

8. Джон Гибсон («Анахайм»).

9. Брэйден Холтби («Вашингтон»).

10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).