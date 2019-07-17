Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛ Канадец уходит из спорта во второй раз.

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру. 37-летний хоккеист будет трудиться в холдинговой компании Berkshire Hathaway HomeServices, которая находится в штатах.

Два года назад, в мае 2017-го, Боченски уже прощался со спортом, но его хватило всего на год. Тогда нападающий сделал выбор в пользу семьи, с которой он хотел проводить больше времени. Однако спустя один сезон он вернулся в «Барыс» и помог команде не только попасть в плей-офф, но и пройти первый раунд.

Боченски для Нур-Султана – это больше, чем просто хоккеист. Он олицетворял «Барыс» почти десять лет.

Он шел в графике очко за игру

Когда Боченски выходил на лед в составе «Барыса», то болельщики клуба из Казахстана могли рассчитывать хотя бы на один гол в матче. Либо его американец забивал сам, либо он создавал для партнера голевую ситуацию. В 455 матчах в КХЛ нападающий набрал 444 очка – сумасшедший график, который мало кому покорился в Континентальной лиге.

Причем разрывать КХЛ Боченски начал сразу же после перехода в «Барыс». В сезоне-2010/11 форвард набрал 45 очков в 40 встречах. Через год его показатели были еще лучше – 49 матчей и 59 очков. Боченски творил на площадке невероятные вещи. Причем он умел делать это стабильно.

Его рекорд в КХЛ – 61 очко. Это случилось в чемпионате-2015/16. Удивительно, но тогда Боченски не сумел затащить «Барыс» в плей-офф.

Наверное, не самые успешные выступления в Кубке Гагарина – единственное, за что Боченски должно быть обидно. Но его вины в этом точно нет. Американец не из тех игроков, кто пропадал в матчах на вылет. В Кубке Гагарина Боченски имеет также впечатляющую статистику: 43 матча и 38 очков.

Американец с казахстанским паспортом

Можно по-разному относиться к натурализации игроков и их последующему выступлению за «чужую» национальную сборную, но Боченски настолько сильно ассоциируется с Казахстаном, что кажется, будто он родился в этой стране.

Именно результативность американца подтолкнула руководство клуба и всего хоккея Казахстана делать ставку именно на сильных североамериканцев.

Боченски являлся главным среди всех иностранных игроков «Барыса». Да, в Нур-Султане играли и Кевин Даллмэн, и Найджел Доус, но стать символами клуба им оказалось не суждено. Наверное, потому что Боченски никогда не переходил в другие команды, как это сделали его партнеры. Он искренне полюбил Казахстан и болельщиков «Барыса».

Не зря несколько лет назад ему поступило предложение получить паспорт гражданина этой страны. Как кажется, Боченски долго не раздумывал над этим предложением.

Он сходу стал ассистентом в сборной, а затем – и капитаном. Нужно ли говорить, что в национальной команде Боченски также играл очень результативно. На единственном для себя чемпионате мира нападающий набрал три очка в семи играх. Для форварда, выступающего за не самый сильный Казахстан – очень прилично.

Один из лучших легионеров КХЛ

У Боченски не все получилось в НХЛ. Хотя за 156 матчей он набрал 68 очков – о такой статистике многие могут только мечтать. Но в «Оттаве», «Чикаго», «Бостоне», «Анахайме», «Нэшвилле» и «Тампе» форварду откровенно не доверяли, хотя в АХЛ он доказывал, что заслуживает шанса.

Но чтобы стать легендой, чтобы войти в историю, не обязательно выступать в заокеанской лиге. В КХЛ он входит в топ-10 лучших легионеров за всю историю лиги. Боченски – седьмой бомбардир лиги за все время и третий – среди легионеров. Из иностранцев круче только Мэтт Эллисон и Доус, которые провели больше матчей.

Но вряд ли кто-то может сравниться с Боченски по лидерским качествам. Он всегда был тем, кто ведет «Барыс» за собой, кто может завести команду в раздевалке. На него равнялись все местные игроки клуба из Нур-Султана, а болельщики будут любить его за это всегда. Это дорогого стоит. Боченски стал неотъемлемой частью истории КХЛ. Брэндон, мы тебя не забудем!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Брэндон БОЧЕНСКИ

Родился 4 апреля 1982 года в Блайне (США)

Карьера: «Блэйн Бенгалс» – 1999-2000, «Линкольн Старз» – 2000-2001, Университет Северной Дакоты – 2001-2004, «Бэнгхэмтон Сенаторз» – 2004-2006, «Оттава Сенаторз» – 2004-2005, «Чикаго Блэкхокс» – 2005-2007, «Норфолк Эдмиралс» – 2005-2007, «Бостон Брюинз» – 2006-2008, «Провиденс Брюинз» – 2007-2008, «Анахайм Дакс» – 2007-2008, «Нэшвилл Предаторз» – 2007-2008, «Норфолк Эдмиралс» – 2008-2009, «Тампа-Бей Лайтинг» – 2009-2010, «Барыс» – 2010-2019. В сезоне-2017/18 не играл.

Статистика в КХЛ

Регулярный чемпионат: 412 матчей, 406 (169+237) очков. Плей-офф: 43 матча, 38 (10+28) очков.