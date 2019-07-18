Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение Славина - Советский спорт
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18 июля 2019 11:57ХоккейСлавин Виталий

Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение Славина

В нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.

Наш обозреватель Виталий Славин считает, что тренеры лучше всех разбираются в ледовой игре и недоумевает, почему в КХЛ им затыкают рот.

А вот Владислав Домрачев с ним категорически не согласен.

Итак, мнение Славина.

На днях судьям в КХЛ запретили пользоваться социальными сетями. Об этом объявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Его подшефные встретили эту акцию гулом неодобрения. А официальным представителям клубов нельзя критиковать людей со свистком в полосатых рубашках. Нарушивших это правило лига нещадно штрафует на сумму с пятью нулями.

Давайте сразу условимся, что все мы хотим сделать хоккей привлекательнее, справедливее, честнее. Чтоб исход борьбы определялся строго на льду и абсолютно в равных условиях. Чтоб побеждал исключительно тот, кто лучше играет в хоккей, а не тот, кто, страшно предположить, лучше договаривается. Чтоб при принятии решений был максимально убран субъективный фактор, случайная ошибка. Всего один просчет судей может пустить под откос весь сезон целой команды.

Это первое. Второе: предлагаю всем согласиться, что судейство по определению не может быть закрытой темой, приватизированной самими арбитрами.

И третье: это уже аксиома, которая не обсуждается. Судьи – такие же участники игры, как хоккеисты, тренеры, руководители клубов, болельщики. Почему все мы вправе как угодно костерить всех, кроме господ в полосатых фуфайках? Более того, порой они вытворяют такое, что это становится темой № 1 всех спортивных фанатов – не только хоккейных. А любой хайп вокруг нашей любимой игры идет ей только в плюс.

Исходя из трех этих постулатов, запрет тренерам критиковать судей выглядит как чудовищный анахронизм, напрямую работающий против развития хоккея.

Но сразу делаю оговорку: я категорически отрицаю хамство и безапелляционность. Самый яркий антипример: отвратительные реплики Андрея Разина в бытность тренером «Автомобилиста», когда он под камеру на пресс-конференции после поражения от «Магнитки» грязно оскорбил судью Евгения Гамалея. Вот это должно действительно наказываться предельно строго.

Хоккейная семья – не пустые слова. Все мы в одной лодке. И если кому-то чем-то не угодил арбитраж, никогда не переходите на личности. Я считаю так: если вы тренер и пришли на встречу к журналистам, то имеете полное право высказать все, что думаете о судействе завершившегося матча. Но только в рамках приличия: спокойно объясните, чем вы недовольны конкретно, а главное – что предлагаете изменить, чтоб подобных недоразумений не допустить в дальнейшем. Кому еще, как не тренерам, это делать?!

Но должно быть движение и с другой стороны. Да, в НХЛ критика рефов коучами – тоже не комильфо. Однако в минувшем Кубке Стэнли было столько нелепых ситуаций, причем в которых арбитры порой напрямую виноваты не были, что тренеры не удержались и раз за разом публично поливали судей. И что же лига? Кому-то выписала штраф? Не знаю, может, и выписала. Куда важнее другое – выводы были сделаны моментально! Уже со следующего сезона расширено как число моментов для видеопросмотра судей, так и эпизодов для коуч-челленджей.

Замечу попутно, что нашим арбитрам стоит и на себя взор обратить. Почему в НХЛ видео изучают секунд 45-60, а в КХЛ – до десяти минут доходит? И уж вообще ни в какие ворота не лезет, когда арбитр в прямой трансляции похабно материт игрока, как случалось в последнем Кубке Гагарина.

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