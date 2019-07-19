Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский - Советский спорт
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19 июля 2019 16:30ХоккейКостяев Иван

Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский

Российского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».

Североамериканские инсайдеры утверждают, что российский нападающий Антон Бурдасов, выступавший в минувшем сезоне за «Салават Юлаев», продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Им интересуются три клуба: «Флорида», «Рейнджерс» и «Филадельфия».

По словам агента хоккеиста Шуми Бабаева, он не вел переговоры с клубами КХЛ. Однако окончательного решения по поводу своего будущего Бурдасов не принял, он советуется с супругой. Однако представитель игрока подчеркнул, что у него на руках есть предложения от команд НХЛ.

Чем хорош Бурдасов

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В минувшем чемпионате 27-летний хоккеист провел 50 матчей в регулярке и набрал 31 (19+12) очко. В Кубке Гагарина на его счету всего две игры – остальное время Бурдасов был травмирован. Не лучшая статистика для хоккеиста, который был кандидатом в сборную России, а также выступал за два сильнейших клуба страны – СКА и ЦСКА.

Если посмотреть на всю карьеру челябинца, то он практически никогда не набирал огромного количества очков за один чемпионат. Исключением стал сезон-2015/16. Тогда в составе СКА и «Авангарда» Бурдасов удалось выбить 40 очков в регулярке. Это неплохой результат, но до топовых показателей очень далеко. Если смотреть в целом по карьере, то у Бурдасова менее 0,5 очка за матч. Это также очень скромно.

При этом Бурдасов всегда считался в КХЛ элитным форвардом. Наверное, такой статус закрепился за ним из-за того, что нападающий очень многое может на площадке, если он в форме, если у него есть подходящие партнеры. Его плюсы не нужно разглядывать под микроскопом – все они налицо.

Габариты, работа корпусом, контроль шайбы, классный кистевой бросок. Бурдасов способен самостоятельно таскать шайбу по чужой зоне, атаковать сходу и закрывать позицию ударного форварда в большинстве.

Но есть проблема: выступать стабильно у челябинца не получается. Иногда мешают травмы, иногда – не самые лучшие отношения с тренерским штабом. Случается и так, что ему не могут подобрать хороших партнеров. К этому можно приплюсовать не самую удачную игру в обороне – «минус 15» в графе полезность в предыдущем сезоне не дадут соврать. Идеальным хоккеистом назвать Бурдасова очень сложно.

Кому в НХЛ он может пригодиться?

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Рассматривать стоит «Флориду», «Рейнджерс» и «Филадельфию», поскольку именно эти клубы интересуются российским хоккеистом. Если коротко – он подойдет любой из этих команд. В каждой из них есть соотечественники, которые помогут с адаптацией. Но рассчитывать на то, что Бурдасов получит место в пятерке с Евгением Дадоновым, Артемием Панариным или Иваном Проворовым – не стоит. Все эти хоккеисты будут играть в топ-6, тогда как челябинец пока явно не потянет такой уровень.

Каждая из перечисленных команд сейчас находится в стадии перестройки. По идее, цепляться за свой шанс можно и в Нью-Йорке, и во Флориде, и в Филадельфии. В Бурдасове нет ничего специфичного, поэтому он должен вписаться в любой коллектив. В этих командах есть места на флангах вторых звеньев. Сейчас для Бурдасова это потолок.

У россиянина есть неоспоримый плюс в части габаритов. Он точно не должен потеряться в НХЛ в части силовой борьбы. Но можно предположить, что ему никто не даст возить шайбу по чужой зоне, как он это делал в КХЛ. Для этого придется перестроить свою игру.

Зачем НХЛ Бурдасову? Вероятно, форвард решил, что пришло время что-то изменить в своей жизни. Ему 27 лет, до конца свой потенциал нападающий точно не раскрыл. Он способен набирать гораздо больше очков и бороться за звание лучшего снайпера команды. Это как минимум. Но не надо думать, что за океан он едет перезапустить карьеру. Скорее, Бурдасов хочет придать ей новый виток и наконец-то вырасти в форварда мирового уровня.

Пробовать свои силы в НХЛ однозначно стоит. Вернуться на родину Бурдасов всегда успеет. Он с легкостью найдет достойные варианты в топ-клубах России.

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