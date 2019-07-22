Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьеры

В российском хоккее было много талантов, которые так и не смогли до конца раскрыть свой потенциал. Виной тому не только банальная лень. Их сгубила тяга к клубам, алкоголю, курению и другим «прелестям» нарушения спортивного режима.

Когда заговаривают о плохих парнях, на ум сразу приходят Николай Жердев и Михаил Анисин. Один под воздействием алкоголя разбил автомобиль, другой – устроил дебош в больнице. К сожалению, в России есть еще игроки, которые самостоятельно загубили свои карьеры.

НИКОЛАЙ ЖЕРДЕВ, НАПАДАЮЩИЙ, 34 ГОДА

Недавно Николай Жердев договорился с ХК «Тамбов» из ВХЛ, что проведет в клубе весь следующий сезон. Руководство клуба даже отказалось от просмотра хоккеиста, заявив, что это уважаемый игрок и отличный мастер. Сам Жердев утверждал, что все проблемы с нарушением режима в прошлом. Он заикался не только о возобновлении карьеры, которая прервалась на год. Жердев хотел вернуться в сборную России.

Но что-то пошло не так. Форвард без предупреждения не явился к началу предсезонного сбора. В клубе не знают, где находится хоккеист. Эта ситуация никого не удивила. Жердев и раньше славился своими выходками. Летом 2013 года нападающий подписал контракт с пражским «Львом», а затем устроил погром в Барвиха Luxury Village, что находится на Рублевке в Москве. Говорят, он тогда даже разбил машину.

После конфуза с «Тамбовом» Жердеву будет крайне сложно найти работу. Вряд ли клубы захотят связываться с проблемным хоккеистом. Очень жаль. Жердев и правда умел играть в хоккей. Двукратным чемпион мира просто так не становятся.

МИХАИЛ АНИСИН, НАПАДАЮЩИЙ, 31 ГОД

В середине июля Михаил Анисин подписал пробный контракт с ХК «Сочи». Обладатель Кубка Гагарина-2012 провел минувший сезон в Румынии, куда поехал не от хорошей жизни. Самый «яркий» эпизод в его карьере случился в 2013 году. Он пришел нетрезвым в отель, где несколько раз упал и ударился головой о пол. Его доставили в больницу. Видимо, Анисину это не понравилось, и там он устроил дебош. Ситуация была мало похожа на правду, но видео с камер наблюдения стало достоянием всей страны. Анисин вел себя точно не как спортсмен.

К концу позапрошлого года на форварде, который еще в 2012 году становился лучшим снайпером Кубка Гагарина, поставили жирный крест. После уфимской истории он позволял себе пропускать тренировки в «Динамо, «Северстали» и новокузнецком «Металлурге», откуда его отчислили за гулянки.

Вероятно, ХК «Сочи» – один из последних шансов для Анисина. Наставник «леопардов» Сергей Зубов вряд ли потерпит хотя бы одну выходку нападающего. Кстати, последний удачный период в карьере у Анисина связан именно с южным клубом. С 2014 по 2016 год форвард в составе ХК «Сочи» набрал 51 очко в 96 матчах.

СТАНИСЛАВ ЧИСТОВ, НАПАДАЮЩИЙ, 36 ЛЕТ

У пятого номера драфта НХЛ 2001 года никогда не было длительных перерывов в карьере, как у Жердева или Анисина. Станислав Чистов не становился главным действующим лицом крупных скандалов. Но более-менее все в КХЛ знают, что у нападающего есть проблемы с нарушением режима. Он и сам признавался об этом в интервью в 2014 году, когда выступал за «Трактор».

Его множество раз видели в состоянии опьянения в челябинских ночных клубах. Через пару лет история повторилась в Ярославле. В сезоне 2017/2018 от него отказалось рижское «Динамо», где он провел всего семь матчей без набранных очков. Говорят, Чистов очень быстро нашел дорогу в бары столицы Латвии. Минувший сезон форвард провел в «Ладе» (ВХЛ).

ЯРОСЛАВ КОСОВ, НАПАДАЮЩИЙ, 26 ЛЕТ

Ярослав Косов – трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Вероятно, своему третьему трофею, выигранному в «Ак Барсе», он обрадовался больше других. Некогда талантливого форварда поймали в пьяном виде за рулем сотрудники ДПС. Казанский клуб решил не продлевать с хоккеистом контракт. В СМИ проходила информация, что Косова не в первый раз уличилив управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Но эта история ничему Косова не научила. В конце прошлого года его отчислили из «Нефтехимика» за пьяный дебош в одном из казанских отелей. Тогда хоккеиста забрали в полицию и составили в отношении него протокол об административном нарушении. Очевидцы утверждают, что он ходил по гостинице и громко ругался матом.

АЛЕКСЕЙ ШКОТОВ, НАПАДАЮЩИЙ, 35 ЛЕТ

В свое время Алексей Шкотов произвел фурор в юниорской лиге Квебека, но в целом за океаном у него не пошло. Затем форвард вернулся в Россию, где с каждым годом играл хуже и хуже. Ему даже пришлось пропустить сезон 2011/2012. Говорят, во всем виноват алкоголь. Якобы хоккеист постоянно позволял себе нарушать режим.

В итоге Шкотов докатился до «Кристалла» из Электростали, что тогда выступал в РХЛ. С 2014 года форвард находится без работы. Вряд ли мы его когда-то еще увидим в хоккее.

ДМИТРИЙ ОБУХОВ, НАПАДАЮЩИЙ, 36 ЛЕТ

Еще один нападающий из казанского «Ак Барса». С Дмитрием Обуховым связаны много темных историй. Вождение в пьяном виде, обвинения в изнасиловании, дебоширстве и избиении девушки.

Все началось в 2011 году. Тогда его поймали за управлением машины в состоянии алкогольного опьянения. Казанский «Ак Барс» отреагировал моментально: с форвардом расторгли контракт. Казалось, затем Обухов взялся за ум, но вокруг него постоянно возникали скандалы.

Самая свежая история: его признали виновным в избиении женщины, которая перегородила путь его автомобилю. Суд назначил хоккеисту наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Обухов свою вину не признал. Совершенно точно можно сказать, что в КХЛ его ждать не стоит. Карьера хоккеиста явно пошла на спад.

РОМАН ЛЮДУЧИН, НАПАДАЮЩИЙ, 31 ГОД

В конце 2011 года Людучина задержали за управлением автомобиля в пьяном виде. Скандал получил широкую огласку в СМИ. В итоге хоккеиста лишили водительских прав на 1,5 года.

Это не помешало Людучину подписать контракт с «Локомотивом» весной 2012 года. Однако именно после той истории карьера форварда пошла вниз. Людучин докатился до чемпионата Южной Кореи. А ведь ему всего 31 год – нападающий мог спокойно играть в КХЛ.