«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛ Защитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.

«Я – счастливый человек!»

Защитник Вячеслав Войнов, пропустивший один сезон, вновь выходит на ледовую арену. Подписав контракт с амбициозным топ-клубом «Авангард», он станет отличным усилением оборонительной линии омичей. Связка Войнов-Емелин, которую мы увидели на открытой тренировке, одним видом заставляет мурашек пробежаться по спине – два больших, грозных защитника. А если еще вспомнить, про то, насколько жестко каждый из них может встретить соперника… Новичок «ястребов» рассказал о том, какие впечатления у него от первых тренировок:

– Вячеслав, с каким настроением пришли сегодня на тренировку?

– С отличным. У нас хорошая, рабочая атмосфера в коллективе.

– Уже успели вписаться в коллектив?

– В «Авангарде» собрались отличные парни – мастера своего дела и при этом хорошие люди. Некоторых уже знал, с другими – познакомился. Народ тут дружелюбный у нас.

– Тренировки похожи на те, что были в Лос-Анджелесе?

– Да. Тут мы тоже углубляемся в детали, которые потом могут сыграть ключевую роль. Нюансы важны в хоккее.

– У вас был годичный перерыв. Как физически себя ощущаете? Сказывается как-то время, проведенное без хоккея?

– Физически чувствую себя отлично, а вот игровой практики, конечно, не хватает пока что. Но будем это исправлять. Думаю, что быстро вольюсь и к началу сезона буду готов на все 100 процентов.

– Как вам лед в Балашихе?

– Супер!

– За КХЛ в последнее время следили?

– Полностью матчи не смотрел, но хайлайты изучал.

– Поздравляю с рождением дочери. Эмоции от появления дочери иные, нежели от сына? (у Войнова уже есть сын – прим. ред.)

– Спасибо большое, ощущения непередаваемые. Пополнение в семье – это всегда большая радость. Я – счастливый человек!

– Решили, как назвать малышку?

– Да, назовем Джессикой.

«Готов отыграть все 62 игры»

Многие эксперты твердили, что омский клуб провалится в плей-офф. И что виной будет слабая вратарская бригада. Ну как слабая… Так назвать Бобкова и Налимова невозможно. Просто у этих вратарей не было достаточного опыта игры в плей-офф. Но Игорь Бобков феерил так, что разбил в пух и прах все эти гипотезы. Вспомните сумасшедшую серию финала Востока «Авангард» – «Салават Юлаев». Это же было просто загляденье! Бобков доказал, что может быть первым номером в топ-клубе и в новом сезоне он не собирается расслабляться:

– Игорь, какой настрой перед сезоном?

– Боевой. Готов отыграть хоть все 62 игры.

– С чего началась для вас подготовка?

– У нас в команду пришли новые ребята, поэтому пока изучаем друг друга. А основного собрания с руководством пока не было. Ждем.

– Изменения размеров площадки как-то сказывается на вашей игре?

– На финской площадке мы уже выступали, поэтому ничего нового особо не почувствовали. Единственное – то, что за воротами стало меньше места. И еще ввели трапецию за воротами. Поэтому играть клюшкой теперь буду меньше. Да и развернуться за воротами не так просто будет. Адаптируюсь к этому, пересмотрю что-то в своей игре. Конечно, стало немного опасней – теперь борта расположены ближе к воротам.

– Знаете, что теперь будете ходить в классических костюмах в день игры?

– Да, нам уже объявили давно. Сняли мерки и шьют. Интересное нововведение.