«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубе - Советский спорт
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24 июля 2019 11:30ХоккейКузютина Елена

«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубе

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.

– Алексей, как вы оказались «Авангарде» – главном обидчике вашего бывшего клуба «Ак Барса»?
– Сезон для «Ак Барса» закончился плохо, и буквально через неделю мне позвонили из «Авангарда» и сказали, что хотели бы видеть меня в своей команде. Мы встретились, поговорили и нашли взаимопонимание. А что касается целей на сезон, то сейчас основная моя задача – выжить на предсезонке! Очень непросто, много нюансов, которые надо понять и принять. В голове пока что небольшая каша, но, думаю, что когда дело дойдет до автоматизма, то будет гораздо проще. Сейчас просто тратишь много сил на то, чтобы понять, что от тебя требуют.

– Настолько отличается система работы у Хартли?
– Да. Скоро будут товарищеские матчи и турниры – они помогут скорректировать какие-то детали в игре команды.

– Боб Хартли заряжает? Прочувствовали харизму этого тренера, о которой так много говорят?
– Он – хороший человек. После каждой тренировки, как бы ты ее не провел, подойдет и поблагодарит за работу. Всех называет по именам. На собраниях он уделяет внимание таким тонкостям, о которых я даже не задумывался раньше. Это действительно так – у него есть положительная энергетика. Но в тоже время, Боб – требовательный тренер.

– Все игроки «Авангарда» говорят об этих нюансах – раскройте хотя бы один!
– «Работа и только работа!», – так говорит наш тренер.

– Работа работой, но отдыхать тоже надо! Как провели отпуск?
– Он прошел незаметно. Был с семьей в Нижнем Новгороде. Когда закончился сезон, я уже начал дни до предсезонки отсчитывать, потому что времени мало. Микротравмы залечивал, в июне уже начал подготовку к нынешнему сезону. У спортсмена отпуск короткий.

– Ну а по хоккею-то успели соскучиться?
– Конечно. Чем больше работаешь, тем больше скучаешь именно по самому хоккею.

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