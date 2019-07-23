«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за Кубком - Советский спорт
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23 июля 2019 17:45ХоккейКузютина Елена

«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за Кубком

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.

– Боб, на тренировке мы увидели связку защитников Емелин-Войнов. Она вполне может стать одной из самых устрашающих в КХЛ...
– Алексей Емелин и Вячеслав Войнов – защитники мирового класса. Мы видели, как они выступали в НХЛ и знаем, что они помогут нам на льду. Помимо этого, они ещё и настоящие лидеры. Благодаря этим парням наша команда становится лучше и на льду, и вне льда.

– Как оцениваете приобретение Вячеслава Войнова?
– Это шикарно! Помню, я был в Канаде и получил сообщение от Максима Сушинского о том, что у нас есть шанс подписать Войнова. Я подумал: «Ух ты!» и сразу сказал: «Давайте!». Позвонил Максиму и сказал, что если нужна моя помощь, я помогу! Через несколько часов все было сделано. Слава способен стать топовым защитником КХЛ. Он пропустил прошлый сезон. Но у нас будет достаточно времени, чтобы привести всех хоккеистов в игровой тонус и вписать их в нашу систему. Войнов – прекрасный человек и хоккеист. Думаю, он будет очень большой частью нашей команды.

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– Сегодня на льду отсутствовали Свен Андригетто и Тэйлор Бек...
– Они приехали вчера вечером. Сейчас проходят медобследование. Если все будет хорошо, Андригетто выйдет на лед – сегодня на второй тренировке. С Тэйлором сложнее – багаж с его экипировкой утерян во время перелёта. Сейчас пытаемся выяснить, где он. Если удастся оперативно его разыскать, то Бек тоже будет вечером на льду. Просто медосмотр проходит в Москве и если, с учетом пробок, они успеют к 17 часам, то будут на льду. Если нет, то завтра утром. Мы будем работать над тем, чтобы была хорошая химия между партнерами по звену. Пока мой план – поставить Андригетто и Бека вместе. Но, опять же, все может поменяться.

– Вы планируете еще усилить состав?
– Мы ищем легионера. Но прежде всего, ищем отличного игрока. На сегодняшний момент мы довольны командой. Если посмотреть на все позиции – крайних нападающих, центрфорвардов, защитников, вратарей, то мы довольны текущим положением вещей. У нас сильная команда. Если сможем получить дополнительное усиление – будет здорово. Ведем переговоры с несколькими игроками, но они хотят продолжить карьеру в НХЛ. Мы уважаем их желание. И если что-то не получится, они могут пополнить «Авангард».

– Первый матч в этом сезоне вы проведете против ЦСКА. Это будет принципиальный поединок?
– Первый матч сезона всегда особенный. Этот вдвойне – ведь нас ожидает встреча с ЦСКА после финала Кубка Гагарина. Отличная идея КХЛ – начать сезон встречей двух команд, которые были в финале. Мы все прекрасно знаем, насколько мощной командой является ЦСКА, это клуб с богатой историей успеха. Это одна игра из 62. Она будет особенной, очень особенной. Ведь в последнюю нашу встречу на льду мы смотрели как они подняли над головами Кубок Гагарина, а мы получили серебряные медали.

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– Как вы относитесь к тому, что у клубов КХЛ разные размеры площадок?
– Не вижу в этом большой проблемы. Когда в 2011 году я отправился в Цюрих в швейцарскую хоккейную лигу, там практически повсеместно были олимпийские площадки. И встал вопрос, нужно ли менять мою систему. Я выработал понимание разных размеров площадки, никогда не менял систему игры. Пока это работает. Мы, как команда, понимаем, чего мы хотим, куда стоит и куда не стоит двигаться на льду.

– Будет ли молодой Александр Яремчук игроком основы? И каковы шансы заиграть у Никиты Щербака? Пока на льду он выглядел немного потерянным...
–Дело не в возрасте, а в том, как игрок себя показывает, насколько он стабилен, дисциплинирован, его понимание игры. Естественно, большой профессиональный опыт должен служить преимуществом перед молодыми игроками, но, в то же время, я очень люблю работать с молодыми ребятами. Я никогда не смотрю на национальность, язык, возраст. Я не заглядываю в паспорта, когда принимаю решения о составе команды. Я смотрю на то, что игрок привнесет в команду. Я отношусь ко всем одинаково – будь ты самым взрослым, капитаном, самым молодым. Мы – большая семья. Что хорошо для одного, должно быть хорошо для всех. Касательно Щербака – мы ждем многого от него. У него было непростое время в НХЛ. Ему надо вернуть уверенность в себе – в этом заключается наша работа. Мы предложили ему контракт, прекрасно понимая, что необходимо будет с ним работать. Я провел с Никитой отличную встречу, разработали план. Я доволен тем, что вижу.

– Вы уже успели заслужить звание одного из самых харизматичных тренеров в КХЛ. В этом сезоне в лигу возвращается еще один яркий тренер – Олег Знарок...
– Я знаю Олега. Наши команды выступали друг против друга на чемпионате мира. Много раз видел его в Риге, у него дом в Юрмале. Я считаю, он является тренером мирового класса. В России в КХЛ много хороших тренеров. Каждый раз, когда я был со сборной Латвии на чемпионате мира, наша раздевалка находила по соседству с раздевалкой сборной России. Мы всегда старались общаться и с Ильей Воробьевым, и с Игорем Никитиным, и с Олегом Знарком, и с Алексеем Кудашовым. Тренеры всегда уважают друг друга. И речь не только о России. Мы играем друг против друга, отстаиваем интересы своих команд, но при этом мы делаем одно и то же дело. Я ко всем тренерам отношусь с большим уважением.

– Чего ждете от предсезонных турниров? Победы в них важны или их лучше использовать как площадку для экспериментов?
– Честно говоря, я не придаю большого значения результатам игр в межсезонье. Главное – избегать травм, привести команду к оптимальным кондициям, помочь каждому игроку понять свою роль, систему игры. Мы используем предсезонные турниры в Сочи и Санкт-Петербурге именно как эксперименты – попробуем различные сочетания линий нападения и пар защитников, чтобы узнать побольше о наших игроках. Именно игры в межсезонье позволяют находить варианты замены на случай травм, попробовать разные комбинации и сценарии и узнать больше о своей команде.

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