Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 11:25ХоккейКостяев Иван

Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ

Ряд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.

Клубы КХЛ практически закончили комплектование своих команд. Им осталось провести лишь точечные усиления. В основном ждут легионеров. Хотя среди россиян также полно свободных агентов. Ждут предложений и Илья Никулин, и Андрей Марков, и Евгений Медведев. Но по разным причинам никто из них пока не нашел новый клуб.

«Советский спорт» рассказывает о главных свободных агентах КХЛ.

Андрей Марков, 40 лет

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

49 матчей: 14 (2+12) очков

Марков – самый звездный игрок нашего списка. Он вернулся в КХЛ два года назад. Казалось, что это очень крутое усиление для «Ак Барса». Впрочем, в первом сезоне так и было. Марков занял место в первой паре обороны, регулярно выходил в большинстве, а свою медлительность он удачно маскировал грамотным выбором позиции.

Но всего за одно межсезонье Марков сдал и превратился в среднего защитника КХЛ. При этом он имел шикарный контракт в «Ак Барсе». В Казани не стали рубить с плеча, дали защитнику отыграть сезон, но затем не стали продлевать соглашение. Хотя агент хоккеиста удивляется, почему его клиент не востребован на рынке. Вероятно, Марков хочет зарабатывать более 80-90 миллионов в год. На такие условия вряд ли кто-то пойдет.

Илья Никулин, 37 лет

Предыдущий клуб: «Динамо» (Москва)

61 матч, 24 (9+15) очка

Никулин был одним из лидеров обороны «Динамо» в прошлом сезоне. Бело-голубые вроде бы хотели продлить с ним контракт, однако новое руководство команды решило, что защитник не нужен. Так Никулин оказался без клуба.

Он до сих пор может приносить пользу большинству команд лиги. Характер, харизма, мастерство – все это говорит за защитника. Никулин знает, что такое победы в плей-офф. Защитник способен подвести себя в идеальных кондициях к Кубку Гагарина.

Кому может пригодиться? Любому середняку лиги. Да и топ-клубы, за исключением СКА и ЦСКА, могли бы предложить контракт Никулину. Он бы помог сделать состав глубже, а также закрыть любую позицию в обороне. Даже в нынешнем состоянии Никулин способен выходить в топ-6.

Александр Осипов, 30 лет

Предыдущий клуб: «Спартак»

46 матчей: 7 (5+2) очков

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок неожиданно отказался от услуг Осипова. О мотивах бывшего наставника сборной России можно лишь догадываться. Скорее всего, Знарок посчитал, что позицию атакующего защитника закроет швед Патрик Херсли.

Осипов – один из самых интересных свободных агентов с российским паспортом. У него не задался предыдущий сезон, но защитник все еще способен приносить пользу в большинстве. Хороший бросок от него никуда не делся. Рискнем предположить, что именно Осипов первым из нашего списка найдет новый клуб.

Александр Салак, 32 года

Предыдущий клуб: «Локомотив»

20 матчей, 92,2%, КН 1,86, четыре «сухаря»

Салаку будет крайне сложно трудоустроиться в КХЛ. После злополучной травмы в сезоне 2016/2017 вратарь никак не может выйти на свой уровень. В «Локомотиве» у него также получилось далеко не все.

Вроде бы неплохой старт сезона омрачился травмой. Затем здорово заиграл молодой Илья Коновалов. Ближе к Новому году Салак и вовсе перестал попадать в состав. Говорят, у него был конфликт с Дмитрием Квартальновым.

Если смотреть исключительно на игру Салака, то классные матчи сменялись провальными. Голкипер так и не сумел порадовать ярославскую публику стабильной игрой. Скорее всего, теперь вратарю придется играть на родине.

Евгений Медведев, 36 лет

Предыдущий клуб: «Авангард»

62 матча, 30 (8+22) очков

Все знают, что 36-летнему защитнику крайне тяжело дается выполнение прямых обязанностей. В своей зоне Медведев выглядит просто ужасно. Безусловно, к 36 годам хоккеист потерял скорость, а также несколько сдал в силовой борьбе.

Но у него есть ряд преимуществ перед другими свободными агентам. По слухам, Медведев готов пойти на значительное понижение зарплаты. Однако и это не главное. Медведев по-прежнему очень хорош на чужой синей линии. Защитник способен вести игру команду в атаке. Он прекрасно видит площадку, у него все в порядке с пасом и броском. Медведев усилит спецбригаду большинства абсолютно любой команды.

Никита Никитин, 33 года

Предыдущий клуб: «Трактор»:

28 матчей, 3 (2+1) очка

Травмы, проблемы с формой, низкая скорость – с такой «медицинской» картой Никитин вышел на рынок свободных агентов. Габаритный защитник провел невзрачный сезон, который был омрачен проблемами со здоровьем.

Сейчас ему крайне сложно найти новый клуб. С игроком никто связываться не хочет. Что может зацепить потенциального работодателя? Никитин все еще умеет вести силовую борьбу. У бортов с ним лучше не сталкиваться. В остальном – сплошные проблемы. Нужен клуб, который поверит, что Никитин все еще способен играть на высоком уровне.

Сергей Коньков, 37 лет

Предыдущий клуб: «Адмирал»

62 матча, 22 (12+10) очка

Коньков совершенно не против остаться в «Адмирале». Ведутся переговоры. Вряд ли кому-то из сильных клубов, претендующих на место в плей-офф, понадобится этот возрастной нападающий. Очевидно, что его лучшие годы уже позади.

Но командам уровня «Адмирала» Коньков может быть полезен. 20 очков за сезон форвард вполне способен набрать. Плюсом – он будет прекрасным наставником для молодежи. Коньков всегда поможет советом юным хоккеистам.

Кирилл Кольцов, 36 лет

Предыдущий клуб: «Автомобилист»

9 матчей, 2 (0+2) очка

Агент Кольцова Юрий Николаев заявил, что 36-летний защитник готовится к сезону и намерен продолжить карьеру. Хотя ранее в СМИ проходила информация, что ему предложат административную должность в «Салавате Юлаеве».

Сложно сказать, способен ли Кольцов, которого всегда болельщики с улыбкой называли полузащитником, приносить пользу клубам КХЛ. Он никогда не играл хорошо в обороне, но всегда набирал огромное количество очков. Однако в последние сезоны результативность Кольцова страдает. Плюс он обладает крутым нравом и часто конфликтует с тренерами.

Ансель Галимов, 28 лет

Предыдущий клуб: «Авангард»

45 матчей, 11 (5+6) очков

Галимов находится в самом классном возрасте для хоккеиста. По идее, у него сейчас пик карьеры. Но не самый выдающийся предыдущий сезон не позволил нападающему подписать хороший контракт с «ястребами». Сейчас агенты активно ищут варианты продолжения карьеры для форварда. Если не найдут – он будет бороться за место в составе «Авангарда».

Как кажется, Галимову нужна команда ниже уровнем. Чтобы тренеры могли предоставить нападающему место в первых двух звеньях. Тогда Галимов вполне может выйти на уровень 30-35 очков за сезон. Это будет неплохо для условных «Витязя» или «Торпедо».

Федор Малыхин, 28 лет

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

15 матчей, 2 (1+1) очка

Казанский период карьеры для Малыхина вышел просто ужасным. За пять сезонов форвард всего дважды провел более 40 матчей в чемпионате. Мешали три вещи: травмы, недоверие тренеров и плохая игра.

Малыхину, которого когда-то сравнивали с самим Павлом Дацюком, давно уже стоило уехать из Казани. Сложно сказать, почему форвард не сделал этого раньше. Очевидно, что Малыхин и «Ак Барс» мучились от сотрудничества друг с другом. Нападающему стоит рассмотреть предложения середняков, чтобы перезагрузить карьеру.

Линус Виделль, 34 года

Предыдущий клуб: «Динамо» (Рига)

49 матчей, 48 (24+24) очков

Рижское «Динамо» пытается сделать все и чуточку больше, чтобы сохранить своего лидера. Виделль очень круто вписался в команду Гиртса Анкипанса и выдал лучший свой сезон в КХЛ. Ему уже 34 года – только по этой причине шведа не приглашают топ-клубы лиги.

Почему он до сих пор не подписал новый контракт с рижанами? Скорее всего, нападающий и его агент пытаются выбить побольше денег из «Динамо». Имеют право. Уход Виделля станет для команды из столицы Латвии катастрофой.

Дмитрий Семин, 35 лет

Предыдущий клуб: «Торпедо»

47 матчей, 15 (3+12) очков

Семин по-прежнему будет полезен большинству клубов КХЛ. От него не стоит ждать много очков, но он способен закрыть позицию центрфорварда в третьем или четвертом звене любого середняка лиги.

Он выигрывает около 50% вбрасываний, редко удаляется, способен играть в меньшинстве. Если финансовые запросы нападающего будут адекватными, то кто-нибудь обязательно даст ему однолетний контракт.

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/07 19:50Футбол
Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это прощеЛучшая женщина-арбитр России рассказала о работе на завершившемся недавно во Франции чемпионате мира, памятной медали ФИФА и своей заветной мечте.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/07 14:52Футбол
Садио Мане: Бутсы были порваны сбоку, я их зашил, как смог, суровой ниткойПобедитель Лиги чемпионов поведал France Football свою удивительную историю – про то, как паренек из глухой сенегальской деревни, где никто никогда толком не играл в футбол, вопреки воле семьи, желавшей ему «нормальную» профессию, стал одним из лучших нападающих мира.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/07 08:25Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
26/07 17:11Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
26/07 22:07Футбол
Теперь Хохлова не уволят? Бело-голубые победили «Урал»С третьей попытки «Динамо» одержало победу на своем новом стадионе, обыграв неожиданного лидера чемпионата.  
27/07 18:50Футбол
Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
26/07 23:34Футбол
Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страстиГлавный тренер «Урала» прокомментировал первое поражение своей команды (0:2 от «Динамо») в нынешнем чемпионате.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
Новости
11:32 Футбол «Ливерпуль» официально объявил о подписании Эллиотта
11:20 Футбол «Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро
10:56 Футбол Александр Бубнов: «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения
10:41 Футбол «Оренбург» - «Зенит». На матче ожидается до 6500 зрителей
10:35 Футбол Фергюсон призывает боссов «Манчестер Юнайтед» купить полузащитника «Астон Виллы»
10:05 ММА «Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю
09:47 Футбол «Не называя виноватых, иду болеть за городки». Дмитрий Назаров представил новый стих о «Спартаке»
09:26 Футбол Юрген Клопп: Есть только четыре клуба, которые могут себе позволить постоянно тратить деньги
09:08 Плавание FINA будет наказывать спортсменов за протесты при награждении
09:03 Бокс Рамирес одержал победу над Хукером и стал обладателем поясов WBC и WBO
09:00 Футбол Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
08:53 Бокс Дэвис нокаутировал Нуньеса и сохранил титул WBA
08:28 ММА Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе
08:20 ММА «Сайборг» победила Спенсер на UFC 240
08:15 ММА Царукян одержал свою первую победу в UFC
08:06 Футбол Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» (видео)
02:01 Футбол Абель Эрнандес будет играть в Катаре
01:45 Легкая атлетика Известный легкоатлет умер из-за проблем с сердцем
01:26 Футбол 11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут
01:04 Футбол Рибери не станет одноклубником Головина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика