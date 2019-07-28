Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ

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Клубы КХЛ практически закончили комплектование своих команд. Им осталось провести лишь точечные усиления. В основном ждут легионеров. Хотя среди россиян также полно свободных агентов. Ждут предложений и Илья Никулин, и Андрей Марков, и Евгений Медведев. Но по разным причинам никто из них пока не нашел новый клуб.

«Советский спорт» рассказывает о главных свободных агентах КХЛ.

Андрей Марков, 40 лет

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

49 матчей: 14 (2+12) очков

Марков – самый звездный игрок нашего списка. Он вернулся в КХЛ два года назад. Казалось, что это очень крутое усиление для «Ак Барса». Впрочем, в первом сезоне так и было. Марков занял место в первой паре обороны, регулярно выходил в большинстве, а свою медлительность он удачно маскировал грамотным выбором позиции.

Но всего за одно межсезонье Марков сдал и превратился в среднего защитника КХЛ. При этом он имел шикарный контракт в «Ак Барсе». В Казани не стали рубить с плеча, дали защитнику отыграть сезон, но затем не стали продлевать соглашение. Хотя агент хоккеиста удивляется, почему его клиент не востребован на рынке. Вероятно, Марков хочет зарабатывать более 80-90 миллионов в год. На такие условия вряд ли кто-то пойдет.

Илья Никулин, 37 лет

Предыдущий клуб: «Динамо» (Москва)

61 матч, 24 (9+15) очка

Никулин был одним из лидеров обороны «Динамо» в прошлом сезоне. Бело-голубые вроде бы хотели продлить с ним контракт, однако новое руководство команды решило, что защитник не нужен. Так Никулин оказался без клуба.

Он до сих пор может приносить пользу большинству команд лиги. Характер, харизма, мастерство – все это говорит за защитника. Никулин знает, что такое победы в плей-офф. Защитник способен подвести себя в идеальных кондициях к Кубку Гагарина.

Кому может пригодиться? Любому середняку лиги. Да и топ-клубы, за исключением СКА и ЦСКА, могли бы предложить контракт Никулину. Он бы помог сделать состав глубже, а также закрыть любую позицию в обороне. Даже в нынешнем состоянии Никулин способен выходить в топ-6.

Александр Осипов, 30 лет

Предыдущий клуб: «Спартак»

46 матчей: 7 (5+2) очков

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок неожиданно отказался от услуг Осипова. О мотивах бывшего наставника сборной России можно лишь догадываться. Скорее всего, Знарок посчитал, что позицию атакующего защитника закроет швед Патрик Херсли.

Осипов – один из самых интересных свободных агентов с российским паспортом. У него не задался предыдущий сезон, но защитник все еще способен приносить пользу в большинстве. Хороший бросок от него никуда не делся. Рискнем предположить, что именно Осипов первым из нашего списка найдет новый клуб.

Александр Салак, 32 года

Предыдущий клуб: «Локомотив»

20 матчей, 92,2%, КН 1,86, четыре «сухаря»

Салаку будет крайне сложно трудоустроиться в КХЛ. После злополучной травмы в сезоне 2016/2017 вратарь никак не может выйти на свой уровень. В «Локомотиве» у него также получилось далеко не все.

Вроде бы неплохой старт сезона омрачился травмой. Затем здорово заиграл молодой Илья Коновалов. Ближе к Новому году Салак и вовсе перестал попадать в состав. Говорят, у него был конфликт с Дмитрием Квартальновым.

Если смотреть исключительно на игру Салака, то классные матчи сменялись провальными. Голкипер так и не сумел порадовать ярославскую публику стабильной игрой. Скорее всего, теперь вратарю придется играть на родине.

Евгений Медведев, 36 лет

Предыдущий клуб: «Авангард»

62 матча, 30 (8+22) очков

Все знают, что 36-летнему защитнику крайне тяжело дается выполнение прямых обязанностей. В своей зоне Медведев выглядит просто ужасно. Безусловно, к 36 годам хоккеист потерял скорость, а также несколько сдал в силовой борьбе.

Но у него есть ряд преимуществ перед другими свободными агентам. По слухам, Медведев готов пойти на значительное понижение зарплаты. Однако и это не главное. Медведев по-прежнему очень хорош на чужой синей линии. Защитник способен вести игру команду в атаке. Он прекрасно видит площадку, у него все в порядке с пасом и броском. Медведев усилит спецбригаду большинства абсолютно любой команды.

Никита Никитин, 33 года

Предыдущий клуб: «Трактор»:

28 матчей, 3 (2+1) очка

Травмы, проблемы с формой, низкая скорость – с такой «медицинской» картой Никитин вышел на рынок свободных агентов. Габаритный защитник провел невзрачный сезон, который был омрачен проблемами со здоровьем.

Сейчас ему крайне сложно найти новый клуб. С игроком никто связываться не хочет. Что может зацепить потенциального работодателя? Никитин все еще умеет вести силовую борьбу. У бортов с ним лучше не сталкиваться. В остальном – сплошные проблемы. Нужен клуб, который поверит, что Никитин все еще способен играть на высоком уровне.

Сергей Коньков, 37 лет

Предыдущий клуб: «Адмирал»

62 матча, 22 (12+10) очка

Коньков совершенно не против остаться в «Адмирале». Ведутся переговоры. Вряд ли кому-то из сильных клубов, претендующих на место в плей-офф, понадобится этот возрастной нападающий. Очевидно, что его лучшие годы уже позади.

Но командам уровня «Адмирала» Коньков может быть полезен. 20 очков за сезон форвард вполне способен набрать. Плюсом – он будет прекрасным наставником для молодежи. Коньков всегда поможет советом юным хоккеистам.

Кирилл Кольцов, 36 лет

Предыдущий клуб: «Автомобилист»

9 матчей, 2 (0+2) очка

Агент Кольцова Юрий Николаев заявил, что 36-летний защитник готовится к сезону и намерен продолжить карьеру. Хотя ранее в СМИ проходила информация, что ему предложат административную должность в «Салавате Юлаеве».

Сложно сказать, способен ли Кольцов, которого всегда болельщики с улыбкой называли полузащитником, приносить пользу клубам КХЛ. Он никогда не играл хорошо в обороне, но всегда набирал огромное количество очков. Однако в последние сезоны результативность Кольцова страдает. Плюс он обладает крутым нравом и часто конфликтует с тренерами.

Ансель Галимов, 28 лет

Предыдущий клуб: «Авангард»

45 матчей, 11 (5+6) очков

Галимов находится в самом классном возрасте для хоккеиста. По идее, у него сейчас пик карьеры. Но не самый выдающийся предыдущий сезон не позволил нападающему подписать хороший контракт с «ястребами». Сейчас агенты активно ищут варианты продолжения карьеры для форварда. Если не найдут – он будет бороться за место в составе «Авангарда».

Как кажется, Галимову нужна команда ниже уровнем. Чтобы тренеры могли предоставить нападающему место в первых двух звеньях. Тогда Галимов вполне может выйти на уровень 30-35 очков за сезон. Это будет неплохо для условных «Витязя» или «Торпедо».

Федор Малыхин, 28 лет

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

15 матчей, 2 (1+1) очка

Казанский период карьеры для Малыхина вышел просто ужасным. За пять сезонов форвард всего дважды провел более 40 матчей в чемпионате. Мешали три вещи: травмы, недоверие тренеров и плохая игра.

Малыхину, которого когда-то сравнивали с самим Павлом Дацюком, давно уже стоило уехать из Казани. Сложно сказать, почему форвард не сделал этого раньше. Очевидно, что Малыхин и «Ак Барс» мучились от сотрудничества друг с другом. Нападающему стоит рассмотреть предложения середняков, чтобы перезагрузить карьеру.

Линус Виделль, 34 года

Предыдущий клуб: «Динамо» (Рига)

49 матчей, 48 (24+24) очков

Рижское «Динамо» пытается сделать все и чуточку больше, чтобы сохранить своего лидера. Виделль очень круто вписался в команду Гиртса Анкипанса и выдал лучший свой сезон в КХЛ. Ему уже 34 года – только по этой причине шведа не приглашают топ-клубы лиги.

Почему он до сих пор не подписал новый контракт с рижанами? Скорее всего, нападающий и его агент пытаются выбить побольше денег из «Динамо». Имеют право. Уход Виделля станет для команды из столицы Латвии катастрофой.

Дмитрий Семин, 35 лет

Предыдущий клуб: «Торпедо»

47 матчей, 15 (3+12) очков

Семин по-прежнему будет полезен большинству клубов КХЛ. От него не стоит ждать много очков, но он способен закрыть позицию центрфорварда в третьем или четвертом звене любого середняка лиги.

Он выигрывает около 50% вбрасываний, редко удаляется, способен играть в меньшинстве. Если финансовые запросы нападающего будут адекватными, то кто-нибудь обязательно даст ему однолетний контракт.