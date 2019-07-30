Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских - Советский спорт
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30 июля 2019 18:59ХоккейСлавин Виталий

Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских

«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.

Русская колония в Нью-Йорке – Панарин, Наместников, Георгиев, Шестеркин, Кравцов, Рыков, Бучневич сформировалась окончательно!

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Прекрасно помню, как 25 лет назад «Рейнджеры» шли к своему первому после 1940 года Кубку Стэнли. Как в грандиозном финале, который транслировало российское ТВ, Марк Мессье переиграл-таки Павла Буре. Но если «Русская ракета» билась в «Ванкувере» в одиночку, то за великим канадцем стоял мощный российский квартет – Алексей Ковалев, Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Александр Карповцев. Очевидно, без них ньюйоркцы о триумфе и мечтать бы не посмели.

Свою силу, кстати, Зубов и Немчинов подтвердили в «Далласе» и «Нью-Джерси», где повторно взяли Кубок Стэнли.

МЕСТО ВСТРЕЧИ? НАД ВОКЗАЛОМ!

Максимум, чего с тех пор добились «Синие рубашки», выход в финал плей-офф-2014 и поражение в одну калитку от «Лос-Анджелеса» – 1-4 в серии.

И вот в Большое яблоко спустя четверть века вернулись русские сезоны. Теперь у нашей многочисленной диаспоры и туристов, начинающих путешествие по США, как правило, именно с Нью-Йорка, появилось место для встречи, которое изменить нельзя. Легендарный «Мэдисон Сквер Гарден» между 31-й и 33-й улицами, под которым, как говорил Николай Озеров, действительно расположен железнодорожный вокзал. Сам проверял. А рядом, к слову, остановка китайского автобуса, который за 15 долларов доставит вас часов за пять в Вашингтон в Чайна-таун в гости к Овечкину и Кузнецову.

Впрочем, есть вероятность, что семерых россиян в сине-красной форме мы так и не увидим. Не только потому что у Кравцова, Шестеркина, Рыкова контракты двухсторонние и им еще предстоит доказать свое право выходить в основе. Подписав Бучневича на 3,25 млн в год, «Рейнджерс» пробили потолок зарплат уже на 4 миллиона 156 тысяч долларов!

Нужно срочно от кого-то избавляться. Для этого у ньюйоркцев будет 48 часов – эти понедельник и вторник.

ШАТТЕНКИРК – НА ВЫХОД?

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Первый претендент на выкуп контракта – 30-летний американский защитник Кевин Шаттенкирк. Мало того, что у него очень дорогой договор на 6,65 млн, в минувшем сезоне он вместе с Нилом Пионком, которого уже списали на берег – точнее, в «Виннипег», оказался худшим среди защитников по «плюс/минус» (-15), а по очкам уступил дешевому новичку Дианджело (28 против 33). Главное – с появлением Трубы и Фокса, мастеров реализации большинства, места в спецбригаде у Шаттенкирка больше нет. А платить игроку второго плана под семь лимонов в год – слишком большая роскошь.

Соглашение у него действует еще пару сезонов, за которые должен получить 8,6 млн. Основную часть четырехлетнего контракта на 26,6 млн долларов, Кевину выплатили в первые два года. При выкупе контракта 30-летнего игрока ему положены две трети прописанной суммы. То есть в течение четырех лет американец будет получать от «Рейнджерс» по 1,433 млн, но зато клуб резко снизит платежную ведомость.

Да, Шаттенкирк, бывший до Панарина и Трубы вторым в команде по зарплате после вратаря Хенрика Лундквиста, самый вероятный претендент на расставание. Но теоретически им может стать и наш Наместников. Владислав провалил минувший чемпионат, а контракт он год назад заключил роскошный – 8 млн за два сезона. При его досрочном разрыве форварду положены те же две трети от оставшейся суммы, то есть 2,667 млн. Понятно, этой экономии недостаточно, чтобы втиснуться под потолок зарплат. И потом – Наместникову всего 26 лет. Вполне возможно, в окружении соотечественников он вернется хотя бы на уровень «Тампы», где зажигал с Никитой Кучеровым.

Была бы моя воля, я, конечно, первым делом избавился бы от 37-летнего Лундквиста. Отказ от его заоблачного 8,5-миллионного контракта сразу бы решил все финансовые проблемы «Рейнджерс». Но в клубе, похоже, не хотят рисковать, не опробовав на заокеанском льду Шестеркина. К тому же в следующем году заканчивается контракт у Георгиева. Если Александр продолжит в том же духе, то будет претендовать минимум на 3 млн. Вот у Лундквиста их можно будет и забрать, выкупив у шведа последний год контракта, срок которого истекает в 2021 году.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АРГУМЕНТЫ БУЧНЕВИЧА

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В прошлом сезоне Павел установил ряд личных достижений, которые и позволили ему увеличить сумму контракта в три с половиной раза:

– голы – 21;
– голы в равных составах – 14;
– голы в большинстве – 7;
– среднее игровое время – 15:10;
– результативная серия из семи матчей.

Кроме того, Бучневич оказался лидером «Рейнджерс» (среди тех, кто провел не менее 10 игр) по среднему числу голов в основное время – 1,3 и четвертым по очкам за тот же отрезок – 2,35. По итогам сезона он делит в клубе второе место по голам в большинстве (7), третий по голам (21) и четвертый по очкам (38). Россиянин набирал очки в восьми из десяти последних матчей регулярки (5 голов, 4 передачи), причем в семи из них – подряд: с 16 марта (игра с «Миннесотой») по 31 марта («Филадельфия»).

Если взять два последних сезона для тех, кто провел за «Рейнджерс» не менее 80 матчей, Бучневич второй по среднему числу передач в основное время – 1,33 и третий по очкам за тот же отрезок – 2,33. Личные рекорды по передачам (29) и очкам (43) он установил в позапрошлом сезоне.

Подытоживая, Бучневич не просто вышел в лидеры команды по средним показателям, россиянин держит уровень два сезона. Это вкупе с возрастом и стало решающими доводами игрока и его агента.

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